Street Fighter filminden beklenen fragman geldi: Biraz Deadpool, biraz Hızlı ve Öfkeli

Tam Boyutta Gör Oyun uyarlamaları açısından epey verimli geçecek olan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak oyun uyarlamalarından biri de yeni Street Fighter filmi olacak. Gerek oyuncu kadrosunda yaptığı tercihler, gerekse tuhaf tonuyla önceki Street Fighter filmlerinden farklı duran bu yeni versiyon, 16 Ekim'de vizyona girecek.

Vizyon tarihi yaklaşan Street Fighter için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, bugün filmden yeni bir fragman paylaştı. İlk uzun fragman diyebileceğimiz bu yeni fragmanla birlikte hem ana karakterlerin tamamını görme şansı yakaladık, hem de filmin tonunu daha iyi anlamış olduk. Görünen o ki yeni Street Fighter filmi, Deadpool ve Hızlı ve Öfkeli gibi serilerden de izler taşıyan bir yapım olacak. Daha karanlık, daha stilize bir ton tutturan Mortal Kombat filminin aksine Street Fighter, işin eğlence ve çılgınca aksiyon tarafına ağırlık veriyor.

Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 8 ay önce eklendi

Filmin oyuncu kadrosunda hem Jason Momoa gibi ünlü oyuncular, hem de Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor. Filmdeki karakterler ve onları canlandıran oyuncular şöyle:

Andrew Koji - Ryu

Noah Centineo - Ken

Callina Liang - Chun-Li

Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma

Cody Rhodes - Guile

50 Cent - Balrog

Jason Momoa - Blanka

David Dastmalchian - M. Bison

Vidyut Jammwal - Dhalsim

Mel Jarnson - Cammy

Orville Peck - Vega

Olivier Richters - Zangief

Hirooki Goto - E. Honda

Andrew Schulz - Dan Hibiki

Eric André - Don Sauvage

Rayna Vallandingham - Juli

Alexander Volkanovski - Joe

Kyle Mooney - Marvin

