Subaru hibrit motora veda etti: 3 yeni manuel modele merhaba

Eylül ayı itibarıyla kademeli olarak uygulamaya konulacak kararla birlikte Subaru, ürün gamındaki karmaşıklığa son vererek modellerini üç net gruba ayırıyor: Saf benzinli, tam hibrit (S:HEV) ve %100 elektrikli.
Gri alan kalmadı: Hangi model ne olacak?
Impreza: Hafif hibrit seçeneğini kaybederek tamamen saf benzinli bir model olarak yoluna devam edecek.
Crosstrek: Impreza’nın aksine benzinli seçeneğe veda edip yalnızca Toyota destekli S:HEV üniteyle satılacak.
Forester & Levorg Layback: Kullanıcılara 1.8 litrelik turbo benzinli ile S:HEV tam hibrit sistem arasında seçim şansı sunacak.
Elektrikli Filo: Solterra’nın yanına Uncharted, Trailseeker ve Getaway gibi yeni nesil crossover modeller eklenecek.
Subaru'nun Toyota iş birliğiyle geliştirdiği S:HEV sistemi, 2.5 litrelik atmosferik Boxer motoru elektrik motoruyla buluşturuyor. Ancak Toyota'nın aksine Subaru, Symmetrical AWD (Sürekli Dört Çeker) mekanik altyapısından vazgeçmiyor.