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    KGM duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla köprü ve otoyollara zam

    KGM, 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli zamlı köprü ve otoyol ücretlerini açıkladı. Osmangazi Köprüsü 1.170 TL'ye yükselirken, FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde fiyat değişmedi. İşte yeni liste!

    Sürücülere gece şoku! Köprü ve otoyollara zam (1 Temmuz) Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan yeni zam oranlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Kamu-Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) kapsamında işletilen projeler başta olmak üzere, birçok hat üzerinde fiyatlar yeniden düzenlendi.

    KGM tarafından yapılan resmi açıklamada zamlı tarifelerin yürürlüğe gireceği an şu sözlerle ifade edildi:

    "Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretleri 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00'dan itibaren (30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir."

    Temmuz 2026 itibarıyla otoyol ve köprü geçiş ücretleri

    Yeni tarifeye göre, en çok kullanılan hatların başında gelen Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otomobil geçiş ücreti 995 TL'den 1.170 TL'ye yükseldi.

    İstanbul trafiğinin kilit noktalarından biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise otomobil geçiş ücreti 95 TL'den 110 TL seviyesine çıktı. Malkara Çanakkale Otoyolu'nu köprü dahil kullanacak olan sürücülerin ise cebinden 1.480 TL çıkacak.

    İki köprüde fiyatlar sabit kaldı

    Sürücüler için tek teselli ise şehir içi ulaşımın ana damarları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü oldu. KGM'nin yayınladığı yeni listede bu iki köprünün geçiş ücretlerinde herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadığı görüldü.

    İşte zamlı otoyol ve köprü geçiş ücretleri (Temmuz 2026)
    Köprü/otoyol Yeni ücretler
    Osmangazi Köprüsü 1.170 TL
    1915 Çanakkale Köprüsü 1.170 TL
    Yavuz Sultan Selim Köprüsü 110 TL
    Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu 600 TL
    Ankara Niğde Otoyolu 925 TL
    Malkara Çanakkale (köprü dahil) Otoyolu 1.480 TL
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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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