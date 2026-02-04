Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sungrow’dan yeni nesi enerji depolama çözümü: PowerTitan 3.0

    Sungrow, PV & ESS Summit’te PowerTitan 3.0 ve DC bağlantılı Tek Platform PV-ESS çözümünü tanıttı. Yeni sistemler, şebeke ölçekli projelerde verimlilik, güvenlik ve esneklik hedefliyor.

    Sungrow’dan yeni nesi enerji depolama çözümü: PowerTitan 3.0 Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen PV invertör ve enerji depolama sistemi üreticilerinden Sungrow, şebeke ölçekli projelere yönelik geliştirdiği yeni nesil enerji depolama çözümü PowerTitan 3.0 ile DC bağlantılı PV-ESS Tek Platform Tasarımının Avrupa lansmanını İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirdi.

    Etkinlikte konuşan Sungrow Avrupa ESS’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı James Li, Avrupa’nın şirket için stratejik bir öncelik olduğunu belirterek, bölgede kurulan güçlü servis altyapısına dikkat çekti. Sungrow’un Avrupa operasyonlarının 280’in üzerinde mühendis, 5 onarım atölyesi, 14 servis deposu ve 220’den fazla servis iş ortağından oluşan geniş bir ağ tarafından desteklendiğini aktaran Li, önümüzdeki dönemde stratejik iş birlikleri ve yeni nesil teknolojilerle kıtadaki varlığın daha da güçlendirileceğini ifade etti.

    Sungrow’un enerji depolama ürün ailesinin en yeni üyesi olan PowerTitan 3.0, Avrupa genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaygın satış ve servis ağıyla sunulacak. Şirket, bu çözümle önümüzdeki yıllarda hızla artması beklenen enerji depolama ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor.

    Enerji depolama ihtiyacı hızla artıyor

    Avrupa güneş enerjisi sektörünün çatı kuruluşu SolarPower Europe verileri, enerji depolama çözümlerinin neden kritik hale geldiğini net biçimde ortaya koyuyor. Buna göre AB genelinde kümülatif PV kurulu gücü 2025 itibarıyla 406 GW seviyesine ulaştı. Yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyonu; tıkanıklıklar, üretim kısıntıları ve negatif elektrik fiyatları gibi yeni zorlukları beraberinde getirirken, esnek güç talebine olan ihtiyacın 2030’a kadar %40’a çıkması bekleniyor.

    Bu tablo, büyük ölçekli batarya enerji depolama sistemlerini kaçınılmaz hale getiriyor. 2025 yılında 26 GWh’ın üzerinde BESS kurulumu gerçekleştirilirken, şebeke ölçekli sistemler ilk kez konut tipi çözümleri geride bıraktı. SolarPower Europe, 2030 yılına kadar yıllık ortalama %30 büyüme ile toplam BESS kapasitesinin 412 GWh’a ulaşacağını öngörüyor.

    PowerTitan 3.0

    Sungrow’dan yeni nesi enerji depolama çözümü: PowerTitan 3.0 Tam Boyutta Gör
    Sungrow’un bu ihtiyaçlara yanıt olarak geliştirdiği PowerTitan 3.0, modern enerji sistemlerinin gereksinimleri dikkate alınarak tasarlandı. 6 metrelik tek bir konteyner içinde 1,78 MW gücünde güç dönüştürme sistemi (PCS) ile 7,14 MWh batarya kapasitesini bir araya getiren sistem, 4 saatlik konfigürasyonda tek blokta 7,2 MW / 28,5 MWh seviyesine ulaşabiliyor.

    Sistemde kullanılan 600Ah ve üzeri istiflenmiş batarya hücreleri, 2 ila 8 saat arasında değişen çalışma süreleri sunuyor. Bu yapı, daha yüksek güvenlik ve verimlilik sağlarken, sistem genelinde %92 gidiş-dönüş verimliliği (RTE) elde edilmesine katkı sağlıyor.

    AC blok tasarımı sayesinde PowerTitan 3.0, fabrikada kurulmuş ve devreye alınmış şekilde teslim ediliyor. Sistem, sahada yaklaşık bir saat içinde kendi kendine konfigürasyon ve kontrol süreçlerini tamamlayabiliyor. Bu özellik, 1 GWh kapasiteli bir projenin yalnızca 12 gün içinde devreye alınabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca PowerTitan 3.0, -40°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda performans kaybı yaşamadan çalışabiliyor ve bu yönüyle Türkiye’nin sert iklim koşullarına sahip iç bölgeleri dahil olmak üzere farklı coğrafyalar için uygun bir çözüm sunuyor.

    DC bağlantılı PV-ESS için tek platform yaklaşımı

    Sungrow’dan yeni nesi enerji depolama çözümü: PowerTitan 3.0 Tam Boyutta Gör
    Sungrow’un tanıttığı bir diğer yenilik ise DC bağlantılı PV-ESS Tek Platform Tasarımı oldu. Bu çözüm, enerji depolamaya özel arayüze sahip 1+X modüler invertör, entegre DC/DC modülü bulunan PowerTitan 3.0 ve Sungrow tarafından geliştirilen PV-ESS Sinerji Yönetim Sistemi bileşenlerinden oluşuyor.

    Entegre mimari sayesinde sistem, 8 saate kadar uzun deşarj süresi ve %100’e varan esnek ESS güç oranı sunarken genel maliyetlerin optimize edilmesine imkân tanıyor. Çözüm, pik ve vadi tarifeleri arasındaki fiyat farklarından yararlanarak etkin enerji arbitrajı sağlıyor ve optimize edilmiş enerji dağıtımıyla şebeke uyumluluğunu artırıyor. Sungrow’un DC bağlantılı PV-ESS çözümleri bugüne kadar 10’dan fazla ülkede, 90’ın üzerinde projede başarıyla hayata geçirildi.

    Zirvenin dikkat çeken başlıklarından biri de şebeke oluşturma (grid-forming) teknolojisi oldu. Sungrow’un sunduğu çözümler gerilim ve frekans desteği, salınım sönümleme, GW seviyesinde black start (şebekeyi sıfırdan başlatma) kabiliyeti ve sistem dayanımı desteği gibi yetkinlikleri kapsıyor. Bu özelliklerin, Suudi Arabistan’da hayata geçirilen ve 7,8 GWh kapasitesiyle dünyanın en büyük şebeke oluşturma özellikli enerji depolama tesisi olan projede başarıyla doğrulandığı belirtildi.

    Son dönemde hayata geçirilen projeler arasında Belçika’daki 800 MWh kapasiteli Avrupa’nın en büyük BESS projelerinden biri, Birleşik Krallık’taki 330 MWh’lik Bramley ESS, Finlandiya’daki 70 MW’lık en kuzey PV projesi ve Türkiye’de devreye alınan 70 MW kapasiteli hibrit proje öne çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gözlüklü ehliyet gözlüksüz kullanmanın cezası 2025 vatan garanti sorgulama emporio armani orjinallik sorgulama erhan gülener arçelik ngk buji

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30 Pro
    General Mobile Gm Era 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum