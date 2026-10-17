Süper Lig yayınlarında yeni dönem: Derbilere 4K HDR ve 25 kamera geliyor

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Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesi öncesinde 4K HDR yayın, gelişmiş kamera sistemleri ve mobil cihazlara özel dikey maç yayını gibi yenilikleri kapsayan bir çalışma hazırladı. Avrupa'nın önde gelen ligleri örnek alınarak oluşturulan çalışma, maç yayınlarının teknik kalitesini ve dijital izleme deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Derbilerde 25 kameraya kadar yayın altyapısı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışma, Avrupa'nın önde gelen beş futbol liginin yayın prodüksiyon standartları incelenerek hazırlandı. Vakfın Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk tarafından paylaşılan bilgilere göre karşılaşmaların önemine göre farklı yayın standartlarının uygulanması öneriliyor.

Bu kapsamda en üst düzey karşılaşmalarda 25 kameraya kadar ulaşan prodüksiyon altyapısı ve Native 4K HDR, 2160p/50 yayın formatı hedefleniyor. Üst düzey Süper Lig maçlarında 18 kameralı Native 4K HDR yayın, diğer karşılaşmalarda ise 14 kameralı 1080p/50 HDR standardı öngörülüyor.

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Kamera yerleşimlerinde de iyileştirmeler planlanıyor. Saha kenarı, kale arkası, ofsayt çizgisi ve ceza sahası gibi bölgelerden daha kapsamlı görüntüler alınması, ters açılardan çekimlerin artırılması hedefleniyor. Ayrıca yüksek kare hızlı ağır çekim kameraları ve gelişmiş tekrar sistemleri sayesinde kritik pozisyonların farklı açılardan izlenebilmesi amaçlanıyor.

Yeni yayın modelinde görüntü kalitesinin yanı sıra ses prodüksiyonuna da odaklanılıyor. Gelişmiş saha mikrofonlarının kullanılması ve üst düzey karşılaşmalarda 5.1 Surround ses teknolojisine geçilmesi öneriliyor. Böylece tribünlerin ve saha içindeki atmosferin televizyon başındaki izleyicilere daha gerçekçi aktarılması amaçlanıyor.

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Yayınların kesintisiz sürdürülmesi için de teknik önlemler gündemde. Uydu ve fiber bağlantılarının yedekli çalışması, alternatif sinyal iletim sistemlerinin kurulması ve yayın ekipmanlarının kesintisiz güç kaynaklarıyla desteklenmesi değerlendiriliyor.

Maçlar dikey formatta da yayınlanabilecek

Çalışmanın dikkat çeken yeniliklerinden biri de mobil cihazlara yönelik alternatif yayın modeli. Geleneksel televizyon yayınlarında kullanılan 16:9 yatay formatın yanında, akıllı telefonlara özel 9:16 dikey formatta maç yayınları üretilmesi öneriliyor.

Yapay zeka destekli kamera takibi ve görüntü yönetimi teknolojileriyle desteklenmesi planlanan bu modelde, karşılaşmaların mobil ekranlara uygun bir prodüksiyon anlayışıyla sunulması hedefleniyor.

Çalışmanın, Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesinde kullanılacak teknik şartnamenin hazırlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Böylece yayın haklarının ekonomik değerinin artırılmasının yanı sıra maçların uluslararası yayıncılık standartlarına daha yakın bir prodüksiyon kalitesiyle sunulması hedefleniyor.

13 Ocak 2027 tarihinde önümüzdeki sezonların yeni yayın ihalesi yapılacak. Yeni ihaleye Bein Media, TRT, Turkcell, Türk Telekom, Saran Grubu ve Acun Medya gibi önemli isimlerin katılacağı iddia ediliyor.

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