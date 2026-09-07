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    Süper Lig’de yayıncı kuruluşun değişeceği iddia edildi

    Süper Lig’de yayın ihalesi öncesi hareketlilik başladı. Kulüpler Birliği’nin yeni dönem için 500 milyon dolara yakın gelir hedeflediği ve yayıncı kuruluşun değişebileceği öne sürüldü.

    Süper Lig’de yayıncı kuruluşun değişeceği iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Süper Lig’de yayın hakları için yeni bir dönem başlayabilir. Mevcut yayıncı beIN SPORTS ile sözleşme 2026-2027 sezonunun sonunda tamamlanırken kulüplerin yeni ihalede 400 milyon doların üzerinde, hatta 500 milyon dolar civarında gelir hedeflediği öne sürüldü.

    Mevcut anlaşma 2027’de sona eriyor

    Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’in resmi yayıncısı olan beIN Media Group (beIN SPORTS / Digiturk), 2024 yılında yayın anlaşmasına imza atmıştı. Sözleşme 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsıyordu. Sözleşmenin mali şartlarına göre yayın bedeli sezonluk 182 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Üç sezonluk toplam ödeme ise 655 milyon dolar civarına ulaşıyordu.

    Son dönemde ise yeni yayın ihalesi öncesinde kulüplerin beklentileri ve mevcut yayın hizmetine yönelik eleştiriler yeniden gündeme geldi. Gazeteci Mehmet Arslan, YouTube’daki Libre Sporst kanalında yaptığı değerlendirmede, Kulüpler Birliği’nin yeni ihale öncesinde kapsamlı bir rapor hazırladığını söyledi. Arslan, kulüplerin mevcut yayın gelirlerini yetersiz bulduğunu ve yeni dönemde çok daha yüksek bir rakama ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

    Kulüpler 500 milyon dolara yakın gelir bekliyor

    Arslan’ın aktardığı bilgilere göre kulüplerin hazırladığı raporda 400 milyon doların üzerinde, yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde bir yayın geliri hedefleniyor.

    Kulüplerin rahatsızlığı yalnızca yayın gelirleriyle sınırlı değil. Arslan’ın açıklamalarına göre birçok kulüp, mevcut yayıncının yeterli yatırımı yapmadığını ve yayın hizmetinin kalitesinin gerilediğini düşünüyor. Bu eleştirilerin yalnızca dört büyük kulüpten gelmediği, diğer Süper Lig ekiplerinin de yayın kalitesi konusunda şikayetleri bulunduğu ifade edildi.

    Dijital platformlar devreye girebilir

    Yayın ihalesinin yeni dönemde farklı bir rekabete sahne olması bekleniyor. Yeni ihalede GSM şirketleri ve dijital platformların Süper Lig yayın hakları için potansiyel adaylar arasında yer alabileceği değerlendiriliyor.

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