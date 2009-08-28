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Super Talent masaüstü sistemler için düşük profilli DDR3 bellek modülleri hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,3b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent masaüstü sistemler için düşük profilli DDR3 bellek modülleri hazırladı
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, sunucu sistemlerden sonra masaüstü bilgisayarlar için de VLP serisi düşük profilli DDR3 bellek modüllerini duyurdu. 1GB ve 2GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni bellek modülleri, 18.8mm'lik uzunluklarıyla 30.1mm uzunluğunda olan standart bellek modüllerine göre çok daha kompakt bir yapıya sahipler.

Düşük profilli yapı sayesinde çok daha az PCB materyali kullanılan yeni bellek modüllerinin standart çözümlere kıyasla %47 daha az enerji harcadıkları belirtiliyor. 1066MHz ve 1333MHz olmak üzereiki farklı hız seçeneği bulunan yeni bellek modüllerinin ömür boyu garanti ile önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulmaları beklenirken son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Super Talent masaüstü sistemler için düşük profilli DDR3 bellek modülleri hazırladı
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