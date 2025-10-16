Giriş
    Subaru, Tokyo'da elektrikli STI konseptini tanıtacak

    Subaru, biri elektrikli diğeri içten yanmalı motora sahip iki yeni konsept otomobil tanıtarak uzun süredir sessiz olan performans markası STI’yi yeniden canlandıracak.

    Subaru, Tokyo'da elektrikli STI konseptini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Subaru, yaklaşan Tokyo Otomobil Fuarı öncesinde yayınladığı ipucu görselleriyle iki yeni performans konseptinin tanıtılacağını duyurdu. Bu modellerden biri tamamen elektrikli olacak ve markanın yeni tasarım dilini temsil edecek.

    Subaru, söz konusu elektrikli konsepti “gelecek nesil modellerin öncüsü” olarak tanımlarken, araçta özgün aydınlatma imzaları ve içten yanmalı kardeşine göre daha sportif bir tavan çizgisi dikkat çekiyor.

    İçten yanmalı motorlu konsept ise mevcut Subaru ürün gamına daha yakın bir çizgiye sahip. Japonya ve Avrupa’da satılan Impreza hatchback üzerine inşa edildiği düşünülen model, markanın klasik boxer motor yapısını ve simetrik dört tekerlekten çekiş sistemini koruyor.

    Subaru, Tokyo'da elektrikli STI konseptini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Bu iki konsept, 2021’de üretimi sonlanan WRX STI’den sonra Subaru’nun efsanevi STI performans markasını yeniden canlandırmaya hazırlandığının en güçlü göstergesi olarak yorumlanıyor. Subaru, son yıllarda SUV modellerine odaklanarak yüksek performans kimliğinden uzaklaşmıştı ancak yönetim değişiklikleriyle birlikte bu strateji yeniden şekilleniyor.

    Subaru Avrupa Başkanı David Dello Stritto, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada “Ortalama birine Subaru deyin, aklına STI gelir. Bunu markadan ayıramazsınız.” diyerek, gelecekte “altın jantlı, mavi renkli, süper hızlı bir WRX STI” görmek istediklerini söyledi.

    Yeni konseptlerin Tokyo’da tanıtılmasının ardından Subaru’nun yeniden performans köklerine dönüş sürecine girmesi bekleniyor.

