    Subaru'dan elektrikli güç gösterisi: Performance-E STI sahnede

    Subaru, Tokyo'da tanıttığı Performance-E STI konseptiyle performans markasının elektrikli geleceğine dair güçlü bir ipucu verdi. Model, markanın yeni sportif kimliğini simgeliyor.

    Subaru'dan elektrikli güç gösterisi: Performance-E STI sahnede Tam Boyutta Gör
    Subaru, Tokyo'da düzenlenen Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilediği Performance-E STI konseptiyle markanın efsanevi STI performans serisinin geleceğine dair bir önizleme sundu. Marka, bu konseptin “Subaru’nun yeni nesil performans vizyonunun öncüsü” olduğunu belirtiyor.

    Henüz teknik detaylar sınırlı olsa da Subaru, aracın markanın köklü yarış mirasından ilham aldığını ve sürücü dostu kokpit düzeniyle ferah, konforlu bir iç mekân sunduğunu açıkladı. Ayrıca konseptin dört tekerlekten çekişli bir yapı üzerine kurulduğu da doğrulandı ki bu da STI geleneğine uygun bir altyapı anlamına geliyor.

    Performance-E STI’nin mevcut bir üretim modeli üzerine kurulmadığı düşünülüyor. Bu yeni konsept, Subaru’nun 2022’de tanıttığı STI E-RA adlı süper otomobil vizyonunun devamı niteliğinde. O model, Yamaha üretimi dört elektrik motoru ile 1073 beygir güç sunarken karbon fiber yapısıyla yalnızca 1690 kg ağırlığa sahipti.

    Subaru'dan elektrikli güç gösterisi: Performance-E STI sahnede Tam Boyutta Gör
    Tokyo standında ayrıca mevcut Impreza’nın STI konsept versiyonu da sergilendi. Bu modelin, ABD ve Japonya pazarlarında satılan WRX’in halefi olarak seri üretime geçmesi olası görünüyor. Subaru, bu modelin de boxer motor ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatıldığını, “daha fazla müşteriye sürüş keyfi yaşatmak için tasarlandığını” belirtti.

    Henüz üretim planı açıklanmadı, ancak Subaru’nun elektrifikasyon ve performansı bir araya getiren yeni STI kimliği üzerinde kararlılıkla çalıştığı artık netleşmiş durumda.

