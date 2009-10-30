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Strategy Analytics firmaların 3. çeyrek sonuçlarını yayınladı; Nokia liderliği sürüyor

9 yıl
11,3b
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25
Diğer
knight
Haber Editörü
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Çeşitli sektörlere ilişkin yaptığı analizlerle ve yayınladığı istatistiki sonuçlarla oldukça yakından tanıdığımız Strategy Analytics, cep telefonu sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Strategy Analytics, firmaların 2009 yılı üçüncü çeyrek performanslarını gözler önüne serdi.

Verilen bilgilere göre, Finlandiya'nın iletişim devi Nokia %37.3'lük pazar payıyla liderliğini sürdürüyor. Nokia'yı, Samsung %20.7'lik pazar payıyla takip ediyor. LG Mobile, Sony Ericsson ve Motorola ise sırasıyla %10.9, %4.9 ve %4.7'lik paya sahip. Küresel ekonomik kriz döneminde en büyük kaybı Motorola ile Sony Ericsson'un yaşadığını söyleyebiliriz. Her iki firma da tabloya göre önemli ölçüde pazar payı kaybetmiş. iPhone ise küresel pazarın %2.5'luk bölümünü elinde tutuyor.

2009 yılında satışların periyodik olarak arttığını görüyoruz. 3. çeyrekte toplam 290.5 milyon adet telefon satılmış. 290.5 milyon telefonun, 108.5 milyonunu Nokia, 60.2 milyonunu Samsung, 31.6 milyonunu LG Mobile, 14.1 milyonunu Sony Ericsson, 13.6 milyonunu Motorola oluşturmakta. Bunlara ek olarak 7.4 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirilmiş.

Neil Mawston'a göre 2009'un son çeyreğinde satışların 300 milyon adede yükselmesi bekleniyor. Bakalım 2009 yılı sonunda sonuçlar nasıl değişim gösterecek?

 


http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&newsId=20091029006638&newsLang=en Yorum Yaz
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antiprotocol 9 yıl
yukarıdaki yorumlara kesinlikle katılmıyorum. ama daha yukarıdakilere katılıyorum. nokia yeni birşey üretmiyor.şu sıralar sadece akıllı telefon pazarında var. 5 yıl önce yaptığından farklı birşey yapmıyor. basit bir örnek kendiniz kıyaslayın samsung s7350i - nokia 6500 slide. yada aynı satış bedeline sahip bir d900i ile nokia marka bir telefonu.az özellik çok para. samsung eski e250 d900 gibi modellerini geride bıraktı yeni cihazları çok daha iyi. nokia nın 600 tl ye verdiğini 300-350 tl ye hem samsung hem lg hemde se sunuyor. dahası nokia cihazların hemen hepsinde ciddi dış malzeme sorunları var aslında. ha diğerlerinde yokmu evet var.özelliklede samsung un eski serilerinde dış kasalar çok kalitesiz fakat en azından samimi davranıp hatalarını serviste bile gideriyorlar. nokia tüketiciyi hiçmi hiç umursamıyor.büyük olmanın getirdiği şımarıklık ve umursamazlık hat safada. ben pazarda rekabet ve dengeden yanayım nokiayı ancak o adam eder.
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cssbaycelebi 9 yıl
nokia hala çok önde.
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özgür5353 9 yıl
Nokia eskisi kadar rahat değil
bunun sebebi diğer firmaların teknolojik yeterlilik olarak nokia ya yetişmesi
ve artık her pazarda aktif olmaları gösterilerbilir
tahminim aradaki farkın dahada kapanacağı yönünde.
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GeceBekcisi 9 yıl
Listelerde RIM, HTC ve Apple'ın olmayışı (ya da "diğer" kategorisinde yer almaları) ilginç.
Q3'09 verilerini açıklamadılar desem en azından Apple açıkladı diye hatırlıyorum..
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Sylargray 9 yıl
GeceBekcisi

Listelerde RIM, HTC ve Apple'ın olmayışı (ya da "diğer" kategorisinde yer almaları) ilginç.
Q3'09 verilerini açıklamadılar desem en azından Apple açıkladı diye hatırlıyorum..


RIM ve HTC için birşey diyemem ama Apple'ın listede yer almayışının normal olduğunu düşünüyorum. Sonuçta listedeki tüm üreticiler farklı kesimler için birçok farklı modelle, Apple ise sadece iki modelle piyasaya giriyor. Bu nedenle bu tarz bir toplam satış listesinde Apple'ı üst sıralarda görmek şimdilik imkansız.
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LexisOrAlv 9 yıl
Apple 3 telefon ile gayet başarılı 7.4 milyon 2 buçuk yılda "helal olsun" diyorum valla...
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marikanwap 9 yıl
GeceBekcisi

Listelerde RIM, HTC ve Apple'ın olmayışı (ya da "diğer" kategorisinde yer almaları) ilginç.
Q3'09 verilerini açıklamadılar desem en azından Apple açıkladı diye hatırlıyorum..


Apple'ın pazar payı %1 var mı ki:) 3 model ile ancak o kadar olur heralde:)



LexisOrAlv

Apple 3 telefon ile gayet başarılı 7.4 milyon 2 buçuk yılda "helal olsun" diyorum valla...



7.4m sadece 3Gs satışımı? Toplam satışın çok daha fazla olması lazım?
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