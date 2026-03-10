Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Süper Mario Galaksi Filmi'nden yeni bir fragman daha yayınlandı

    Süper Mario Kardeşler Filmi'nin önümüzdeki ay vizyona girecek devam filmi Süper Mario Galaksi Filmi'nden (The Super Mario Galaxy Movie) yeni bir fragman daha yayınlandı. 

    Süper Mario Galaksi Filmi'nden yeni bir fragman daha yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2023 yılında çıkan film uyarlaması izleyicilerden büyük ilgi gören Super Mario serisi, üç yıl aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Süper Mario Kardeşler Filmi'nin devamı olarak hazırlanan Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie), 1 Nisan'da vizyona girecek.

    Epey umutlu olduğu bu film için sıkı bir tanıtım kampanyası yürüten Universal, bugün filmden son bir fragman daha yayınladı.

    Süper Mario Galaksi Filmi, Sevilen Super Mario Galaxy Oyunundan Uyarlandı

    Süper Mario Galaksi Filmi, adından da anlaşılacağı üzere 2007 tarihli Super Mario Galaxy oyunununun bir uyarlaması olacak. Dünya sınırlarını aşan bu yeni hikâyede Mario ve dostları galaksi boyunca uzanan bir maceraya atılacak.

    Filmin üç ana karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendiriyor. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Brie Larson, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik ediyor.

    Yayınlanan fragmanın hem Türkçe altyazılı hem de Türkçe dublajlı versiyonunu altta bulabilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    atv şehir içi kullanımı yasak mı renault duster yorumları opel corsa anahtar işareti sniper elite 5 türkçe yama dunlop lastik ne malı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum