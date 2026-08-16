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    PayPal için teklif yükseliyor, Stripe ısrarcı

    Stripe dünyanın en büyük ödeme platformlarından birisi haline gelebilmek için kesenin ağzını açıyor. PayPal için yapılan teklif bir miktar daha yükseltiliyor.    

    PayPal Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay ödeme şirketi Stripe ile özel sermaye fonu Advent International tarafından PayPal şirketini satın almak için yapılan hamle yönetim tarafından geri çevrilmişti. Ne var ki Stripe işi bitirmeye kararlı.

    PayPal satılacak mı?

    Pandemi döneminde inanılmaz bir yükseliş gösteren PayPal yaklaşık 320 milyar dolar değerlemeye ulaşmış ancak sonrasında serbest düşüşe geçerek 40 milyar dolara kadar geri çekilmişti. Stripe ve Advent ortaklığı ise hisse başı 60.50$ teklif ederek 53 milyar dolar değerleme belirlemişti.

    PayPal CEO’su Enrique Lores ise yakın dönemde yapılan bankacılık hamlesi ile şirketin değerinin artacağını düşünüyor. Bu yüzde teklifi düşük bulmuştu ancak kaynaklar yeni bir teklifin masada olduğunu belirtiyor. Bu kez 60 milyar dolara varan bir değerleme söz konusu.

    Stripe açısından da PayPal satın alımı oldukça önemli zira gerçekleştiği takdirde yıllık 3.7 trilyon dolarlık ödeme hacmi ortaya çıkacak ve en büyük ödeme şirketlerinden birisi haline gelecek. Hali hazırda görüşmelerin devam ettiği ve olumlu sonuçlandığı takdirde sonbahar döneminde satın alımın duyurulacağı ifade ediliyor.

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