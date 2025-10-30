Subaru'dan elektrikli güç gösterisi: Performance-E STI sahnede

Henüz teknik detaylar sınırlı olsa da Subaru, aracın markanın köklü yarış mirasından ilham aldığını ve sürücü dostu kokpit düzeniyle ferah, konforlu bir iç mekân sunduğunu açıkladı. Ayrıca konseptin dört tekerlekten çekişli bir yapı üzerine kurulduğu da doğrulandı ki bu da STI geleneğine uygun bir altyapı anlamına geliyor.
Performance-E STI’nin mevcut bir üretim modeli üzerine kurulmadığı düşünülüyor. Bu yeni konsept, Subaru’nun 2022’de tanıttığı STI E-RA adlı süper otomobil vizyonunun devamı niteliğinde. O model, Yamaha üretimi dört elektrik motoru ile 1073 beygir güç sunarken karbon fiber yapısıyla yalnızca 1690 kg ağırlığa sahipti.
Henüz üretim planı açıklanmadı, ancak Subaru’nun elektrifikasyon ve performansı bir araya getiren yeni STI kimliği üzerinde kararlılıkla çalıştığı artık netleşmiş durumda.
