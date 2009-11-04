Super Talent USB 3.0 destekli flash belleklerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, USB 3.0 destekli yeni depolama sürücülerini duyurdu. Firmanın RAIDDrive serisi altında hazırladığı NAND flash tabanlı depolama sürücüleri 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. 95 x 37 x 13.5 mm boyutlarında olan harici depolama çözümleri ile Super Talent, USB 3.0 (aynı zamanda geriye dönük USB 2.0 desteği) standardıyla uyumlu USB belleklerini duyuran ilk isim olduğunu belirtiyor. Siyah ve Gümüş olmak üzere çift renkli şık bir kasaya sahip olan yeni sürücülerde aynı zamanda aktivite LED'i de bulunuyor.

Super Talent tarafından yapılan açıklamaya göre yeni bellekler USB 3.0 ara biriminin sağladığı yüksek sürat ile 200MB/sn veri transfer hızına ulaşabiliyor hatta USB 3.0 ara birimi ile UAS protokol sürücüleri kullanıldığında veri transfer hızı 320MB/sn'ye kadar çıkabiliyor. Ömür boyu garanti ile Aralık ayında satışa sunulması beklenen yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör