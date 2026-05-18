    Subnautica 2'den etkileyici başlangıç: 12 saatte 2 milyon kopya sattı

    Subnautica'nın yıllar sonra gelen devam oyunu şüpheleri boşa çıkardı. Yapım aşamasında yaşadığı sorunlar nedeniyle kafalarda soru işaretleri oluşturan oyun, tek kelimeyle muhteşem bir başlangıç yaptı.

    Oyuncuları okyanusun derinliklerinde heyecan dolu bir hayatta kalma mücadelesine ortak eden Subnautica, sekiz yıl sonra bir devam oyununa kavuştu. Yıllardır beklenen Subnautica 2, nihayet bu hafta oyunseverlerle buluştu.

    İlk oyunun yaratıcılarının stüdyodan ayrılmış olması yeni oyunun kalitesine dair dair soru işaretleri yaratmış olsa da günün sonunda ortaya çıkan sonuç serinin hayranlarını memnun etmiş görünüyor. Steam'deki değerlendirmesi "çok olumlu" olan oyun, aldığı olumlu yorumları satış rakamlarına da yansıttı. Oyun henüz erken erişim aşamasında olmasına rağmen 12 saat içinde 2 milyon kopya satmayı başardı. Diğer yandan oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı da 651 bine ulaştı. Neticede Subnautica 2, yapım aşamasında yaşadığı tüm sorunlara rağmen etkileyici bir başlangıç yapmayı başardı.

    Subnautica 2, İlk Oyundaki Mekanikleri Daha da Detaylandırıyor

    Oyuncular bu kez derin sularda hem çevresel tehlikelerle hem de bilinmeyen deniz canlılarının davranışlarıyla mücadele eden bir bilim insanını kontrol ediyor. Subnautica 2, önceki oyuna kıyasla çok daha büyük ve çeşitli biyomlar sunuyor. Ayrıca gelişmiş inşa sistemleri ile oyuncuların kendi üslerini ve araçlarını daha detaylı kişiselleştirmesine olanak verileceği belirtiliyor.

