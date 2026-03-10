Süper Mario Galaksi Filmi'nden yeni bir fragman daha yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2023 yılında çıkan film uyarlaması izleyicilerden büyük ilgi gören Super Mario serisi, üç yıl aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Süper Mario Kardeşler Filmi'nin devamı olarak hazırlanan Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie), 1 Nisan'da vizyona girecek.

Epey umutlu olduğu bu film için sıkı bir tanıtım kampanyası yürüten Universal, bugün filmden son bir fragman daha yayınladı.

Süper Mario Galaksi Filmi, Sevilen Super Mario Galaxy Oyunundan Uyarlandı

Süper Mario Galaksi Filmi, adından da anlaşılacağı üzere 2007 tarihli Super Mario Galaxy oyunununun bir uyarlaması olacak. Dünya sınırlarını aşan bu yeni hikâyede Mario ve dostları galaksi boyunca uzanan bir maceraya atılacak.

Filmin üç ana karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendiriyor. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Brie Larson, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik ediyor.

Yayınlanan fragmanın hem Türkçe altyazılı hem de Türkçe dublajlı versiyonunu altta bulabilirsiniz.

