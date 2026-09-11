Supergirl'ün başarısızlığı yeni Wonder Woman filmini tehlikeye soktu

DC içinden gelen duyumlara göre Supergirl'ün gişede batması Wonder Woman filmini de etkilemiş. Stüdyonun hazırladığı yeni Wonder Woman filmini tamamen iptal etmediği ama şimdilik geri plana attığı belirtiliyor.
Wonder Woman Filmini Supergirl'ün Senaristi Yazıyordu
Bu kararda iki filmin senaristinin aynı olması da etkili olmuş olabilir. Zira aynı Supergirl filmi gibi Wonder Woman'ı da Ana Nogueira yazıyordu. Supergirl gişede çakılınca, stüdyo Nogueira'nın elinden çıkmış bir senaryoya daha yeşil ışık yakmak istememiş olabilir. Bu yüzden şimdi yeni bir senaristle projenin baştan ele alınması gündemde.
Neticede Wonder Woman filminin daha önce planlandığı gibi 2027'de sete çıkması pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Ancak bu, karakteri yakın zamanda perdede görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Zira Wonder Woman'ın önümüzdeki yıl çıkacak yeni Superman filminde (Man of Tomorrow) boy göstereceği konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: