PayPal için teklif yükseliyor, Stripe ısrarcı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay ödeme şirketi Stripe ile özel sermaye fonu Advent International tarafından PayPal şirketini satın almak için yapılan hamle yönetim tarafından geri çevrilmişti. Ne var ki Stripe işi bitirmeye kararlı.

PayPal satılacak mı?

Pandemi döneminde inanılmaz bir yükseliş gösteren PayPal yaklaşık 320 milyar dolar değerlemeye ulaşmış ancak sonrasında serbest düşüşe geçerek 40 milyar dolara kadar geri çekilmişti. Stripe ve Advent ortaklığı ise hisse başı 60.50$ teklif ederek 53 milyar dolar değerleme belirlemişti.

PayPal, 53 milyar dolarlık satın alma teklifini yetersiz buldu 4 hf. önce eklendi

PayPal CEO’su Enrique Lores ise yakın dönemde yapılan bankacılık hamlesi ile şirketin değerinin artacağını düşünüyor. Bu yüzde teklifi düşük bulmuştu ancak kaynaklar yeni bir teklifin masada olduğunu belirtiyor. Bu kez 60 milyar dolara varan bir değerleme söz konusu.

Stripe açısından da PayPal satın alımı oldukça önemli zira gerçekleştiği takdirde yıllık 3.7 trilyon dolarlık ödeme hacmi ortaya çıkacak ve en büyük ödeme şirketlerinden birisi haline gelecek. Hali hazırda görüşmelerin devam ettiği ve olumlu sonuçlandığı takdirde sonbahar döneminde satın alımın duyurulacağı ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: