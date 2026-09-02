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    Street Fighter filminin yeni fragmanı çılgınca bir aksiyon vadediyor

    Önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak Street Fighter filminden yeni fragman yayınlandı. Görünen o ki bu yeni versiyon sinemaseverlerle çılgınca bir aksiyon sunacak.       

    Street Fighter filminin yeni fragmanı çılgınca bir aksiyon vadediyor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının efsanevi dövüş serilerinden Street Fighter, önümüzdeki ay yeni film uyarlamasıyla sinemalara dönecek. Sinemaseverlere çılgınca bir aksiyon vadeden yeni Street Fighter filmi, 16 Ekim'de vizyona girecek. Vizyon tarihi yaklaşan Street Fighter için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, dün filmin yeni fragmanını yayınladı.

    Bu son fragmanla birlikte filmin tonu ve hikâyeye yaklaşımı iyice belli oldu. Belli ki yeni Street Fighter filmi, Deadpool ve Hızlı ve Öfkeli gibi serilerden de izler taşıyan epey renkli bir yapım olacak. Daha karanlık, daha stilize bir ton tutturan Mortal Kombat filminin aksine Street Fighter, işin eğlence ve çılgınca aksiyon tarafına öncelik verecek.

    Street Fighter Filmi Sürpriz İsimleri Bir Araya Getiriyor

    Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

    Filmin kadrosunda Jason Momoa gibi ünlü oyuncuların yanı sıra Amerikan güreşçileri, rapçiler, komedyenler gibi şaşırtan tercihler bulunuyor. Filmdeki karakterler ve onlara hayat veren isimler şöyle:

    • Andrew Koji - Ryu
    • Noah Centineo - Ken
    • Callina Liang - Chun-Li
    • Joe “Roman Reigns” Anoa’i - Akuma
    • Cody Rhodes - Guile
    • 50 Cent - Balrog
    • Jason Momoa - Blanka
    • David Dastmalchian - M. Bison
    • Vidyut Jammwal - Dhalsim
    • Mel Jarnson - Cammy
    • Orville Peck - Vega
    • Olivier Richters - Zangief
    • Hirooki Goto - E. Honda
    • Andrew Schulz - Dan Hibiki
    • Eric André - Don Sauvage
    • Rayna Vallandingham - Juli
    • Alexander Volkanovski - Joe
    • Kyle Mooney - Marvin
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