Supergirl filminin gişedeki zararı 100 milyon dolara ulaşabilir

Dünyanın geri kalanında da tablo çok farklı değildi. ABD dışından sadece 25,5 milyon dolar toplayabilen Supergirl, böylece ilk hafta sonunu 62,6 milyonla tamamladı ki bütçesi 200 milyona yakın bir film için bu düpedüz fiyasko. Nitekim paylaşılan son analizler, filmin Warner Bros.'a 100 milyon dolara yakın zarar yazabileceğini gösteriyor.
85 Milyon Dolar Zarar Kaçınılmaz Görünüyor
The Wrap tarafından paylaşılan bilgilere göre mevcut gidişata bakıldığında, Supergirl gişede 85 milyon dolar zarar edecek gibi görünüyor. Üstelik bu zararın büyüyüp 100 milyon dolara daha da yaklaşması da mümkün.
Şimdi asıl soru bu fiyaskonun DC Sinematik Evreni'nin geleceğini nasıl etkileyeceği. Geçtiğimiz yıl çıkan Superman, gişede başarılı olmuştu. Ancak onun da öyle gişe rekoları kırdığı söylenemez. Bu yüzden daha yolun başında gelen bu çöküş, Warner Bros'un yeni DC Sinematik Evreni'ni tekrar gözden geçirmesine sebep olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş