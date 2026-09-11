Supergirl'ün başarısızlığı yeni Wonder Woman filmini tehlikeye soktu

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James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin çok yakında Wonder Woman karakterini de bu evrene dâhil etmesi bekleniyor. Hatta gelen son haberler bu rol için Adria Arjona'nın (Andor) seçildiğine işaret ediyor. Bir yandan Arjona'nın yeni Wonder Woman olup olmadığı tartışılırken, diğer yandan yeni Wonder Woman filminin neden hâlâ duyurulmadığı merak ediliyor. Görünen o ki bu gecikmenin arkasında gişede adeta çakılan Supergirl'ün başarısızlığı var.

DC içinden gelen duyumlara göre Supergirl'ün gişede batması Wonder Woman filmini de etkilemiş. Stüdyonun hazırladığı yeni Wonder Woman filmini tamamen iptal etmediği ama şimdilik geri plana attığı belirtiliyor.

Wonder Woman Filmini Supergirl'ün Senaristi Yazıyordu

Bu kararda iki filmin senaristinin aynı olması da etkili olmuş olabilir. Zira aynı Supergirl filmi gibi Wonder Woman'ı da Ana Nogueira yazıyordu. Supergirl gişede çakılınca, stüdyo Nogueira'nın elinden çıkmış bir senaryoya daha yeşil ışık yakmak istememiş olabilir. Bu yüzden şimdi yeni bir senaristle projenin baştan ele alınması gündemde.

Sinemada bu hafta (11 Eylül 2026) 6 sa. önce eklendi

Neticede Wonder Woman filminin daha önce planlandığı gibi 2027'de sete çıkması pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Ancak bu, karakteri yakın zamanda perdede görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Zira Wonder Woman'ın önümüzdeki yıl çıkacak yeni Superman filminde (Man of Tomorrow) boy göstereceği konuşuluyor.

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