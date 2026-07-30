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    Street Fighter filminden yeni tanıtım videosu yayınlandı: Ryu, Blanka'ya karşı

    Bu yıl izleyici ile buluşacak yeni Street Fighter filminden ilk klip yayınlandı. Yaklaşık bir dakikalık bu klipte, Ryu ve Blanka elektrik yüklü bir dövüşte karşı karşıya geliyor.

    Street Fighter filminden yeni tanıtım videosu yayınlandı: Ryu, Blanka'ya karşı
    Oyun uyarlamaları açısından epey verimli geçecek olan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak oyun uyarlamalarından biri de yeni Street Fighter filmi olacak. Gerek oyuncu kadrosunda yaptığı tercihler, gerekse tuhaf tonuyla önceki Street Fighter filmlerinden farklı duran bu yeni versiyon, 16 Ekim'de vizyona girecek.

    Vizyon tarihi yaklaşan Street Fighter için tanıtım çalışmalarını sürdüren Paramount, bugün filmden ilk klibi paylaştı. Yaklaştık bir dakikalık bu kliple birlikte, Blanka'ya hayat veren Jason Momoa'yı da net bir şekilde görme şansı yakaladık. Zira klipte Ryu ile Blanka, elektrik yüklü bir dövüşte karşı karşıya geliyor.

    Street Fighter Filmi, 16 Ekim'de Vizyona Girecek

    Yeni Street Fighter filmi, Deadpool ve Hızlı ve Öfkeli gibi serilerden de izler taşıyan bir yapım olacak gibi görünüyor. En azından şu ana kadar yayınlanan fragmanlar buna işaret ediyor. Daha karanlık, daha stilize bir ton tutturan Mortal Kombat filminin aksine Street Fighter, işin eğlence ve çılgınca aksiyon tarafına öncelik veriyor.

    Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

    Filmin kadrosunda Jason Momoa gibi oyuncuların yanı sıra Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor. Filmdeki karakterler ve onlara hayat veren isimler şöyle:

    • Andrew Koji - Ryu
    • Noah Centineo - Ken
    • Callina Liang - Chun-Li
    • Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma
    • Cody Rhodes - Guile
    • 50 Cent - Balrog
    • Jason Momoa - Blanka
    • David Dastmalchian - M. Bison
    • Vidyut Jammwal - Dhalsim
    • Mel Jarnson - Cammy
    • Orville Peck - Vega
    • Olivier Richters - Zangief
    • Hirooki Goto - E. Honda
    • Andrew Schulz - Dan Hibiki
    • Eric André - Don Sauvage
    • Rayna Vallandingham - Juli
    • Alexander Volkanovski - Joe
    • Kyle Mooney - Marvin

    Filmden daha önce yayınlanan resmi fragmanı da aşağıda bulabilirsiniz.

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