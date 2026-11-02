Boxer motorların sonu: Subaru, Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak

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Subaru, uzun yıllardır markayla özdeşleşen boxer motorlarını Avrupa pazarından çekmeye hazırlanıyor. Subaru Almanya'nın Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2027 sonuna kadar Avrupa'daki tüm içten yanmalı motorlu ve hibrit araçlarının satışını sonlandıracak.

Kararın arkasında Avrupa Birliği'nin giderek sıkılaşan emisyon kuralları ve yeni sürüş destek sistemleri ile güvenlik gereksinimleri bulunuyor. Mevcut araçları bu düzenlemelere uyarlamanın maliyetinin yüksek olması, Subaru'nun Avrupa'daki ürün gamını tamamen elektrikli modellere dönüştürmesinde etkili oldu.

Bu değişiklik, markanın Avrupa'da uzun yıllardır satışta olan Crosstrek, Outback, Impreza ve Forester gibi modellerini de kapsıyor.

Subaru modelleri Avrupa'dan ne zaman çekilecek?

Subaru'nun içten yanmalı motorlu modelleri Avrupa pazarından kademeli olarak ayrılacak. İlk olarak Outback, 2026 yılının sonuna kadar Avrupa'da satıştan kaldırılacak. Bu nedenle modeli satın almak isteyenlerin yıl sonuna kadar harekete geçmesi gerekiyor.

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2027 yılında ise Impreza, Crosstrek ve Forester modellerinin Avrupa satışları sona erecek. Bu üç modelin güncel versiyonlarında hibrit destekli dört silindirli motorlar kullanılıyor. Ancak hibrit araçlar da şirketin yeni Avrupa stratejisi kapsamında ürün gamından çıkarılacak.

Subaru, Avrupa'daki emisyon düzenlemelerine uyum sağlamak için araçlarını güncellemenin yanı sıra yeni sürüş destek sistemleri ve güvenlik teknolojilerini de entegre etmek zorunda. Şirket, tüm model ailesini bu gereksinimlere uygun hale getirmenin maliyetini karşılamak yerine içten yanmalı motorlu araçlardan çıkmayı tercih ediyor.

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Bununla birlikte Subaru, Avrupa'da hibrit modellere yeniden yer vermeye tamamen kapıyı kapatmış değil. Electrek'in aktardığına göre şirket, koşulların değişmesi halinde hibrit araçları ürün gamına yeniden dahil edebilir.

Avrupa'da üç elektrikli Subaru modeli kalacak

Subaru'nun 2028 itibarıyla Avrupa'da satışa sunacağı modeller Solterra, Uncharted ve E-Outback olacak. Bu üç araç farklı segmentlere hitap ederek markanın elektrikli ürün gamını çeşitlendirecek.

Bununla birlikte Avrupa'daki dönüşüm, şimdilik ABD pazarını kapsamıyor. ABD'de emisyon düzenlemelerinin gevşetilmesi ve üreticilerin bu kurallara uymamaları halinde karşılaştıkları yaptırımların kaldırılması Subaru'nun iki pazarda farklı stratejiler izlemesine neden oluyor.

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