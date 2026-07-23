Subaru hibrit motora veda etti: 3 yeni manuel modele merhaba

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyası hızla elektriklenmeye uyum sağlamaya çalışırken, Japon üretici Subaru radikal bir karara imza attı. Şirket, 2018 yılından bu yana Avrupa ve Asya pazarlarında geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan 2.0 litrelik e-BOXER hafif hibrit motor sistemini tamamen rafa kaldırıyor.

Eylül ayı itibarıyla kademeli olarak uygulamaya konulacak kararla birlikte Subaru, ürün gamındaki karmaşıklığa son vererek modellerini üç net gruba ayırıyor: Saf benzinli, tam hibrit (S:HEV) ve %100 elektrikli.

Gri alan kalmadı: Hangi model ne olacak?

Tam Boyutta Gör Japonya'nın köklü yayın organı Nikkei'ye açıklamalarda bulunan Subaru yetkilileri, kararın arkasında sertleşen emisyon kuralları ve elektrikleşme süreçlerinin yattığını belirtti. e-BOXER ünitesinin fişinin çekilmesiyle birlikte modellerin geleceği de netleşti:

Impreza: Hafif hibrit seçeneğini kaybederek tamamen saf benzinli bir model olarak yoluna devam edecek.

Hafif hibrit seçeneğini kaybederek tamamen saf benzinli bir model olarak yoluna devam edecek. Crosstrek: Impreza’nın aksine benzinli seçeneğe veda edip yalnızca Toyota destekli S:HEV üniteyle satılacak.

Impreza’nın aksine benzinli seçeneğe veda edip yalnızca Toyota destekli üniteyle satılacak. Forester & Levorg Layback: Kullanıcılara 1.8 litrelik turbo benzinli ile S:HEV tam hibrit sistem arasında seçim şansı sunacak.

Kullanıcılara 1.8 litrelik turbo benzinli ile S:HEV tam hibrit sistem arasında seçim şansı sunacak. WRX S4 & Levorg Wagon: 2.4 litrelik efsanevi turbo Boxer motorlarını koruyacak.

2.4 litrelik efsanevi turbo Boxer motorlarını koruyacak. Elektrikli Filo: Solterra’nın yanına Uncharted, Trailseeker ve Getaway gibi yeni nesil crossover modeller eklenecek.

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Subaru'nun Toyota iş birliğiyle geliştirdiği S:HEV sistemi, 2.5 litrelik atmosferik Boxer motoru elektrik motoruyla buluşturuyor. Ancak Toyota'nın aksine Subaru, Symmetrical AWD (Sürekli Dört Çeker) mekanik altyapısından vazgeçmiyor.

3 yeni manuel benzinli canavar geliyor

Tam Boyutta Gör Neredeyse tüm markaların manuel vitese ve benzinli motorlara veda ettiği bir dönemde Subaru, safkan sürüş keyfi arayanları unutmadı. Marka, önümüzdeki süreçte 3 yeni saf benzinli ve manuel vitesli performans modelini piyasaya süreceğini doğruladı: WRX Hatchback, yenilenen WRX Sedan ve yeni BRZ.

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Subaru popüler motorunu bitirdi: Ama otomobil severlere müjde

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