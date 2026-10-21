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    Süper Lig yayın ihalesi erkene çekildi: Adayların işi zorlaştı

    TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesini 13 Ocak 2027'den 30 Kasım 2026'ya çekti. Bu değişiklik ihaleye aday olmayı düşünen şirketlerin planlarını bozmuş olabilir.

    Süper Lig yayın ihalesi erkene çekildi: Adayların işi zorlaştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merakla beklenen Süper Lig yayın ihalesini erkene çekti. TFF’den yapılan açıklamaya göre Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinin 30 Kasım 2026'da sonuçlandırılacağı açıklandı.

    Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin sürecin daha önce 13 Ocak 2027 tarihinde sonlandırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. TFF’den yapılan açıklamada, “Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde, ihale sürecinin öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verilmiştir” dendi.

    TFF Yayın İhale Komisyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, yeni dönemde yayın kalitesini artırarak Türk futbolunun değerini artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda ilk kez yayın ihale şartnamesine 4K yayın ve daha fazla kamera kullanımı gibi teknik koşulların eklenmesi planlanıyor. Ayrıca mobil izleyicilere yönelik dikey maç yayını seçeneği de gündemde.

    İddia: Amazon ihaleye katılacak

    İhalenin şartnamesi henüz açıklanmadığı için ihaleye hangi şirketlerin kesin olarak katılacağı henüz belli değil. Fakat spor muhabirlerinin paylaştığı bilgilere göre küresel dijital platformlar Süper Lig’e aday olacak. Amazon ve Saran Grup güçlerini birleştirerek yıllık 400 milyon dolarlık bütçeyle ihaleye katılmaya hazırlanıyor. Maçların Prime Video üzerinden tüm dünyadaki izleyicilere ulaştırılması planlanıyor. Ayrıca Turkcell ve Türk Telekom da en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

    Süper Lig yayın ihalesi erkene çekildi: Adayların işi zorlaştı Tam Boyutta Gör

    Süper Lig yayın ihalesi için muhtemel Adaylar:

    • BeIN Sports
    • Amazon Prime Video ve Saran Grup
    • Turcell TV+
    • Türk Telekom Tivibu
    • TRT

    İhalenin erkene çekilmesi aday şirketlerin planlarını bozmuş olabilir

    Yayın ihalesinin ocak ayından kasım ayına çekilmesi, şirketlerin hazırlık sürecini de etkileyebilir. Daha önce üç ay sonra sonuçlandırılması planlanan ihale, yeni takvime göre 40 gün içinde tamamlanmış olacak.

    Özellikle Türkiye'de 2000'li yılların başından bu yana Süper Lig maçlarının aynı platformda yayınlandığı düşünüldüğünde, adayların hazırlanması için 40 günlük sürenin yeterli olmayabileceği söylenebilir.

    İhalenin erkene çekilmesi, aday şirketlerin yalnızca teklif hazırlığı için sahip olduğu süreyi kısaltmıyor. İhalenin Ocak ayında yapılması durumunda 2027 bütçeleri kapsamında değerlendirilebilecek yayın hakları, yeni takvimle birlikte 2026 yılı içerisinde karara bağlanmak zorunda kalabilir. Özellikle yüksek bütçeli bir yatırımı değerlendiren uluslararası platformlar açısından bu durum, finansal onay ve yatırım planlarının yeniden ele alınmasını gerektirebilir. İhale bedelinin hangi dönemde ödeneceği ayrı bir konu olsa da takvim değişikliği, bazı şirketlerin katılım kararlarını ve teklif hazırlıklarını etkileyebilir.

    4K HDR görüntü ve 5.1 Surround ses zorunlu

    Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk, yeni dönemde uygulanacak yayın şartları hakkında birtakım açıklamalar yaptı. Buna göre maçlar şu şekilde yayınlanacak:

    • Derbiler: 25 kameralı Native 4K HDR yayın, 2160p/50 formatı ve 5.1 Surround ses
    • Üst düzey Süper Lig maçları: 18 kameralı Native 4K HDR yayın ve 5.1 Surround ses
    • Diğer Süper Lig maçları: 14 kameralı 1080p/50 HDR yayın ve 5.1 Surround ses

    Dikey maç yayını geliyor

    Geleneksel 16:9 yatay yayıncılığın yanı sıra, sosyal medya ile birlikte hayatımızın birçok bölümünde yer edinen dikey 9:16 yayıncılık da alternatif modeller arasında. İhaleye açılacak ayrı bir pakette “yalnızca dikey maç yayını” seçeneği sunulacak. Yatay yayının dikeye çevrilmesi yerine, doğrudan dikey yayına uygun şekilde çekim yapılacak. Telefondan maç izlemek isteyen futbolseverler, tıpkı bir Instagram Reels videosu izler gibi dikey maç yayını izleyecek. Bu paket YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının ihaleye katılmasını sağlayabilir.

    Süper Lig yayın ihalesi erkene çekildi: Adayların işi zorlaştı Tam Boyutta Gör

    Hazırlanan çalışmanın yeni dönem yayın ihalesinin teknik şartnamesinin oluşturulmasına katkı sağlamasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Önceliğimiz Süper Lig karşılaşmalarının yayın kalitesini artırmak, taraftarlara daha nitelikli bir izleme deneyimi sunmak, uluslararası yayıncılık standartlarıyla uyumlu sürdürülebilir bir prodüksiyon modeli oluşturmak ve Türk futbolunun ekonomik değerini güçlendirmektir. Yeni dönem yayın ihalesinin, yalnızca yayın haklarının değerlendirilmesi açısından değil, Süper Lig'in yayıncılık kalitesinde yeni bir dönemin başlangıcı olması açısından da önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz."

    Son ihalede yıllık 182 milyon dolara anlaşıldı

    Süper Lig ve TFF 1. Lig için yapılan son yayın ihalesi 2024 yılında yapılmıştı. BeIN Sports, 3 sezon için yıllık 182 milyon dolar + KDV karşılığında ihaleyi kazandı. Ödemenin yarısı için kur sabitlemesi yapılmış ve 2025 yılı için dolar kuru 31,3 TL olarak belirlenmişti. Bu sezon başında ise iki yıllık enflasyon güncellemeleriyle kur 52,91 TL'ye sabitlendi.

    Yeni dönemde mevcut yayıncı kuruluşla devam mı edilecek, yoksa Süper Lig yayıncılığında yıllar sonra bir dönüşüm mü yaşanacak? Bu soruların yanıtı 30 Kasım'da belli olacak.

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