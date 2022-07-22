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    Suçlu Elon Musk: Twitter kullanıcı sayısını artırırken zarar etmekten kaçınamadı

    Twitter, 2022 yılına ait ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Firma kullanıcı sayısında önemli bir artış sağlarken gelirlerde düşüş yaşadı. Düşüşün nedeni olarak ise Elon Musk gösterildi.
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    Suçlu Elon Musk: Twitter kullanıcı sayısını artırırken zarar etmekten kaçınamadı
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    Twitter kısa süre önce 2022’nin ikinci çeyreğine ait sonuçlarını açıkladı. Düzenli kullanıcı sayısında ciddi bir artış yakalayan sosyal medya mecrası, bu artışı ne yazık ki gelir ile sonuçlandıramadı. Gelirlerde yaşanan küçük düşüşün kaynağı olarak ise Elon Musk’ın Twitter’ı satın alımından vazgeçmesi işaret edildi

    Kullanıcı sayısındaki artış gelire yansımadı

    Twitter açıkladığı mali raporunda yıllık bazda yüzde 1 düşüş ile 1.18 milyar dolar gelir sağladı. Analistler bu çeyreğe ilişkin firmadan 1.32 milyar dolar gelir beklemekteydi. Endişe verici kısım ise firmanın maliyetlerinde yaşanan yüzde 31 düzeyindeki artış. Twitter 2. Çeyrekte 1.52 milyar dolar gider açıklayarak toplamda 270 milyon dolar net zarar ile karşı karşıya kalmış durumda. 

    Suçlu Elon Musk: Twitter kullanıcı sayısını artırırken zarar etmekten kaçınamadı
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    Öte yandan ilk çeyrek sonuçlarda Twitter, kullanıcı sayılarını 2019 ve 2021 yıllarında yanlış saydıklarını açıklamıştı. Firma bu dönem zarfında birden fazla hesabı olan kullanıcıları tekil kullanıcı olarak sayarak toplam kullanıcı sayısını yaklaşık 2 milyon kadar şişirmişti. Twitter'ın açıkladığı son verilere göre ortalama para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.6 artırarak 237.8 milyon kişiye ulaşmış durumda.

    Elon Musk ve Twitter belirsizliği sürüyor

    Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’ı çok yüksek bir değerle satın alma teklifinde bulunmuştu. Twitter yönetim kurulu tarafından kabul edilen bu teklif, Musk’ın firmayı bot hesaplar konusunda şeffaf olmayışı sebep gösterilerek iptal edilmişti. Twitter ise Musk’ı dev satın alımdan vazgeçtiği için dava ederek konuyu yasal zemine taşımıştı. Sonuç olarak, iki tarafta Ekim ayında mahkemeye çıkacak ve kozlarını salonda paylaşacak.

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