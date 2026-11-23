Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zekâ ile müzik üretiminde lider değişti. ACE Music v1, yapılan performans testlerinde lider konumdaki Suno'yu geride bıraktı. Kör dinleme testlerinde en yüksek puanı alan model; doğal vokalleri, melodi yapısı ve müzikal bütünlüğüyle öne çıkıyor. Sistem ayrıca kullanıcıların şarkıları MIDI olarak dışa aktarmasına ve notalar üzerinde düzenleme yapmasına da imkân sağlıyor. Şirket, modelin açık kaynaklı hafif sürümünü 2026 sonunda yayımlamayı planlıyor.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
ACE Music v1, Suno v6'yı Geride Bırakarak İlk Sıraya Yerleşti
Artificial Analysis tarafından hazırlanan AA-Music-Vocal v1.1 listesi, yapay zekâ modellerinin müzik üretimindeki başarısını kör dinleme testleriyle ölçüyor. Bu testlerde aynı komutlarla oluşturulan iki şarkı, hangi model tarafından üretildiği açıklanmadan dinleyicilere sunuluyor. Dinleyicilerin tercihleri doğrultusunda hesaplanan puanlarda ACE Music v1, 1160 Elo puanıyla ilk sırayı alırken, Suno v6, 1144 puanla ilk kez ikinci sırada kaldı.
ACE Music v1, Şarkıların Düzenlenmesine de İmkân Tanıyor
ACE Music v1, oluşturulan şarkıların MIDI formatında dışa aktarılmasını ve vokallerin enstrümanlardan ayrılmasını da destekliyor. ACE Music v1.1 Preview sürümü ise ses üretiminden önce ABC notasyonu kullanarak bir müzik partisyonu hazırlıyor. Kullanıcılar bu partisyon üzerinde melodi ve akorları değiştirdikten sonra yeni bir seslendirme oluşturabiliyor.
ACE Music v1 şu anda API desteği olmadan, yalnızca şirketin internet uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Ücretsiz kullanıcılara günde 20 kredi sunulurken ücretli abonelikler yıllık ödeme koşuluyla aylık 7,90 dolardan başlıyor. Şirket, 2026'nın sonlarında ACE Music v1 Flash adlı daha hafif sürümünü açık kaynaklı olarak yayımlamayı planlıyor. Böylece kullanıcıların modeli kendi bilgisayarlarında çalıştırabilmesinin de önü açılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli