    New York’ta hız yapan sürücülere araç içi hız kilidi geliyor

    New York, sürekli hız yapan sürücüler için sert önlemler aldı. Yeni yasa kapsamında bazı araçlara hız sınırını aşmayı engelleyen akıllı sistemler takılacak.      

    New York’ta hız yapan sürücülere artık sadece ceza yetmeyecek. Eyalet Valisi Kathy Hochul’un imzaladığı yeni yasa ile tekrar tekrar hız sınırını aşan sürücülerin araçlarına zorunlu hız sınırlayıcı cihaz takılması gündemde.

    Aşırı hız yapmayı cihaz engelleyecek

    Sürekli hız sınırını aşan sürücülere araç içi hız kilidi geliyor
    “Super speeder” yani aşırı hız suçlusu olarak tanımlanan sürücüler için hazırlanacak pilot program kapsamında, araçlara “Intelligent Speed Assistance” adı verilen akıllı hız kontrol sistemi yerleştirilecek. Sistem, sürücünün hız limitini aşmasını fiziksel olarak engelleyebilecek.

    İddialara göre bir sürücünün bu programa dahil edilmesi için bir yıl içinde en az 16 kez hız cezası almış olması gerekecek. Kurala uymayanları ise 2.500 dolara kadar para cezası ve araç kaydının askıya alınması bekliyor.

    New York yönetimi, bu uygulamanın amacı olarak “sürekli trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin neden olabileceği trajedileri önlemek” açıklamasını yaptı. Program şimdilik yalnızca New York City için planlansa da ileride diğer büyük şehirlere de yayılması gündemde.

    Yeni yasa sadece bununla sınırlı değil. Eyalet genelinde artık çok daha fazla çalışma alanına hız kamerası yerleştirilecek. Ayrıca okul servis araçlarını dururken geçen sürücüler de yeni kamera sistemleriyle otomatik olarak tespit edilip cezalandırılacak.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

