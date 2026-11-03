Sürücü verilerini satan otomotiv devi 220 milyon dolar ödeyecek

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Tam Boyutta Gör General Motors (GM), OnStar Smart Driver sistemi üzerinden topladığı sürücü verilerinin paylaşılmasına ilişkin iddialarda 220 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı. Washington eyaletinin öncülüğünde 36 eyaletin başsavcılıklarının yürüttüğü süreç, milyonlarca sürücünün hassas bilgilerinin nasıl toplandığı ve kullanıldığına odaklanıyor.

2016-2024 yılları arasında milyonlarca GM kullanıcısı, sürüş alışkanlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olacağı belirtilen OnStar Smart Driver programına katıldı. Kullanıcılara verilerinin satılmayacağı söylenmesine rağmen sistemin topladığı ayrıntılı konum ve sürüş bilgilerinin, LexisNexis ve Verisk gibi büyük veri aracılarına satıldığı ileri sürülüyor.

Sert fren, hız ve gece sürüşleri kaydedildi

Paylaşılan bilgiler arasında sert frenleme, hız yapma ve gece geç saatlerde araç kullanma gibi sürüş davranışları bulunuyordu. Bu veriler, sürücüler hakkında hazırlanan raporlarda kullanıldı.

Bazı sigorta şirketlerinin söz konusu raporları sigorta primlerini belirlerken değerlendirdiği, bazı durumlarda ise sürücülere sigorta yapmayı reddettiği belirtiliyor. Böylece sürüşü geliştirmeye yardımcı olması beklenen bir özellik, kullanıcıların sigortaya erişimini ve ödeyecekleri tutarı etkileyen bir unsura dönüştü.

Uygulamayı gündeme taşıyan haberin yayımlanmasından yaklaşık iki hafta sonra GM, LexisNexis ve Verisk ile veri paylaşım anlaşmalarını sonlandırdı. Ancak bu adım, şirket hakkındaki incelemeleri durdurmadı.

Bayilerin müşteriler adına onay verdiği iddia ediliyor

Washington Eyaleti Başsavcısı Nick Brown’a göre birçok sürücü, OnStar hizmetlerine abone olurken Smart Driver programına da otomatik olarak kaydedildi. Bazı bayi çalışanlarının ise müşterilerin izni olmadan kullanım koşullarını onlar adına kabul ettiği öne sürülüyor.

GM’nin OnStar aboneliklerini artırmak için bayilere teşvikler sağladığı, çalışanlara da sisteme kazandırdıkları müşteri sayısına göre prim verildiği belirtiliyor.

Dosyadaki dikkat çekici iddialardan biri de 370 bin sürücüye uygulama üzerinden Smart Driver’a kayıtlı olmadıklarının gösterilmesi. Buna karşın bu kişilerin programda bulunduğu ve verilerinin satıldığı ileri sürülüyor. GM daha sonra kullanıcıları bildirimde bulunmadan programdan çıkarsa da veri aracıları ve sigorta şirketlerinin daha önce edindikleri bilgileri sakladığı ifade ediliyor.

Veri paylaşımına beş yıllık yasak

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Ocak 2025’te GM’nin konum ve sürüş davranışı verilerini tüketici raporlama kuruluşlarıyla paylaşmasını beş yıl süreyle yasaklayan bir düzenleme açıklamıştı.

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Düzenleme, bağlantılı araç verilerinin toplanması öncesinde kullanıcıların açık onayının alınmasını ve araç sahiplerine hassas konum ile sürüş davranışı verilerinin toplanmasını devre dışı bırakma imkanı sunulmasını da öngörüyordu.

GM ise yeni uzlaşmaya ilişkin açıklamasında gizlilik uygulamalarını güçlendirdiğini belirtti. Şirket, bağlantılı araç verilerinin daha güvenli ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunulmasına katkı sağladığını savunurken hangi bilgilerin kullanıldığı, nasıl korunduğu ve müşterilerin paylaşım konusunda hangi seçeneklere sahip olduğu hakkında açık olmayı taahhüt etti.

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Sürücü verilerini satan otomotiv devi 220 milyon dolar ödeyecek

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