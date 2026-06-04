Supergirl filminden son fragman yayınlandı; Bu ay vizyona girecek

Supergirl Filminde Farklı DC Kahramanları da Yer Alıyor
Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği Supergirl filminde Milly Alcock'a Jason Momoa eşlik ediyor. Ancak ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez Lobo rolünde karşımıza çıkacak. Kozmik bir kelle avcısı olan Lobo, DC hayranlarının uzun zamandır beyaz perdede görmek istediği karakterler arasında yer alıyor.
Supergirl filminin oyuncu kadrosunda Milly Alcock ve Jason Momoa'ya Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ve Emily Beecham gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca David Corenswet de Superman rolüyle filmde kısaca boy gösterecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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