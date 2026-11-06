Süper Lig yayın ihalesinde paketler belli oldu, teklifler bekleniyor

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Oynat Süper Lig'in 2027-2032 yıllarını kapsayan yeni yayın ihalesinde başvuru süreci resmen başladı. Beş farklı paketin yer aldığı ihalede tüm yayın haklarını toplayan E paketi öne çıkıyor. Yeni dönem şartnamesinde dikkat çeken en önemli yenilikler ise mobil izleyiciler için dikey formatta canlı maç yayını ve en son teknoloji kameralarla 4K çözünürlük standardı oldu. Tekliflerin 30 Kasım'a kadar iletileceği dev ihalenin 400 milyon doları aşması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Süper Lig tarihinin en yüksek fiyatlı ve en gelişmiş yayın ihalesi olması beklenen 2027-2032 yılları arasındaki 5 yıllık ihale için paketler de belli oldu. Tarafların ay sonuna kadar tekliflerini iletmesi gerekiyor.

Süper Lig yayın ihalesi

TFF tarafından yapılana açıklamaya göre 5 yıllık yayın ihalesinde 5 farklı paket bulunuyor. Paket A kategorisinde TFF Süper Lig yayını yani bildiğimiz ülke içi maç yayınları bulunuyor. Paket B kategorisinde ise Süper Lig ve 1. Lig Radyo yayınları ile geniş özetler bulunuyor.

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Paket C kategorisi Süper Lig ve 1. Lig global yayınlarını kapsıyor yani yurtdışına satış yapanlar için oluşturulmuş bir kategori. Paket D kategorisi global bahis sitelerinden yayın ve dijital özetleri kapsıyor. Paket E kategorisinde ise tüm paketler bir arada yer allıyor. Yani en kapsamlı ve en pahalı paket bu olacak.

Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarından elde edilecek verilerin hakları ise ihale kapsamında bulunmuyor. İhale kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak. Toplantı günü olan 30 Kasım tarihine kadar firmaların ihale belge satış bedeli olan 750 bin lirayı yatırmaları gerekiyor.

Yeni dönem yayın ihalesinde en yeni kameralarla 4K çözünürlüğe kadar aktarımlar ve mobil telefonlar için dikey formatta maç yayını şartlar arasında yer alıyor. Bugüne kadar özellikle Süper Lig maçlarında eski kameraların kullanılması eleştiri konusu olmuştu. Yayın ihalesinde 400 milyon doların üzerine çıkılması bekleniyor.

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Süper Lig yayın paketleri belli oldu

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