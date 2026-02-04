Sungrow’dan yeni nesi enerji depolama çözümü: PowerTitan 3.0

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen PV invertör ve enerji depolama sistemi üreticilerinden Sungrow, şebeke ölçekli projelere yönelik geliştirdiği yeni nesil enerji depolama çözümü PowerTitan 3.0 ile DC bağlantılı PV-ESS Tek Platform Tasarımının Avrupa lansmanını İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Sungrow Avrupa ESS’ten Sorumlu Başkan Yardımcısı James Li, Avrupa’nın şirket için stratejik bir öncelik olduğunu belirterek, bölgede kurulan güçlü servis altyapısına dikkat çekti. Sungrow’un Avrupa operasyonlarının 280’in üzerinde mühendis, 5 onarım atölyesi, 14 servis deposu ve 220’den fazla servis iş ortağından oluşan geniş bir ağ tarafından desteklendiğini aktaran Li, önümüzdeki dönemde stratejik iş birlikleri ve yeni nesil teknolojilerle kıtadaki varlığın daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Sungrow’un enerji depolama ürün ailesinin en yeni üyesi olan PowerTitan 3.0, Avrupa genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaygın satış ve servis ağıyla sunulacak. Şirket, bu çözümle önümüzdeki yıllarda hızla artması beklenen enerji depolama ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Enerji depolama ihtiyacı hızla artıyor

Avrupa güneş enerjisi sektörünün çatı kuruluşu SolarPower Europe verileri, enerji depolama çözümlerinin neden kritik hale geldiğini net biçimde ortaya koyuyor. Buna göre AB genelinde kümülatif PV kurulu gücü 2025 itibarıyla 406 GW seviyesine ulaştı. Yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyonu; tıkanıklıklar, üretim kısıntıları ve negatif elektrik fiyatları gibi yeni zorlukları beraberinde getirirken, esnek güç talebine olan ihtiyacın 2030’a kadar %40’a çıkması bekleniyor.

Bu tablo, büyük ölçekli batarya enerji depolama sistemlerini kaçınılmaz hale getiriyor. 2025 yılında 26 GWh’ın üzerinde BESS kurulumu gerçekleştirilirken, şebeke ölçekli sistemler ilk kez konut tipi çözümleri geride bıraktı. SolarPower Europe, 2030 yılına kadar yıllık ortalama %30 büyüme ile toplam BESS kapasitesinin 412 GWh’a ulaşacağını öngörüyor.

PowerTitan 3.0

Tam Boyutta Gör Sungrow’un bu ihtiyaçlara yanıt olarak geliştirdiği PowerTitan 3.0, modern enerji sistemlerinin gereksinimleri dikkate alınarak tasarlandı. 6 metrelik tek bir konteyner içinde 1,78 MW gücünde güç dönüştürme sistemi (PCS) ile 7,14 MWh batarya kapasitesini bir araya getiren sistem, 4 saatlik konfigürasyonda tek blokta 7,2 MW / 28,5 MWh seviyesine ulaşabiliyor.

Sistemde kullanılan 600Ah ve üzeri istiflenmiş batarya hücreleri, 2 ila 8 saat arasında değişen çalışma süreleri sunuyor. Bu yapı, daha yüksek güvenlik ve verimlilik sağlarken, sistem genelinde %92 gidiş-dönüş verimliliği (RTE) elde edilmesine katkı sağlıyor.

AC blok tasarımı sayesinde PowerTitan 3.0, fabrikada kurulmuş ve devreye alınmış şekilde teslim ediliyor. Sistem, sahada yaklaşık bir saat içinde kendi kendine konfigürasyon ve kontrol süreçlerini tamamlayabiliyor. Bu özellik, 1 GWh kapasiteli bir projenin yalnızca 12 gün içinde devreye alınabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca PowerTitan 3.0, -40°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda performans kaybı yaşamadan çalışabiliyor ve bu yönüyle Türkiye’nin sert iklim koşullarına sahip iç bölgeleri dahil olmak üzere farklı coğrafyalar için uygun bir çözüm sunuyor.

DC bağlantılı PV-ESS için tek platform yaklaşımı

Tam Boyutta Gör Sungrow’un tanıttığı bir diğer yenilik ise DC bağlantılı PV-ESS Tek Platform Tasarımı oldu. Bu çözüm, enerji depolamaya özel arayüze sahip 1+X modüler invertör, entegre DC/DC modülü bulunan PowerTitan 3.0 ve Sungrow tarafından geliştirilen PV-ESS Sinerji Yönetim Sistemi bileşenlerinden oluşuyor.

Entegre mimari sayesinde sistem, 8 saate kadar uzun deşarj süresi ve %100’e varan esnek ESS güç oranı sunarken genel maliyetlerin optimize edilmesine imkân tanıyor. Çözüm, pik ve vadi tarifeleri arasındaki fiyat farklarından yararlanarak etkin enerji arbitrajı sağlıyor ve optimize edilmiş enerji dağıtımıyla şebeke uyumluluğunu artırıyor. Sungrow’un DC bağlantılı PV-ESS çözümleri bugüne kadar 10’dan fazla ülkede, 90’ın üzerinde projede başarıyla hayata geçirildi.

Devrimsel kum bataryası 10 kat daha verimli ısı transferi yapıyor 1 gün önce eklendi

Zirvenin dikkat çeken başlıklarından biri de şebeke oluşturma (grid-forming) teknolojisi oldu. Sungrow’un sunduğu çözümler gerilim ve frekans desteği, salınım sönümleme, GW seviyesinde black start (şebekeyi sıfırdan başlatma) kabiliyeti ve sistem dayanımı desteği gibi yetkinlikleri kapsıyor. Bu özelliklerin, Suudi Arabistan’da hayata geçirilen ve 7,8 GWh kapasitesiyle dünyanın en büyük şebeke oluşturma özellikli enerji depolama tesisi olan projede başarıyla doğrulandığı belirtildi.

Son dönemde hayata geçirilen projeler arasında Belçika’daki 800 MWh kapasiteli Avrupa’nın en büyük BESS projelerinden biri, Birleşik Krallık’taki 330 MWh’lik Bramley ESS, Finlandiya’daki 70 MW’lık en kuzey PV projesi ve Türkiye’de devreye alınan 70 MW kapasiteli hibrit proje öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Sungrow’dan yeni nesi enerji depolama çözümü: PowerTitan 3.0

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: