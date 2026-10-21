Subaru'dan Toyota ortaklığı dışında elektrikli hamle: 510 beygirlik prototip

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Tam Boyutta Gör Subaru, elektrikli otomobil çalışmalarında Toyota ile ortak geliştirdiği modellerin ötesine geçmeye hazırlanıyor. Japon marka, 18 Ekim’de Tokyo’nun kuzeyindeki test tesisinde, kendi elektrikli araç teknolojilerini taşıyan modifiye edilmiş bir Outback prototipini sergiledi.

Çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemi kullanan araç, yaklaşık 510 beygir güç üretiyor. Subaru yöneticileri, prototipte kullanılan bazı teknolojilerin 2029’dan itibaren seri üretim modellerine aktarılabileceğini belirtiyor. Ancak bu altyapıyı kullanacak ilk otomobilin hangi model olacağı henüz açıklanmış değil.

Outback gövdesi ise yalnızca test amacıyla kullanılıyor. Subaru, prototipin görünümünün gelecekteki seri üretim aracının tasarımını yansıtmadığını özellikle vurguluyor.

0-100 km/s hızlanması 4 saniyenin altında

Prototipin ön aksında, Aisin tarafından tedarik edilen 150 kW gücünde bir elektrikli aks ünitesi bulunuyor. Arka aksta ise 230 kW güç üreten daha güçlü bir motor görev yapıyor. Toplamda 380 kW seviyesine ulaşan çift motorlu sistem, gücü dört tekerleğe iletiyor. Prototip, 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlayabiliyor.

Yeni altyapı, Solterra gibi Toyota ortaklığıyla geliştirilen elektrikli modellerin temelini oluşturan e-TNGA mimarisinden bağımsız olarak hazırlanıyor. Subaru, motor gücünü ve akslar arasındaki tork dağılımını kendi sürüş karakterine göre yönetmeyi hedefliyor.

Marka, WRX ve Outback gibi içten yanmalı modellerindeki simetrik dört tekerlekten çekiş yaklaşımını, elektrikli araçlara özel bir şasiye uyarlıyor.

Yeni platform yaklaşık 100 kg daha hafif

Tam Boyutta Gör Subaru’nun yeni altyapısında öncelik verdiği konulardan biri ağırlığın azaltılması. Şirketin açıklamasına göre, geliştirilen elektrikli araç platformu mevcut elektrikli modellerinde kullanılan mimariye kıyasla yaklaşık 100 kg daha hafif.

Batarya paketinde de benzer bir yaklaşım izleniyor. Yaklaşık 4.000 silindirik hücreden oluşan paket, Subaru’nun önceki batarya paketine göre yüzde 25 daha hafif olarak tanımlanıyor. Şirket ayrıca enerji yoğunluğunu sektör ortalamasının yaklaşık yüzde 20 üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Ancak prototipin batarya kapasitesi, şarj gücü ve menzili henüz paylaşılmadı. Dolayısıyla ağırlık avantajının kullanım menziline veya şarj performansına nasıl yansıyacağı şimdilik belirsiz.

Motor, batarya ve yazılım tek merkezden yönetilecek

Subaru, yeni elektrikli araç mimarisi için entegre bir kontrol ünitesi de geliştirdi. Bu yapı, motorların, bataryanın ve ilgili yazılım işlevlerinin tek bir merkezden yönetilmesini amaçlıyor.

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Sistem, uzaktan yazılım güncellemelerini (OTA) destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Böylece otomobil müşteriye teslim edildikten sonra da belirli işlevlerin veya performans özelliklerinin yazılımla güncellenmesi mümkün olabilecek.

Toyota ile ortaklık devam ediyor

Subaru’nun kendi altyapısını geliştirmesi, Toyota ile elektrikli araç ortaklığının sona erdiği anlamına gelmiyor. Markanın yakın dönem planlarında, mevcut ortak platformları kullanan elektrikli SUV’lar yer almaya devam ediyor.

Solterra, Trailseeker ve Uncharted gibi modellerin yanı sıra Toyota ile birlikte geliştirilen üç sıra koltuklu Getaway’in de 2027’nin başında satışa sunulması planlanıyor.

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Subaru'dan Toyota ortaklığı dışında elektrikli hamle

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