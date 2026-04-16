Street Fighter filminden beklenen fragman geldi: Biraz Deadpool, biraz Hızlı ve Öfkeli

Vizyon tarihi yaklaşan Street Fighter için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, bugün filmden yeni bir fragman paylaştı. İlk uzun fragman diyebileceğimiz bu yeni fragmanla birlikte hem ana karakterlerin tamamını görme şansı yakaladık, hem de filmin tonunu daha iyi anlamış olduk. Görünen o ki yeni Street Fighter filmi, Deadpool ve Hızlı ve Öfkeli gibi serilerden de izler taşıyan bir yapım olacak. Daha karanlık, daha stilize bir ton tutturan Mortal Kombat filminin aksine Street Fighter, işin eğlence ve çılgınca aksiyon tarafına ağırlık veriyor.
Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda hem Jason Momoa gibi ünlü oyuncular, hem de Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor. Filmdeki karakterler ve onları canlandıran oyuncular şöyle:
- Andrew Koji - Ryu
- Noah Centineo - Ken
- Callina Liang - Chun-Li
- Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma
- Cody Rhodes - Guile
- 50 Cent - Balrog
- Jason Momoa - Blanka
- David Dastmalchian - M. Bison
- Vidyut Jammwal - Dhalsim
- Mel Jarnson - Cammy
- Orville Peck - Vega
- Olivier Richters - Zangief
- Hirooki Goto - E. Honda
- Andrew Schulz - Dan Hibiki
- Eric André - Don Sauvage
- Rayna Vallandingham - Juli
- Alexander Volkanovski - Joe
- Kyle Mooney - Marvin