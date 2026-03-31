Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    “Su altı süper otomobili” tanıtıldı: 300 metreye dalıyor, 10 knot hıza ulaşıyor

    Hollandalı U-Boat Worx, 10 knot hıza ulaşabilen “Super Sub” adlı mini denizaltı modelini tanıttı. 300 metre derinliğe inebilen araç, lüks su altı keşfi için geliştirildi.

    Birkaç yıl önce, 120 yolcu kapasiteli su altı platformuyla adından söz ettiren Hollanda merkezli U-Boat Worx. şimdi yine ilgi çekici bir projeyle karşımızda. Özellikle zenginlere hitap eden su altı deneyimleri tasarlayan şirket, şimdi de “su altı süper otomobili” olarak nitelendirdiği Super Sub'ı tanıttı.

     Yaklaşık 10 knot (18.5 km/s) hıza ulaşabilen bu araç, mevcut mini denizaltıların önemli bir kısmını geride bırakıyor. Özel sektördeki çoğu küçük denizaltı genellikle 4 knot civarında maksimum hıza ulaşabilirken, araştırma amaçlı kullanılan modeller çoğunlukla 1 ila 3 knot aralığında kalıyor.

    Super Sub, toplamda üç kişilik kapasiteye sahip: bir pilot ve iki yolcu. Araç, yaklaşık 300 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor. Bu derinlik ilk bakışta sınırlı gibi görünse de, deniz canlılarının büyük bölümünün 200 metreye kadar olan bölgede yaşadığı düşünüldüğünde, aslında keşif açısından oldukça yeterli bir aralık sunuyor.

    Bu mini denizaltıyı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise klasik “itilerek ilerleyen” tasarım anlayışından uzaklaşması. Super Sub, su altında adeta “uçacak” şekilde tasarlanmış. Gövdesine entegre edilen hidrofil kanatlar sayesinde araç, hidrodinamik kaldırma kuvvetinden yararlanarak daha akıcı ve hızlı hareket edebiliyor. Bu yapı, yalnızca hız avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çok daha hassas ve çevik manevralar yapılmasına da olanak tanıyor. Araç, su altında 45 dereceye kadar açılarla yükselip alçalabiliyor. Bu da özellikle karmaşık deniz tabanı yapılarında veya mercan resifleri gibi hassas bölgelerde gezinmeyi ciddi anlamda kolaylaştırıyor. 

    Super Sub, Tek Şarjla 8 Saat Dalış Süresi Sunuyor

    Super Sub, yaklaşık 6.5 metre uzunluğunda ve 3.2 metre genişliğinde. 62 kWh kapasiteli bataryası sayesinde araç, tek şarjla yaklaşık 8 saatlik bir dalış süresi sunabiliyor. İtki sistemi ise dört adet 25 kW ve iki adet 6 kW motorla sağlanıyor.

    Yolcu deneyimi tarafında ise tamamen panoramik bir yaklaşım benimsenmiş. Akrilik kubbe şeklindeki kokpit tasarımı sayesinde yolcular, su altını neredeyse 360 derece kesintisiz bir görüş açısıyla izleyebiliyor. Zaten Super Sub bir ulaşım aracından ziyade, “deneyim platformu” olarak pazarlanıyor.

    Titanik batığını ziyaret edelim derken mini denizaltı Titan'da hayatını kaybeden beş yolcuyu hatırlamayan yoktur herhâlde. Bu yüzden bu tarz özel denizaltılar söz konusu olduğunda güvenlik kaygısı eskisinden de ağır basıyor. Ancak U-Boat Worx bu konuda kendisinden epey emin görünüyor. Super Sub, 96 saatlik yaşam destek sistemi, acil durum şamandırası ve maksimum derinlik koruma sistemi gibi donanımlarla geliyor. Özellikle maksimum derinlik koruma sistemi, aracın belirlenen sınırın ötesine geçmesini otomatik olarak engelleyerek kritik bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Ayrıca sonar tabanlı arazi tarama sistemi de su altındaki engellerin önceden tespit edilmesine yardımcı oluyor.

    Tabii bu deneyimin bedeli de oldukça yüksek: Aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 5.75 milyon dolar seviyesinde. Bu da onu şimdilik daha çok ultra zengin bireyler ve lüks turizm şirketleri için ulaşılabilir kılıyor. Şu anda Karayipler’de, Curaçao açıklarında test sürecinden geçen Super Sub için son hazırlıkların tamamlandığı ve ilk teslimatın önümüzdeki haftalarda yapılacağı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şeffaf plak kullananlar yorumları kaskodan yapılan işlem tramere işler mi lg 45gx950a-b dişten tıpa geçiş var mı ziraat bankası hesap kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum