    Superman'in devam filmi duyuruldu: Man of Tomorrow, 2027'de geliyor

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşan yeni Superman filminin devam filmi resmen duyuruldu. 2027 yazında sinemaseverlerle buluşacak olan film, Man of Tomorrow adını taşıyacak.  

    Superman'in devam filmi duyuruldu: Man of Tomorrow, 2027'de geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu yaz vizyona giren Superman filminin gişede başarı yakalamasının ardından zaman kaybetmeden devam filmi üzerinde çalışmaya başlayan James Gunn, dün o devam filmini resmen duyurdu. 2027 yazında sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Superman filmi Man of Tomorrow adını taşıyacak.

    Resmi duyurunun gelmesiyle birlikte filme dair ilk detaylar da paylaşıldı. David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) ve Nicholas Hoult (Lex Luthor) ilk filmdeki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca Hawkgirl'e hayat veren Isabela Merced ve daha önce Guardians of the Galaxy serisinde James Gunn ile çalışan Pom Klementieff da oyuncu kadrosunda yer alacak.

    [https://x.com/JamesGunn/status/1963282616527851796]

    Superman'in Devam Filmi Man of Tomorrow, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek

    Man of Tomorrow'un konusu hakkında paylaşılan detaylar kısıtlı olsa da James Gunn'ın bu duyuru için paylaştığı görsel, filmin çizgi-romanlarda Superman ile Lex Luthor'un birlikte çalıştığı bir seriyi perdeye uyarlayacağını gösteriyor. Söz konusu bu seride, daha büyük bir düşmanın dünyayı tehdit etmesi üzerine Superman, Krypton teknolojilerini kullanarak Lex Luthor'un kendisine futuristik bir zırh inşa etmesine yardım ediyor.

    Filmin 9 Temmuz 2027'de gösterime girecek olması, çekimlerin yakın zamanda başlayacağı anlamına geliyor. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda yeni detayların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

