Suriye'de uçuş güvenliği ASELSAN'a emanet: Şam'a yerli radar kuruldu!

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin en değerli şirketlerinden ASELSAN’ın geliştirdiği radar teknolojileri askeri alana ek olarak sivil alanlarda da kullanılıyor. ASELSAN’ın ürettiği HTRS 100 Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi, Suriye'nin başkenti Şam Uluslararası Havalimanı’na kurularak hava sahası takibini daha güvenilir hale getirecek.

Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği Resmi X Hesabı’ndan yapılan paylaşımda ASELSAN HTRS 100’ün kurulum çalışmaları hakkında bilgi verildi. T.C. Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, ASELSAN’ın radarı sayesinde Şam Havaalanında gece uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

Tam Boyutta Gör ASELSAN tarafından üretilen HTRS 100, yalnızca radar sinyalleriyle uçakların tespitini değil, aynı zamanda yüksek performanslı hava takibi ve veri analizi yapabilen ileri bir hava trafik kontrol platformu olarak öne çıkıyor. Sistemdeki Birincil Gözetim Radarı (PSR) ve İkincil Gözetim Radarı (SSR) tüm hava hedeflerini tespit ediyor.

Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sorgulamasıyla uçakları ayırt ederek operasyonel güvenliği artırıyor. Kötü hava koşulları ve elektromanyetik parazitlere karşı akıllı sinyal işleme algoritmaları kullanıyor. Rüzgar türbinleri, kuş sürüleri gibi sahte hedeflerden kaynaklanan karışıklıkları azaltabiliyor. Uçuş güvenliği için gökyüzündeki atmosferik olayları anlık olarak izleyen özel bir hava durumu kanalına sahip bulunuyor.

ASELSAN HTRS 100 radarının menzili 80 ve 100 deniz mili (yaklaşık 185 kilometre) olarak ayarlanabiliyor. Herhangi bir bakım ihtiyacında 30 dakikanın altındaki onarım süresiyle zaman kaybı yaşanmasını engelliyor.

Tam Boyutta Gör HTRS 100’ü rakiplerinden ayıran en büyük özellik, dünyada sayılı sistemde bulunan "dağıtık aktif sıcak yedekli" mimarisinden kaynaklanıyor. Klasik radarların aksine bu sistem, matris yapısı sayesinde herhangi bir parçasında sorun çıksa dahi çalışmaya devam ediyor. Bu kabiliyet, sistemin hiçbir zaman tamamen kapanmamasını ve uçuş trafiğinin saniyelerle ölçülen kritik anlarda bile aksamamasını sağlıyor.

ASELSAN HTRS 100 Teknik Özellikleri

Çalışma Frekansı : 2700 - 2900 MHz

: 2700 - 2900 MHz Tespit Menzili : 80 veya 100 Deniz Mili olarak yapılandırılabilir.

: 80 veya 100 Deniz Mili olarak yapılandırılabilir. SSR Modları : 1, 2, 3/A, 5 (Seviye 1 ve Seviye 2), C ve S

: 1, 2, 3/A, 5 (Seviye 1 ve Seviye 2), C ve S Kritik Arıza Öncesi Ortalama Süre (MTBCF) : 40.000 saatten fazla

: 40.000 saatten fazla Onarım İçin Ortalama Süre (MTTR) : 30 dakikadan az

: 30 dakikadan az Sistem Kullanılabilirliği: %99.999

%99.999 Birincil Gözetim Radarı (PSR) : S-Bant'ta çalışan bu radar, üstün ve yenilikçi kargaşa bastırma algoritmaları ve hedef takip algoritmaları sayesinde, en zorlu ortamlarda bile net ve güvenilir hedef tespiti ve takibi sağlar.

: S-Bant'ta çalışan bu radar, üstün ve yenilikçi kargaşa bastırma algoritmaları ve hedef takip algoritmaları sayesinde, en zorlu ortamlarda bile net ve güvenilir hedef tespiti ve takibi sağlar. İkincil Gözetim Radarı (SSR): Uçak takip yeteneklerini Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sorgulaması ile artırır ve çok yönlü operasyonlar için çoklu sorgulama modu desteği sunar.

