Strategy Analytics firmaların 3. çeyrek sonuçlarını yayınladı; Nokia liderliği sürüyor

Çeşitli sektörlere ilişkin yaptığı analizlerle ve yayınladığı istatistiki sonuçlarla oldukça yakından tanıdığımız Strategy Analytics, cep telefonu sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Strategy Analytics, firmaların 2009 yılı üçüncü çeyrek performanslarını gözler önüne serdi.

Verilen bilgilere göre, Finlandiya'nın iletişim devi Nokia %37.3'lük pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. Nokia'yı, Samsung %20.7'lik pazar payıyla takip ediyor. LG Mobile, Sony Ericsson ve Motorola ise sırasıyla %10.9, %4.9 ve %4.7'lik paya sahip. Küresel ekonomik kriz döneminde en büyük kaybı Motorola ile Sony Ericsson'un yaşadığını söyleyebiliriz. Her iki firma da tabloya göre önemli ölçüde pazar payı kaybetmiş. iPhone ise küresel pazarın %2.5'luk bölümünü elinde tutuyor.

2009 yılında satışların periyodik olarak arttığını görüyoruz. 3. çeyrekte toplam 290.5 milyon adet telefon satılmış. 290.5 milyon telefonun, 108.5 milyonunu Nokia, 60.2 milyonunu Samsung, 31.6 milyonunu LG Mobile, 14.1 milyonunu Sony Ericsson, 13.6 milyonunu Motorola oluşturmakta. Bunlara ek olarak 7.4 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirilmiş.

Neil Mawston'a göre 2009'un son çeyreğinde satışların 300 milyon adede yükselmesi bekleniyor. Bakalım 2009 yılı sonunda sonuçlar nasıl değişim gösterecek?

http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&newsId=20091029006638&newsLang=en