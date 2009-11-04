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Super Talent USB 3.0 destekli flash belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super Talent USB 3.0 destekli flash belleklerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, USB 3.0 destekli yeni depolama sürücülerini duyurdu. Firmanın RAIDDrive serisi altında hazırladığı NAND flash tabanlı depolama sürücüleri 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 95 x 37 x 13.5 mm boyutlarında olan harici depolama çözümleri ile Super Talent, USB 3.0 (aynı zamanda geriye dönük USB 2.0 desteği) standardıyla uyumlu USB belleklerini duyuran ilk isim olduğunu belirtiyor. Siyah ve Gümüş olmak üzere çift renkli şık bir kasaya sahip olan yeni sürücülerde aynı zamanda aktivite LED'i de bulunuyor.

Super Talent tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bellekler USB 3.0 ara biriminin sağladığı yüksek sürat ile 200MB/sn veri transfer hızına ulaşabiliyor hatta USB 3.0 ara birimi ile UAS protokol sürücüleri kullanıldığında veri transfer hızı 320MB/sn'ye kadar çıkabiliyor. Ömür boyu garanti ile Aralık ayında satışa sunulması beklenen yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Super Talent USB 3.0 destekli flash belleklerini duyurdu
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El_domingo 10 yıl
Sonunda ilk usb3 bellek çıktı..usb 3 hızına ciddi ihtiyac vaken urunlerin bukadar ağır cıkması cok garip...
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erolsipar 10 yıl
SSD'lerin daha ucuz nedeni olabilir....
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hacı.basat 10 yıl
Son günlerde duyduğum ön güzel gelişmelerden birisi, tek problem anakart üreticileri verimli USB3.0 desteği veren anakart henüz hazırlayamadılar.
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rx7enes 10 yıl
@my54
burada 480mb dedikleri 480megabit oluyor o da 60mb/s yani 60megabayt/saniye.usb3 ise bunun 10katı
ikinci kısım olarak burası yanlış olabilir: usbler 2 port halinde geldiğinden 60mb/s ikiye bölünüyor o da 30mb/s hız oluyo ki piyasada usb2lerin 30mb/s' de takılmasının sebebi bu diye biliyorum.
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my54 10 yıl
anlayamadığım, USB 2.0 480 mb veri aktarımına kadar zaten destek vermiyor mu?, buradaki belleklerde kullanılan yongalar bu hızı destekleyecek mi?
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Divinity 10 yıl
USB 2.0'ın dezavantajı sadece tek yönlü iletişime izin vermesiydi, USB 3.0'da bu düzeltilmiş durumda.
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yc#1 10 yıl
Bir ucunda USB, diğer ucunda e-SATA girişi olan bir ürün olsa daha kullanışlı olurdu. Daha yavaş olmasına rağmen e-SATA, USB 3.0'dan çok daha yaygın.
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fx57 10 yıl
@MÜŞAVİR, evet geriye dönük USB 2.0 uyumluluğu mevcut.
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MÜŞAVİR 10 yıl
Bunlarda da geriye dönük uyumluluk vardır herhalde?
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genelkurmay89 10 yıl
sizcede görünümü zippo çakmaklara benzemiyormu
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