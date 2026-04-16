    Street Fighter filminden beklenen fragman geldi: Biraz Deadpool, biraz Hızlı ve Öfkeli

    Bu yıl izleyici ile buluşacak yeni Street Fighter filminden ilk uzun fragman yayınlandı. Görünen o ki bu yeni versiyon sinemaseverlerle çılgınca bir aksiyon sunacak.     

    Oyun uyarlamaları açısından epey verimli geçecek olan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak oyun uyarlamalarından biri de yeni Street Fighter filmi olacak. Gerek oyuncu kadrosunda yaptığı tercihler, gerekse tuhaf tonuyla önceki Street Fighter filmlerinden farklı duran bu yeni versiyon, 16 Ekim'de vizyona girecek.

    Vizyon tarihi yaklaşan Street Fighter için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, bugün filmden yeni bir fragman paylaştı. İlk uzun fragman diyebileceğimiz bu yeni fragmanla birlikte hem ana karakterlerin tamamını görme şansı yakaladık, hem de filmin tonunu daha iyi anlamış olduk. Görünen o ki yeni Street Fighter filmi, Deadpool ve Hızlı ve Öfkeli gibi serilerden de izler taşıyan bir yapım olacak. Daha karanlık, daha stilize bir ton tutturan Mortal Kombat filminin aksine Street Fighter, işin eğlence ve çılgınca aksiyon tarafına ağırlık veriyor.

    Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda hem Jason Momoa gibi ünlü oyuncular, hem de Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor. Filmdeki karakterler ve onları canlandıran oyuncular şöyle:

    • Andrew Koji - Ryu
    • Noah Centineo - Ken
    • Callina Liang - Chun-Li
    • Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma
    • Cody Rhodes - Guile
    • 50 Cent - Balrog
    • Jason Momoa - Blanka
    • David Dastmalchian - M. Bison
    • Vidyut Jammwal - Dhalsim
    • Mel Jarnson - Cammy
    • Orville Peck - Vega
    • Olivier Richters - Zangief
    • Hirooki Goto - E. Honda
    • Andrew Schulz - Dan Hibiki
    • Eric André - Don Sauvage
    • Rayna Vallandingham - Juli
    • Alexander Volkanovski - Joe
    • Kyle Mooney - Marvin
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
