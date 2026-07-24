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    Supergirl daha şimdiden dijitale geliyor: Yayın tarihi duyuruldu

    Gişede aradığını bulamayan Supergirl, sinemalarda gösterime girdikten yalnızca bir ay sonra dijitale geliyor. Filmin internet üzerinden izlenebileceği tarih resmi olarak duyuruldu.

    Supergirl daha şimdiden dijitale geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, hayal kırıklığı yaratan bir gişe macerasının ardından hızlıca dijitale geliyor. 22 Haziran'da vizyona giren film, 28 Temmuz'da, yani çıkışından sadece 36 gün sonra öde-izle servislerine gelecek. Bu tarihten itibaren film, Google Play Filmler veya iTunes gibi öde-izle özelliği bulunan platformlar üzerinden kiralanabilecek ya da satın alınabilecek.

    Supergirl Filmi Gişede Tam Anlamıyla Çakıldı

    200 milyon dolara yakın bir bütçeyle çekilen Supergirl filmi gişede sadece 121 milyon dolar hasılat yapabildi. Bu yüzden filmin Warner Bros.'a 100 milyon dolara yakın zarar yazacağı düşünülüyor. Tabii dijitalde satışları gişe performansından daha iyi olursa bu zararın bir kısmını telafi etme şansı olabilir.

    Yeni Supergirl filmi, daha bebekken Dünya'ya gönderilen Superman'in aksine Krypton'da büyüyen ve çocuk yaşta gezegeninin yok oluşuna şahit olan Supergirl'ün bu trajediyle şekillenen yolculuğunu konu alıyor. Bu kaybın da etkisiyle pervasız bir hayat yaşayan Kara Zor-El, genç bir kızı kurtarması gerekince kendisini beklemediği bir mücadelenin içinde buluyor.

    Milly Alcock'un başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie oturuyor. Filmde Jason Momoa da galaktik kelle avcısı Lobo olarak karşımıza çıkıyor.

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