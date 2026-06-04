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    Supergirl filminden son fragman yayınlandı; Bu ay vizyona girecek

    26 Haziran'da vizyona girecek Supergirl filmi için bekleyiş sürerken, filmden son bir fragman daha yayınlandı. Filmde Lobo ve Superman gibi farklı DC karakterleri de boy gösterecek.

    Supergirl filminden son fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl çıkan Superman filmiyle başatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, bu ay izleyici ile buluşacak. Genç oyuncu Milly Alcock'un (House of the Dragon) başrolünü üstlendiği film, 26 Haziran'da vizyona girecek. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., dün filmden son bir fragman daha yayınladı.

    Supergirl Filminde Farklı DC Kahramanları da Yer Alıyor

    Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği Supergirl filminde Milly Alcock'a Jason Momoa eşlik ediyor. Ancak ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez Lobo rolünde karşımıza çıkacak. Kozmik bir kelle avcısı olan Lobo, DC hayranlarının uzun zamandır beyaz perdede görmek istediği karakterler arasında yer alıyor.

    Supergirl filminin oyuncu kadrosunda Milly Alcock ve Jason Momoa'ya Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ve Emily Beecham gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca David Corenswet de Superman rolüyle filmde kısaca boy gösterecek.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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