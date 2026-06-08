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    Elektrikli araçlarda gerçek menzil tablosu: WLTP verisini geçenler ve geride kalanlar

    2026 yaz elektrikli otomobil menzil testinde BMW iX3 en uzun mesafeyi kat eden model olurken, WLTP verisini en çok aşan araç Xpeng X9 oldu. Testte gerçek dünya performansları değerlendirildi.

    Sürpriz sonuç: Çinli elektrikli model WLTP menzilini 66 km aştı Tam Boyutta Gör
    Norveç'te elektrikli otomobillerin gerçek menzil performanslarını ortaya koyan 2026 yaz menzil testi tamamlandı. Birçok elektrikli modelin katıldığı organizasyonda en uzun mesafeyi yeni BMW iX3 kat ederken, üreticinin vadettiği WLTP verisine en çok yaklaşan ve hatta onu aşan model ise Xpeng X9 oldu.

    Testin en uzun mesafe kat eden katılımcısı BMW iX3 oldu. WLTP'ye göre 770 kilometre menzil sunan elektrikli SUV, tek şarjla 781 kilometre yol kat ederek resmi veriyi 11 kilometre aşmayı başardı. Böylece BMW, 2025 yılında 832 kilometreye ulaşan Lucid Air'in yaz testi rekorunu kıramadı ancak testin en uzun menzilli modeli olmayı başardı.

    Asıl kazanan Xpeng X9

    Testlerde batarya kapasitesi, segmenti ve çekiş sistemi birbirinden çok farklı modeller yer aldı. Bu nedenle en önemli kriter kat edilen mesafeden ziyade otomobillerin resmi WLTP verisinden ne kadar sapma gösterdiği. Bu kategoride birinciliği Xpeng X9 aldı. WLTP menzili 580 kilometre olan yedi koltuklu elektrikli MPV, 646 kilometre yol kat ederek resmi veriyi yüzde 11,4 oranında aştı.

    • En uzun menzil: BMW iX3 - 781 km
    • WLTP verisini en fazla aşan model: Xpeng X9 - %11,4
    • WLTP verisini tam tutturan model: Toyota bZ4X - 506 km
    • WLTP verisinin en fazla altında kalan model: MG IM6 - %11,7

    Elektrikli otomobil menzil test sonuçları
    Model Gerçek menzil (km) WLTP (km) Sapma
    BMW iX3 50 xDrive 781 770 +%1,4
    Lucid Gravity 720 748 -%3,7
    Mercedes CLA 350 4Matic 675 708 -%4,7
    Mercedes GLC 400 4Matic 665 643 +%3,4
    Xpeng X9 AWD Performance 646 580 +%11,4
    Polestar 3 601 625 -%3,8
    Mercedes GLB 350 593 563 +%5,3
    Toyota C-HR+ 587 607 -%3,3
    Kia EV4 575 594 -%3,2
    Hyundai Ioniq 9 566 600 -%5,7
    Smart #5 Brabus 556 540 +%3
    Kia EV5 509 502 -%2,1
    Toyota bZ4X 506 506 %0
    MG S6 501 485 +%3,3
    Citroen e-C5 Aircross 500 513 -%2,5
    Mazda 6e 484 479 +%1
    BYD Atto 3 EVO 460 470 -%2,1
    MG IM6 446 505 -%11,7
    Changan Deepal S05 431 445 -%3,1
    Kia PV5 419 412 +%1,7
    Hyundai Inster 375 360 +%4,2
    KGM Musso EV 369 379 -%2,6
    Kia EV2 325 308 +%5,4
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    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 4 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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