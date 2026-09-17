Süper Lig yayın ihalesine geniş bir katılım bekleniyor, dijital de olabilir

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Tam Boyutta Gör Süper Lig 2026-2027 sezonu tamamlandığında 2 yıllığına ihale edilen yayın lisansı da sona erecek. 13 Ocak 2027 tarihinde önümüzdeki sezonların yeni yayın ihalesi yapılacak ve bu kez kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

Süper Lig yayın hakları geliri 400 milyon doları bulabilir

Hali hazırda Bein Media grubunun elinde olan yayın haklarının yıllık geliri KDV dahil 218 milyon dolar civarındaydı. Yeni ihaleye ise Bein Media, TRT, Turkcell, Türk Telekom, Saran Grubu ve Acun Medya gibi önemli isimlerin katılacağı iddia ediliyor.

Süper Lig’de yayıncı kuruluşun değişeceği iddia edildi 1 hf. önce eklendi

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre katılımın yüksek olması sayesinde yıllık gelirin KDV dahil 400 milyon doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Böyle 2016 yılındaki KDV dahil 500 milyon dolar olan rekor seviyeye de yaklaşmış olacak.

Bununla birlikte uydu altyapısı ile ihaleye en hazır olan firma Bein Media. Türk Telekom Tivibu ve TRT Tabii uydu altyapısını kullanacak mı belirsiz. Turkcell TV+, Saran Grubu S Sport ve Acun Medya Exxen ise dijital ağırlıklı. Bununla birlikte Acun Ilıcalı TV8 kozunu kullanabilir.

Süper Lig yayınları maliyet gereği ücretli abonelik ya da tek seferlik satın alma üzerinden yürüdüğü için TRT olsun Türk Telekom olsun ücretli kanallar oluşturmak zorunda. Diğer türlü 400 milyon dolarlık yıllık maliyetin ardından kalkmak mümkün olmaz.

Diğer taraftan sayısız kullanıcı dijital platformların maç yayınlarında 15-20 saniyeye kadar varan gecikmeler olduğunu, pozisyonların anlık olarak sadece uydu üzerinden izlenebileceğini belirtiyor. Bu durumda dijital platformlarda gol pozisyonu gol bildiriminden sonra gerçekleşebiliyor. Bu da oldukça can sıkıcı bir durum. Yeni ihalede nasıl bir yaklaşım getirilecek merak konusu.

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Süper Lig yayın ihalesinde sürpriz isimler

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