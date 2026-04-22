    Süper bilgisayarlar ve yapay zekâ sayesinde sodyum iyon bataryalar daha da gelişti

    Araştırmacılar, süper bilgisayar ve yapay zekâ kullanarak sodyum-iyon bataryaları geliştirdi. Bu iyileştirmeyle birlikte daha yüksek kapasite ve daha uzun ömür mümkün hâle geliyor.

    Batarya teknolojileri söz konusu olduğunda lityum-iyon piller hâlâ en çok tercih edilen çözüm olsa da maliyet ve sürdürülebilirlik gibi endişeler sebebiyle alternatif çözümler aranıyor. Bu alternatiflerin başında ise daha bol bulunan ve ucuz bir element olan sodyumu kullanan sodyum-iyon bataryalar geliyor. Ne var ki şu an için bu bataryalar, performans ve dayanıklılık açısından lityum bazlı sistemlerin gerisinde kalıyor.

    ABD’deki San Diego Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, bu dezavantajları önemli ölçüde azaltabilecek bir yöntem geliştirildi. Araştırma ekibi, üniversite bünyesinde bulunan Expanse adlı süper bilgisayarı ve özelleştirilmiş yapay zekâ modellerini kullanarak sodyum-iyon bataryaların iç yapısında yapılacak küçük değişikliklerin performansa nasıl etki ettiğini detaylı şekilde analiz etti. Elde edilen bulgular, doğru malzeme kombinasyonlarıyla bu bataryaların hem enerji yoğunluğunun artırılabileceğini hem de ömrünün uzatılabileceğini gösteriyor.

    Küçük Kimyasal Değişiklikler Büyük Fark Yarattı

    Araştırmanın merkezinde, bataryanın katot (pozitif elektrot) malzemesinde yapılan ince ayarlar yer alıyor. Bilim insanları, mevcut bir sodyum bazlı katot yapısına çok küçük miktarlarda lityum ve titanyum ekleyerek yeni bir malzeme elde etti. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu değişiklikler, laboratuvar testlerinde oldukça dikkat çekici sonuçlar verdi.

    Geliştirilen yeni katot malzemesi, daha yüksek voltaj altında bile stabil kalmayı başarırken aynı zamanda daha fazla enerji depolayabildi. Normalde sodyum-iyon bataryalarda yüksek voltaj, malzemenin daha hızlı bozulmasına neden olurken, bu yeni yapı bu sorunu büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca yapılan döngü testlerinde bataryanın kapasitesini uzun süre koruyabildiği de gözlemlendi.

    Süper Bilgisayar ve Yapay Zekâ Süreci Hızlandırdı

    Araştırmacılar için asıl kritik nokta ise bu küçük kimyasal değişikliklerin neden bu kadar büyük bir etki yarattığını anlamaktı. Bu noktada Expanse süper bilgisayarı devreye girdi. ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın ACCESS programı kapsamında sağlanan hesaplama gücüyle ekip, sodyum iyonlarının malzeme içindeki hareketini atomik seviyede simüle etti.

    Bu simülasyonlarda kullanılan özelleştirilmiş yapay zekâ modelleri, geleneksel hesaplama yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı ve düşük maliyetle sonuç üretilebilmesini sağladı. Yapılan analizler, lityum ve titanyum katkısının sodyum iyonlarının kristal yapı içinde daha rahat hareket etmesine olanak tanıdığını ortaya koydu. Aynı zamanda bu katkılar, şarj-deşarj döngüleri sırasında kristal yapının çökmesini de engelliyor.

    Deneme-Yanılma Yerine Simülasyon Dönemi

    Araştırma ekibine göre bu yaklaşım, batarya geliştirme süreçlerinde önemli bir paradigma değişimine işaret ediyor. Geleneksel yöntemlerde yeni malzemeler çoğunlukla laboratuvarda deneme-yanılma yoluyla keşfedilirken, artık süper bilgisayarlar sayesinde binlerce olası kombinasyon önceden test edilebiliyor. Bu da hem geliştirme süresini ciddi ölçüde kısaltıyor hem de daha verimli çözümlerin bulunmasını kolaylaştırıyor. Araştırmacılar, bu yöntemin yalnızca sodyum-iyon bataryalar için değil, genel olarak yeni nesil enerji depolama teknolojileri için de önemli bir araç hâline geleceğini düşünüyor.

    Elde edilen sonuçlar, özellikle büyük ölçekli enerji depolama sistemleri için önemli bir potansiyele işaret ediyor. Sodyumun bol ve ucuz olması, bu bataryaları güneş ve rüzgâr enerjisi gibi değişken kaynakların depolanması için cazip hâle getiriyor. Geliştirilen yeni malzeme ile birlikte performans sorunlarının da aşılması, sodyum-iyon teknolojisinin daha geniş çapta kullanılmasının önünü açabilir.

