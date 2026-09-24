Süper El Nino için kritik uyarı: Yüz binlerce kişi aşırı sıcaklar nedeniyle ölebilir

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Tam Boyutta Gör İklim değişikliği son yıllarda küresel sıcaklıkları rekor seviyelere taşırken, bilim insanları bu süreci hızlandıran doğal iklim olaylarına da daha fazla dikkat çekiyor. Bu olayların başında gelen El Niño, tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor ve dünyanın pek çok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, aşırı yağışlar ve tarımsal kayıplar gibi sonuçlar doğurabiliyor. Araştırmacılara göre bu yıl yaşanan ve “Süper El Niño” olarak tanımlanan güçlü olay, sadece hava koşullarını değil, doğrudan insan sağlığını da ciddi şekilde etkileyecek.

Chicago Üniversitesi bünyesindeki İklim Etki Laboratuvarı (Climate Impact Lab) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Süper El Niño'nun neden olduğu aşırı sıcaklıkların dünya genelinde yüz binlerce ek ölüme yol açabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasındaki altı aylık dönemde sıcaklığa bağlı yaklaşık 451 bin fazladan ölüm yaşanabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, insan kaynaklı küresel ısınmanın doğal iklim döngüleriyle birleştiğinde ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor.

Aşırı sıcak günlerin sayısı yüzde 44 artabilir

Rapora göre Süper El Niño nedeniyle aşırı sıcak günlerin sayısı normal yıllara kıyasla yaklaşık yüzde 44 artacak. Araştırmacılar, küresel kara sıcaklıklarının ortalamaların yaklaşık 1,2 derece üzerine çıkabileceğini belirtiyor. Özellikle halihazırda sıcak iklime sahip bölgelerde birkaç derecelik ek artışın bile ölüm riskini önemli ölçüde yükselttiği ifade ediliyor.

Ülke bazında en yüksek can kaybının Nijerya'da yaşanması bekleniyor. Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasında Nijerya'da yaklaşık 31.400, Endonezya'da 19.300 ve Sudan'da 17.600 ek ölüm öngörülüyor. Nijer, Çad, Nijerya ve Sudan'ı kapsayan Afrika'nın Sahel bölgesinde ise toplam can kaybının 66.800'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Asya da yüksek risk altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Filipinler, Vietnam, Tayland ve Kamboçya'da toplam 19.400 ek ölüm yaşanabileceği hesaplanırken, Hindistan ve Pakistan'ın özellikle 2027 yaz aylarında daha büyük risklerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, El Niño'nun beklenenden uzun sürmesi halinde bu sayıların daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

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"Gelecekten bir kartpostal"

İklim Etki Laboratuvarı, bu yılki El Niño olayını "gelecekten bir kartpostal" olarak tanımlıyor. Araştırmacılara göre bugün olağanüstü görünen sıcaklıklar, iklim değişikliğinin mevcut hızda devam etmesi halinde çok da uzak olmayan bir gelecekte yeni normal hâline gelebilir.

Araştırmanın yazarları, riskin en yüksek olduğu bölgelerde erken önlem alınmasının on binlerce hayat kurtarabileceğini söylüyor. Isı uyarı sistemleri, serinleme merkezleri, temiz su erişimi ve hastanelerin kapasitesinin artırılması gibi önlemlerin, yaklaşan sıcak hava dalgalarının etkisini azaltmada kritik rol oynayabileceği ifade ediliyor.

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