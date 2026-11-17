Yapay Zeka Özeti:
- Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesinde heyecan dorukta. Otuz Kasım'da yapılacak dev ihale için BeIN Sports, Saran-Amazon ortaklığı, Turkcell TV+, Tivibu ve TRT şartname aldı. Beş farklı paket için yarışacak dev markalar, gelişmiş yayın teknolojileri ve mobil avantajlarla sporseverlere en kaliteli futbol deneyimini sunmayı hedefliyor. Sonuçlar TFF Riva Tesislerinde netleşecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından süper lig ihale şartnamesi 4 Kasım tarihinde 750 bin TL bedel ile satışa sunuldu. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre 6 şirket şartnameyi satın aldı.
Süper Lig ve 1. Lig ihalesine katılacak şirketler
- BeIN (Digiturk)
- Saran Holding (S Sport) ve Amazon (Prime) ortaklığı
- Turkcell (TV+)
- Türk Telekom (Tivibu)
- TRT
2024 yılında yapılan ihalede Süper Lig için sadece BeIN Sports ve Saran Holding yarışmıştı. Bu sene ise dijital platformlar ve mobil operatörlerin katılımıyla çok daha çetin bir rekabet yaşanacak. İhale 30 Kasım’da açık artırma usulü ile yapılacak.
Futbolseverler kaliteli yayın istiyor
Sporseverler Süper Lig yayınlarında kalitenin artırılmasına yönelik yüksek beklenti içerisinde. Saran ve Amazon ortaklığı, bu beklentiye yanıt verebilecek altyapısı ile dikkat çekiyor. Saran grubunun yayıncılığını üstlendiği maçlarda yeni nesil 4K kameralar kullanıldığını biliyoruz. Amazon ise Prime platformu üzerinden maçları 4K HDR, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle canlı olarak yayınlıyor. Ayrıca Prime Vision teknolojisiyle canlı maçları gerçek zamanlı istatistikler, yapay zeka destekli analizler ve interaktif grafiklerle zenginleştiriyor.
İhaleye açılacak paketler
Şartnameye göre ihale beş ayrı kategoride gerçekleştirilecek:
- Paket A: Süper Lig’in yurt içi canlı maç yayın haklarını içeriyor.
- Paket B: Süper Lig ve 1. Lig radyo yayın hakları ile geniş maç özetlerini kapsıyor.
- Paket C: Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yurt dışı yayın haklarını barındırıyor.
- Paket D: Uluslararası bahis platformlarındaki canlı yayınları ve dijital özet haklarını içeriyor.
- Paket E: Tüm paketleri tek çatı altında toplayan en kapsamlı ve en yüksek bedelli seçenek olarak öne çıkıyor.
Teklifler 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00-14.10 arasında TFF Riva Tesislerinde noter huzurunda Yayın İhale Komisyonuna teslim edilecek. İhale kapalı zarf ve açık artırma usulüyle yapılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: