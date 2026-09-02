Street Fighter filminin yeni fragmanı çılgınca bir aksiyon vadediyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının efsanevi dövüş serilerinden Street Fighter, önümüzdeki ay yeni film uyarlamasıyla sinemalara dönecek. Sinemaseverlere çılgınca bir aksiyon vadeden yeni Street Fighter filmi, 16 Ekim'de vizyona girecek. Vizyon tarihi yaklaşan Street Fighter için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, dün filmin yeni fragmanını yayınladı.

Bu son fragmanla birlikte filmin tonu ve hikâyeye yaklaşımı iyice belli oldu. Belli ki yeni Street Fighter filmi, Deadpool ve Hızlı ve Öfkeli gibi serilerden de izler taşıyan epey renkli bir yapım olacak. Daha karanlık, daha stilize bir ton tutturan Mortal Kombat filminin aksine Street Fighter, işin eğlence ve çılgınca aksiyon tarafına öncelik verecek.

Street Fighter Filmi Sürpriz İsimleri Bir Araya Getiriyor

Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

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Filmin kadrosunda Jason Momoa gibi ünlü oyuncuların yanı sıra Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor. Filmdeki karakterler ve onlara hayat veren isimler şöyle:

Andrew Koji - Ryu

Noah Centineo - Ken

Callina Liang - Chun-Li

Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma

Cody Rhodes - Guile

50 Cent - Balrog

Jason Momoa - Blanka

David Dastmalchian - M. Bison

Vidyut Jammwal - Dhalsim

Mel Jarnson - Cammy

Orville Peck - Vega

Olivier Richters - Zangief

Hirooki Goto - E. Honda

Andrew Schulz - Dan Hibiki

Eric André - Don Sauvage

Rayna Vallandingham - Juli

Alexander Volkanovski - Joe

Kyle Mooney - Marvin

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