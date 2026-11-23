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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ ile müzik üretiminde lider değişti. ACE Music v1, yapılan performans testlerinde lider konumdaki Suno'yu geride bıraktı. Kör dinleme testlerinde en yüksek puanı alan model; doğal vokalleri, melodi yapısı ve müzikal bütünlüğüyle öne çıkıyor. Sistem ayrıca kullanıcıların şarkıları MIDI olarak dışa aktarmasına ve notalar üzerinde düzenleme yapmasına da imkân sağlıyor. Şirket, modelin açık kaynaklı hafif sürümünü 2026 sonunda yayımlamayı planlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Suno ve Eleven Music gibi yapay zekâ araçları, kullanıcıların artık sadece yazılı komutlar vererek istedikleri türde şarkılar yapmasına, müzik parçaları hazırlamasına olanak tanıyor. Suno bir süredir bu alanda lider konumda yer alıyordu. Ancak kısa süre önce çıkan yeni modelle birlikte zirvedeki yeri sallanmaya başladı. ACE Studio tarafından geliştirilen ACE Music v1, performans testlerinde Suno v6'yı geride bırakmayı başardı.

ACE Music v1, Suno v6'yı Geride Bırakarak İlk Sıraya Yerleşti

Artificial Analysis tarafından hazırlanan AA-Music-Vocal v1.1 listesi, yapay zekâ modellerinin müzik üretimindeki başarısını kör dinleme testleriyle ölçüyor. Bu testlerde aynı komutlarla oluşturulan iki şarkı, hangi model tarafından üretildiği açıklanmadan dinleyicilere sunuluyor. Dinleyicilerin tercihleri doğrultusunda hesaplanan puanlarda ACE Music v1, 1160 Elo puanıyla ilk sırayı alırken, Suno v6, 1144 puanla ilk kez ikinci sırada kaldı.

Tam Boyutta Gör Decrypt tarafından yapılan denemelerde, ACE Music v1'in melodik ve tutarlı besteler oluşturma konusunda özellikle başarılı olduğu belirtiliyor. Model, vokalleri daha doğal seslendirebiliyor ve şarkılarda müzikal bütünlüğü daha iyi koruyabiliyor. Ancak metal gibi agresif vokal performansı gerektiren türlerde Suno v6 hâlâ daha başarılı sonuçlar veriyor.

ACE Music v1, Şarkıların Düzenlenmesine de İmkân Tanıyor

ACE Music v1, oluşturulan şarkıların MIDI formatında dışa aktarılmasını ve vokallerin enstrümanlardan ayrılmasını da destekliyor. ACE Music v1.1 Preview sürümü ise ses üretiminden önce ABC notasyonu kullanarak bir müzik partisyonu hazırlıyor. Kullanıcılar bu partisyon üzerinde melodi ve akorları değiştirdikten sonra yeni bir seslendirme oluşturabiliyor.

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ACE Music v1 şu anda API desteği olmadan, yalnızca şirketin internet uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Ücretsiz kullanıcılara günde 20 kredi sunulurken ücretli abonelikler yıllık ödeme koşuluyla aylık 7,90 dolardan başlıyor. Şirket, 2026'nın sonlarında ACE Music v1 Flash adlı daha hafif sürümünü açık kaynaklı olarak yayımlamayı planlıyor. Böylece kullanıcıların modeli kendi bilgisayarlarında çalıştırabilmesinin de önü açılacak.

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Suno'ya yeni rakip çıktı: ACE Music v1 ilk sıraya yerleşti

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