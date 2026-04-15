Süper sıcak jeotermal ile sınırsız enerji çağı başlıyor: Yer kabuğunu “gyrotron” delecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.



Quaise Energy, ABD’nin Oregon eyaletinde Project Obsidian ile jeotermal enerjiyi bugüne kadar ulaşılamamış bir sıcaklık aralığına taşımayı hedefliyor. Şirketin “dünyanın ilk süper sıcak jeotermal enerji santrali” olarak tanımladığı proje, yer altındaki 300 ila 500 santigrat derece arasındaki kayaçlardan elektrik üretmeye odaklanıyor.

Bu sıcaklık seviyelerinin, mevcut jeotermal sistemlere kıyasla ciddi bir verim sıçraması yarattığı belirtiliyor. Açıklamalara göre bu koşullarda tek bir kuyunun, geleneksel jeotermal yöntemlere göre 10 ila 100 kat daha fazla enerji üretebilmesi mümkün hale geliyor.

Bu girişim, petrol ve gaz endüstrisindeki yatay sondaj tekniklerini uyarlayan ve halihazırda ticarileştirme aşamasına doğru ilerleyen gelişmiş jeotermal sistemlerden (EGS) farklı bir yaklaşım kullanıyor. Quaise, mekanik delmeyi tamamen ortadan kaldırarak geleneksel donanımın yetersiz kaldığı derinliklerde ve sıcaklıklarda kayayı buharlaştırmak için yoğunlaştırılmış elektromanyetik enerji kullanıyor.

50 MW’dan gigawatt seviyesine

Project Obsidian’ın geliştirme süreci kademeli bir büyüme modeli üzerine kuruluyor. İlk aşamada 50 megawatt (MW) kapasite hedeflenirken ikinci aşamada tesisin 250 MW seviyesine çıkarılması planlanıyor. Uzun vadede ise projenin 1 gigawattın üzerinde üretim kapasitesine ulaşması amaçlanıyor.

Şirket, tesisin 2030 yılına doğru devreye alınmasını hedefliyor. Proje tamamlandığında, kesintisiz ve karbon salımı olmayan baz yük elektrik üretimi sağlayabilecek büyük ölçekli bir altyapı ortaya çıkması bekleniyor.

Daha az alan, daha yüksek verim

Süper sıcak jeotermal yaklaşımın en önemli farkı, çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşarak enerji yoğunluğunu artırması. Bu sayede aynı alanda çok daha fazla elektrik üretimi mümkün hale geliyor.

Açıklamalara göre bu sistem, düşük maliyetli, sürekli üretim sağlayan ve karbon salımı bulunmayan bir enerji modeli oluşturuyor. Bu özellikleriyle jeotermal enerji, bazı senaryolarda fosil yakıtlarla ekonomik rekabet edebilecek bir seviyeye yaklaşıyor.

Dünya’nın demir ağırlıklı çekirdek bölgesindeki sıcaklık yaklaşık 5.200°C seviyelerine ulaşıyor. Bu ısı, hem radyoaktif elementlerin bozunmasından hem de gezegenin oluşum sürecinde yaşanan devasa çarpışmaların bıraktığı artık enerjiden kaynaklanıyor. Yer altındaki bu devasa ısı rezervi, teorik olarak jeotermal enerji üretimi için sınırsız bir kaynak anlamına geliyor. Dünya’nın iç ısısının yalnızca yüzde 0,1’lik bir kısmının bile kullanılması, küresel enerji ihtiyacını 20 milyon yılı aşan bir süre boyunca karşılamaya yetecek bir potansiyel sunuyor.

Millimetre dalga ile sondaj

Quaise Energy aslında ilk defa gündemimize gelmiyor. Şirket, 2024 yılında Dünya yüzeyinin 20 km altına erişmek için yenilikçi bir sondaj makinesi geliştireceğini duyurmuştu.

Project Obsidian'ın merkezinde yer alan en kritik yenilik de o dönemde açıklanan millimetre dalga sondaj teknolojisine dayanıyor. Bu yöntem, klasik mekanik sondaj uçları yerine yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanarak kayayı doğrudan buharlaştırmayı veya aşındırmayı hedefliyor.

Sistemde yüzeyde bulunan bir “gyrotron” cihazı tarafından üretilen enerji, dalga kılavuzları aracılığıyla yer altına iletiliyor. Bu yöntem, özellikle aşırı sıcaklık ve derinlik koşullarında mekanik ekipmanların karşılaştığı aşınma ve arıza sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Gyrotron, sistemin kalbinde yer alan ve yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların üretimini sağlayan ileri düzey bir cihaz olarak öne çıkıyor. Çalışma prensibi, güçlü bir manyetik alan içerisinde hareket eden elektronların vakum ortamında spiral bir yörünge izleyerek enerji yayması üzerine kurulu. Bu süreç sonucunda milimetre dalgaları olarak bilinen son derece yüksek frekanslı mikrodalga enerjisi üretiliyor.

Temel yapısı itibarıyla bir mikrodalga fırınını andırsa da gyrotron, çok daha yüksek güç seviyelerinde ve çok daha sofistike bir mühendislikle çalışıyor. Bu teknoloji, özellikle füzyon araştırmalarında plazmanın ısıtılması ve kontrol edilmesi amacıyla da yaygın şekilde kullanılıyor.

Ayrıca sondaj sürecinde oluşan kaya parçalarının yüzeye taşınması için basınçlı gaz akışına dayalı bir temizleme sistemi kullanıldığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, derin sondajlarda karşılaşılan dolaşım sorunlarını azaltmayı hedefliyor.

Şirket, bu teknolojiyle granit kayaçlarda 100 metrenin üzerinde başarılı delme testleri gerçekleştirildiğini ve yöntemin saha koşullarında doğrulandığını ifade ediyor.

Suyun davranışı değişiyor

Öte yandan süper sıcak jeotermal sistemlerde suyun davranışı klasik koşullardan farklı bir fiziksel yapıya dönüşüyor. 300-500°C aralığında su, hem gaz benzeri akışkanlık hem de yüksek yoğunluk özelliklerini aynı anda gösterebiliyor.

Bu durum, yer altındaki çatlak ağlarında akışkanın daha verimli dolaşmasını sağlarken, ısı transferini de maksimum seviyeye çıkarıyor. Aynı zamanda üretim ve enjeksiyon kuyuları arasındaki yoğunluk farklarının optimize edilmesiyle pompalama kayıplarının azaltılabileceği ifade ediliyor.

Bu koşullarda her kuyunun enerji üretim kapasitesinin belirgin şekilde arttığı, bunun da sistemin genel verimliliğini yukarı taşıdığı vurgulanıyor.

Geleneksel jeotermal sahalarda yer altı kimyası doğal süreçlere bağlıyken Project Obsidian yaklaşımında bu süreçlerin mühendislik yoluyla kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu sayede kireçlenme ve korozyon gibi sistem performansını düşüren etkilerin azaltılması amaçlanıyor.

Ayrıca daha derin ve sıkı jeolojik formasyonlarda çalışılması, su kaybını minimuma indirerek sistemin uzun vadeli stabilitesini artırıyor. Bu yapı, onlarca yıl boyunca yüksek verimle çalışabilecek bir enerji altyapısının temelini oluşturuyor.

Her yerde kullanılabilir

Günümüzde jeotermal enerji için uygun bölgeleri tespit etmek ve oralarda çalışmak gerekiyor. Quaise Energy ise geliştirdiği teknolojinin yalnızca belirli jeotermal bölgelerle sınırlı kalmayacağını savunuyor. Daha derin ve daha sıcak kaynaklara ulaşılabilmesi sayesinde jeotermal enerji potansiyelinin geleneksel sıcak nokta bölgelerinin ötesine taşınabileceği ifade ediliyor.

Bu yaklaşımın, jeotermal enerjiyi dünya genelinde çok daha geniş bir coğrafyada erişilebilir hale getirebileceği ve küresel ölçekte enerji üretim haritasını değiştirebileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Süper sıcak jeotermal ile sınırsız enerji çağı başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: