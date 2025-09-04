Superman'in devam filmi duyuruldu: Man of Tomorrow, 2027'de geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaz vizyona giren Superman filminin gişede başarı yakalamasının ardından zaman kaybetmeden devam filmi üzerinde çalışmaya başlayan James Gunn, dün o devam filmini resmen duyurdu. 2027 yazında sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Superman filmi Man of Tomorrow adını taşıyacak.

Resmi duyurunun gelmesiyle birlikte filme dair ilk detaylar da paylaşıldı. David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) ve Nicholas Hoult (Lex Luthor) ilk filmdeki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca Hawkgirl'e hayat veren Isabela Merced ve daha önce Guardians of the Galaxy serisinde James Gunn ile çalışan Pom Klementieff da oyuncu kadrosunda yer alacak.

[https://x.com/JamesGunn/status/1963282616527851796]

Superman'in Devam Filmi Man of Tomorrow, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek

Man of Tomorrow'un konusu hakkında paylaşılan detaylar kısıtlı olsa da James Gunn'ın bu duyuru için paylaştığı görsel, filmin çizgi-romanlarda Superman ile Lex Luthor'un birlikte çalıştığı bir seriyi perdeye uyarlayacağını gösteriyor. Söz konusu bu seride, daha büyük bir düşmanın dünyayı tehdit etmesi üzerine Superman, Krypton teknolojilerini kullanarak Lex Luthor'un kendisine futuristik bir zırh inşa etmesine yardım ediyor.

Filmin 9 Temmuz 2027'de gösterime girecek olması, çekimlerin yakın zamanda başlayacağı anlamına geliyor. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda yeni detayların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Superman'in devam filmi resmen duyuruldu; İlk detaylar belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: