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Super Talent, Toshiba tabanlı yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent, Toshiba tabanlı yeni SSD modellerini duyurdu
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Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Toshiba çözümlerini temel alan yeni SSD modellerini duyurdu. Firmanın UltraDrive DX serisi altında lanse ettiği 2.5-inç boyutundaki yeni SSD modellerinin tamamında MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarının kullanıladığı ve 64GB, 128GB, 256GB ile 512GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğinin hazırlandığı açıklandı.

SATA-II ara birimiyle uyumlu olan ve yüksek performans için 128MB kapasiteli ön bellek birimine yer verilen UltraDrive serisi yeni SSD sürücülerinin 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaat ediyor. Super Talen tarafından performans değerleri de açıklanan Toshiba tabanlı yeni SSD modellerinin 230MB/sn okuma ve 180MB/sn yazma hızlarını destekliyorlar.

Super Talent'ın UltraDrive DX serisi yeni SSD modelleri kapasitesine göre sırasıyla 219$ (64GB), 439$ (128GB), 719$ (256GB) ve 1649$ (512GB) seviyesinden satışa sunuluyorlar.


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1963bursa 10 yıl
Fiyatların yükselmiş hali bunlar maalesef, umalımki diğer üreticilerde fiyat arttırmasınlar, 256gb modeller 500$ civarındayken 700$ gibi fiyatlara satan firmalar takip edilmez inşallah....
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KiLLeR© 10 yıl
İnsan ne kadar zengin olursa olsun bu fiyata bu aletleri almak akıl karı değil.
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Gt95 10 yıl
arkadasa katiliyorum bu fiyata bu urunu alacama ekran kartimi guclendiririm elerinde patlar bunlar yazik gunah
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iscanthere 10 yıl
fiyatlar hiç düşmeyecekmiş gibi durmaya başladı gözümde artık
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simplethinks 10 yıl
Bu fiyatlarla SSD ler hep rafta kalcak
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