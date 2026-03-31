“Su altı süper otomobili” tanıtıldı: 300 metreye dalıyor, 10 knot hıza ulaşıyor

Tam Boyutta Gör Birkaç yıl önce, 120 yolcu kapasiteli su altı platformuyla adından söz ettiren Hollanda merkezli U-Boat Worx. şimdi yine ilgi çekici bir projeyle karşımızda. Özellikle zenginlere hitap eden su altı deneyimleri tasarlayan şirket, şimdi de “su altı süper otomobili” olarak nitelendirdiği Super Sub'ı tanıttı.

Yaklaşık 10 knot (18.5 km/s) hıza ulaşabilen bu araç, mevcut mini denizaltıların önemli bir kısmını geride bırakıyor. Özel sektördeki çoğu küçük denizaltı genellikle 4 knot civarında maksimum hıza ulaşabilirken, araştırma amaçlı kullanılan modeller çoğunlukla 1 ila 3 knot aralığında kalıyor.

Super Sub, toplamda üç kişilik kapasiteye sahip: bir pilot ve iki yolcu. Araç, yaklaşık 300 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor. Bu derinlik ilk bakışta sınırlı gibi görünse de, deniz canlılarının büyük bölümünün 200 metreye kadar olan bölgede yaşadığı düşünüldüğünde, aslında keşif açısından oldukça yeterli bir aralık sunuyor.

Bu mini denizaltıyı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise klasik “itilerek ilerleyen” tasarım anlayışından uzaklaşması. Super Sub, su altında adeta “uçacak” şekilde tasarlanmış. Gövdesine entegre edilen hidrofil kanatlar sayesinde araç, hidrodinamik kaldırma kuvvetinden yararlanarak daha akıcı ve hızlı hareket edebiliyor. Bu yapı, yalnızca hız avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çok daha hassas ve çevik manevralar yapılmasına da olanak tanıyor. Araç, su altında 45 dereceye kadar açılarla yükselip alçalabiliyor. Bu da özellikle karmaşık deniz tabanı yapılarında veya mercan resifleri gibi hassas bölgelerde gezinmeyi ciddi anlamda kolaylaştırıyor.

Super Sub, Tek Şarjla 8 Saat Dalış Süresi Sunuyor

Tam Boyutta Gör Super Sub, yaklaşık 6.5 metre uzunluğunda ve 3.2 metre genişliğinde. 62 kWh kapasiteli bataryası sayesinde araç, tek şarjla yaklaşık 8 saatlik bir dalış süresi sunabiliyor. İtki sistemi ise dört adet 25 kW ve iki adet 6 kW motorla sağlanıyor.

Yolcu deneyimi tarafında ise tamamen panoramik bir yaklaşım benimsenmiş. Akrilik kubbe şeklindeki kokpit tasarımı sayesinde yolcular, su altını neredeyse 360 derece kesintisiz bir görüş açısıyla izleyebiliyor. Zaten Super Sub bir ulaşım aracından ziyade, “deneyim platformu” olarak pazarlanıyor.

Titanik batığını ziyaret edelim derken mini denizaltı Titan'da hayatını kaybeden beş yolcuyu hatırlamayan yoktur herhâlde. Bu yüzden bu tarz özel denizaltılar söz konusu olduğunda güvenlik kaygısı eskisinden de ağır basıyor. Ancak U-Boat Worx bu konuda kendisinden epey emin görünüyor. Super Sub, 96 saatlik yaşam destek sistemi, acil durum şamandırası ve maksimum derinlik koruma sistemi gibi donanımlarla geliyor. Özellikle maksimum derinlik koruma sistemi, aracın belirlenen sınırın ötesine geçmesini otomatik olarak engelleyerek kritik bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Ayrıca sonar tabanlı arazi tarama sistemi de su altındaki engellerin önceden tespit edilmesine yardımcı oluyor.

Tabii bu deneyimin bedeli de oldukça yüksek: Aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 5.75 milyon dolar seviyesinde. Bu da onu şimdilik daha çok ultra zengin bireyler ve lüks turizm şirketleri için ulaşılabilir kılıyor. Şu anda Karayipler’de, Curaçao açıklarında test sürecinden geçen Super Sub için son hazırlıkların tamamlandığı ve ilk teslimatın önümüzdeki haftalarda yapılacağı belirtiliyor.

Su altı süper otomobili tanıtıldı: 10 knot hıza ulaşıyor

