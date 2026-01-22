Suriye'de uçuş güvenliği ASELSAN'a emanet: Şam'a yerli radar kuruldu!

Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği Resmi X Hesabı’ndan yapılan paylaşımda ASELSAN HTRS 100’ün kurulum çalışmaları hakkında bilgi verildi. T.C. Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, ASELSAN’ın radarı sayesinde Şam Havaalanında gece uçuşlarının başlayacağını duyurdu.
Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sorgulamasıyla uçakları ayırt ederek operasyonel güvenliği artırıyor. Kötü hava koşulları ve elektromanyetik parazitlere karşı akıllı sinyal işleme algoritmaları kullanıyor. Rüzgar türbinleri, kuş sürüleri gibi sahte hedeflerden kaynaklanan karışıklıkları azaltabiliyor. Uçuş güvenliği için gökyüzündeki atmosferik olayları anlık olarak izleyen özel bir hava durumu kanalına sahip bulunuyor.
ASELSAN HTRS 100 radarının menzili 80 ve 100 deniz mili (yaklaşık 185 kilometre) olarak ayarlanabiliyor. Herhangi bir bakım ihtiyacında 30 dakikanın altındaki onarım süresiyle zaman kaybı yaşanmasını engelliyor.
ASELSAN HTRS 100 Teknik Özellikleri
- Çalışma Frekansı: 2700 - 2900 MHz
- Tespit Menzili: 80 veya 100 Deniz Mili olarak yapılandırılabilir.
- SSR Modları: 1, 2, 3/A, 5 (Seviye 1 ve Seviye 2), C ve S
- Kritik Arıza Öncesi Ortalama Süre (MTBCF): 40.000 saatten fazla
- Onarım İçin Ortalama Süre (MTTR): 30 dakikadan az
- Sistem Kullanılabilirliği: %99.999
- Birincil Gözetim Radarı (PSR): S-Bant'ta çalışan bu radar, üstün ve yenilikçi kargaşa bastırma algoritmaları ve hedef takip algoritmaları sayesinde, en zorlu ortamlarda bile net ve güvenilir hedef tespiti ve takibi sağlar.
- İkincil Gözetim Radarı (SSR): Uçak takip yeteneklerini Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sorgulaması ile artırır ve çok yönlü operasyonlar için çoklu sorgulama modu desteği sunar.