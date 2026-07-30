Street Fighter filminden yeni tanıtım videosu yayınlandı: Ryu, Blanka'ya karşı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Oyun uyarlamaları açısından epey verimli geçecek olan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak oyun uyarlamalarından biri de yeni Street Fighter filmi olacak. Gerek oyuncu kadrosunda yaptığı tercihler, gerekse tuhaf tonuyla önceki Street Fighter filmlerinden farklı duran bu yeni versiyon, 16 Ekim'de vizyona girecek.

Vizyon tarihi yaklaşan Street Fighter için tanıtım çalışmalarını sürdüren Paramount, bugün filmden ilk klibi paylaştı. Yaklaştık bir dakikalık bu kliple birlikte, Blanka'ya hayat veren Jason Momoa'yı da net bir şekilde görme şansı yakaladık. Zira klipte Ryu ile Blanka, elektrik yüklü bir dövüşte karşı karşıya geliyor.

Street Fighter Filmi, 16 Ekim'de Vizyona Girecek

Yeni Street Fighter filmi, Deadpool ve Hızlı ve Öfkeli gibi serilerden de izler taşıyan bir yapım olacak gibi görünüyor. En azından şu ana kadar yayınlanan fragmanlar buna işaret ediyor. Daha karanlık, daha stilize bir ton tutturan Mortal Kombat filminin aksine Street Fighter, işin eğlence ve çılgınca aksiyon tarafına öncelik veriyor.

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Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

Filmin kadrosunda Jason Momoa gibi oyuncuların yanı sıra Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor. Filmdeki karakterler ve onlara hayat veren isimler şöyle:

Andrew Koji - Ryu

Noah Centineo - Ken

Callina Liang - Chun-Li

Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma

Cody Rhodes - Guile

50 Cent - Balrog

Jason Momoa - Blanka

David Dastmalchian - M. Bison

Vidyut Jammwal - Dhalsim

Mel Jarnson - Cammy

Orville Peck - Vega

Olivier Richters - Zangief

Hirooki Goto - E. Honda

Andrew Schulz - Dan Hibiki

Eric André - Don Sauvage

Rayna Vallandingham - Juli

Alexander Volkanovski - Joe

Kyle Mooney - Marvin

Filmden daha önce yayınlanan resmi fragmanı da aşağıda bulabilirsiniz.

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Street Fighter filminden yeni tanıtım videosu yayınlandı

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