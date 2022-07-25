SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi envantere girdi

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ROKETSAN’ın portatif yapısı ve çoklu platform entegrasyonu ile öne çıkan SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi’nin platformdan atılan versiyonun ardından şimdi de omuzdan atılan portatif versiyonu Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi. SUNGUR, kısa menzildeki jetler, helikopterler ve İHA’lara karşı savunmada kullanılacak.

Sınıfının en uzun menzili

SUNGUR Hava Savunma Sistemi, 8 kilometre menzil kapasitesi ile sınıfındaki en uzun menzili sunuyor. 4 km irtifaya yükseliyor. Taktik tekerli araçlar, zırhlı araçlar, deniz platformları, kara tesisleri ve insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor. Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı sayesinde hedefi yüksek hassasiyetle tutturuyor.

Bu proje ile askeri araçlar engelleri önceden görebilecek 4 gün önce eklendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili paylaşımında şunları kaydetti:

"İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini TSK'ye teslim ettik. Hayırlı olsun. SUNGUR Silah Sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı ile öne çıkıyor. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun."

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi Özellikleri

Maksimum Menzil : 8 km

: 8 km Minimum Menzil : 500 m

: 500 m İrtifa : 4 km’ye kadar

: 4 km’ye kadar Hedef Seti : Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, İnsansız Hava Araçları (İHA)

: Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, İnsansız Hava Araçları (İHA) Operasyon Modu : Atış Öncesi Hedefe Kilitlenme (At Unut)

: Atış Öncesi Hedefe Kilitlenme (At Unut) Arayıcı Başlık :

Atış Öncesi Kilitlenme

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Otomatik Hedef Takibi

±40 Derece Göru¨ş Açısı

Yu¨ksek İnfilaklı Kısmi Delici Harp Başlığı ve Çarpma Tapa

[Duyarsız Mu¨himmat, Tip 4, Sıvı Yakıt Yangını & Kurşun Çarpması]

: Atış Öncesi Kilitlenme Karşı Tedbirlere Dayanıklı Otomatik Hedef Takibi ±40 Derece Göru¨ş Açısı Yu¨ksek İnfilaklı Kısmi Delici Harp Başlığı ve Çarpma Tapa [Duyarsız Mu¨himmat, Tip 4, Sıvı Yakıt Yangını & Kurşun Çarpması] Harp Başlığı :

Yu¨ksek İnfilaklı Kısmi Delici Harp Başlığı ve Çarpma Tapa

[Duyarsız Mu¨himmat, Tip 4, Sıvı Yakıt Yangını & Kurşun Çarpması]

: Yu¨ksek İnfilaklı Kısmi Delici Harp Başlığı ve Çarpma Tapa [Duyarsız Mu¨himmat, Tip 4, Sıvı Yakıt Yangını & Kurşun Çarpması] Fırlatma Motoru :

Fırlatma Tu¨pu¨ İçerisinde Ayrılma

[Duyarsız Mu¨himmat, Tip 4, Sıvı Yakıt Yangını & Kurşun Çarpması]

: Fırlatma Tu¨pu¨ İçerisinde Ayrılma [Duyarsız Mu¨himmat, Tip 4, Sıvı Yakıt Yangını & Kurşun Çarpması] Uçuş Motoru :

Çift Kademeli Katı Yakıtlı Roket Motoru

[Duyarsız Mu¨himmat, Tip 4, Sıvı Yakıt Yangını & Kurşun Çarpması]

: Çift Kademeli Katı Yakıtlı Roket Motoru [Duyarsız Mu¨himmat, Tip 4, Sıvı Yakıt Yangını & Kurşun Çarpması] Güdüm & Kontrol :

Kızılötesi Göru¨ntu¨leyici Arayıcı Başlık ile Terminal Gu¨du¨m

Yu¨ksek Manevra ve Çevik Performans Kabilliyeti

: Kızılötesi Göru¨ntu¨leyici Arayıcı Başlık ile Terminal Gu¨du¨m Yu¨ksek Manevra ve Çevik Performans Kabilliyeti Platform Çeşitleri:

Kara ve Deniz Platformları, Helikopterler ve İnsansız Hava Araçları

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