Subaru, Tokyo'da elektrikli STI konseptini tanıtacak

Subaru, söz konusu elektrikli konsepti “gelecek nesil modellerin öncüsü” olarak tanımlarken, araçta özgün aydınlatma imzaları ve içten yanmalı kardeşine göre daha sportif bir tavan çizgisi dikkat çekiyor.
İçten yanmalı motorlu konsept ise mevcut Subaru ürün gamına daha yakın bir çizgiye sahip. Japonya ve Avrupa’da satılan Impreza hatchback üzerine inşa edildiği düşünülen model, markanın klasik boxer motor yapısını ve simetrik dört tekerlekten çekiş sistemini koruyor.
Subaru Avrupa Başkanı David Dello Stritto, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada “Ortalama birine Subaru deyin, aklına STI gelir. Bunu markadan ayıramazsınız.” diyerek, gelecekte “altın jantlı, mavi renkli, süper hızlı bir WRX STI” görmek istediklerini söyledi.
Yeni konseptlerin Tokyo’da tanıtılmasının ardından Subaru’nun yeniden performans köklerine dönüş sürecine girmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: