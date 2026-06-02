Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Süper kütleli kara delikler, evrenin en büyük gezegen üretim merkezi olabilir

    Süper kütleli kara delikler, evrendeki en yıkıcı kozmik yapılar olarak biliniyor. Ancak yeni araştırma, bu yapıların aynı zamanda evrendeki en büyük gezegen fabrikaları olabileceğini öne sürüyor.

    Süper kütleli kara delikler, gezegen üretim fabrikası olabilir Tam Boyutta Gör
    Süper kütleli kara delikler genellikle evrendeki en yıkıcı kozmik yapılar olarak biliniyor. Galaksilerin merkezlerinde bulunan bu devasa cisimler, çevrelerindeki gaz ve tozu yutarak büyüyor, hatta çok yaklaşan her şeyi yok edebiliyor. Ancak yeni bir araştırma, bu "kozmik canavarların" aynı zamanda evrendeki en büyük gezegen fabrikaları olabileceğini öne sürüyor.

    Süper kara deliklerin etrafı gezegen fabrikası olabilir

    Yayımlanan yeni çalışmaya göre, aktif galaksi çekirdeklerinin (AGN) merkezindeki süper kütleli kara delikleri çevreleyen dev gaz ve toz diskleri, milyonlarca gezegenin oluşumuna ev sahipliği yapabilir.

    Bilim insanları gezegenlerin normalde genç yıldızların çevresindeki gaz ve toz disklerinde oluştuğunu düşünüyor. Ancak araştırmacılar, aktif süper kütleli kara deliklerin çevresindeki dev disklerin dış bölgelerinde de benzer koşulların bulunduğunu belirtiyor.

    Özellikle "torus" adı verilen dış halkalarda sıcaklık ve yoğunluk değerlerinin, yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum bölgelerine şaşırtıcı derecede benzediği tespit edildi. Bu durum, toz parçacıklarının bir araya gelerek zamanla gezegen çekirdekleri oluşturmasına olanak tanıyabilir.

    Süper kütleli kara delikler, gezegen üretim fabrikası olabilir Tam Boyutta Gör

    Jüpiter'den daha büyük dünyalar ortaya çıkabilir

    Araştırmayı yürüten New York Şehir Üniversitesi'nden Barry McKernan ve ekibi, kara delik disklerinin fiziksel özelliklerini içeren gelişmiş bilgisayar modelleri geliştirdi. Simülasyonlar, tozun ne kadar hızlı kümelendiğini, oluşan gezegenlerin büyüklüğünü ve milyonlarca yıl boyunca ne kadar gaz ile madde toplayabileceklerini hesapladı.

    Sonuçlar, bu aşırı koşullarda gezegen oluşumunun mümkün olduğunu gösterdi. Üstelik araştırmacılara göre AGN diskleri, evrendeki en büyük gezegen popülasyonlarına sahip olabilir.

    Yoğun madde akışı ve güçlü yerçekimi nedeniyle bu bölgelerde oluşan gezegenlerin, yıldızların çevresinde doğan gezegenlerden çok daha hızlı büyüyebileceği belirtiliyor. Bazı gezegenlerin Jüpiter'den bile daha büyük kütlelere ulaşabileceği tahmin ediliyor.

    Gezegenler yıldızlara dönüşebilir

    Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise bazı gezegenlerin büyümeye devam ederek yıldız kütlelerine ulaşabilme ihtimali. Bilim insanları, yoğun gaz ve toz birikiminin bazı cisimleri doğrudan yıldız haline getirebileceğini düşünüyor.

    Çalışma ayrıca, büyük ölçüde tozdan oluşan ve mevcut gezegen sistemlerinde benzeri bulunmayan egzotik gök cisimlerinin de ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

    Araştırma, süper kütleli kara deliklerin yalnızca yıkıcı yapılar olmadığını, aynı zamanda yeni dünyaların doğduğu bölgeler olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu sıra dışı senaryonun doğrulanabilmesi için gelecekte yapılacak gözlemlerden elde edilecek kanıtlara ihtiyaç duyuluyor. Eğer sonuçlar doğrulanırsa, astronomların gezegen oluşumuna dair mevcut anlayışı kökten değişebilir ve kara delikler evrenin en büyük "gezegen üretim merkezleri" olarak yeniden değerlendirilebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps4 türkçe yama homatics box r 4k plus beylikdüzü cumhuriyet mahallesi nasıl bir yer daikin siesta 12000 yorumlar araç 1 ve geri vitese zor geçiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
    Asus ExpertBook P3405CVA-I516512G1D008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum