Süper Mario Galaksi Filmi'nden yeni bir fragman daha yayınlandı

Epey umutlu olduğu bu film için sıkı bir tanıtım kampanyası yürüten Universal, bugün filmden son bir fragman daha yayınladı.
Süper Mario Galaksi Filmi, Sevilen Super Mario Galaxy Oyunundan Uyarlandı
Süper Mario Galaksi Filmi, adından da anlaşılacağı üzere 2007 tarihli Super Mario Galaxy oyunununun bir uyarlaması olacak. Dünya sınırlarını aşan bu yeni hikâyede Mario ve dostları galaksi boyunca uzanan bir maceraya atılacak.
Filmin üç ana karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendiriyor. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Brie Larson, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik ediyor.
Yayınlanan fragmanın hem Türkçe altyazılı hem de Türkçe dublajlı versiyonunu altta bulabilirsiniz.
