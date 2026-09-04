Sürücüye güven kalmadı: Tesla kaza anında ipleri eline alıyor

Şimdiye kadar FSD yazılımı, yalnızca sistem sürücü tarafından aktifleştirildiğinde tehlikeleri öngörüp kazadan kaçınma manevraları yapabiliyordu. Yeni güncellemeyle birlikte Tesla, yapay zeka nöral ağlarına duyduğu güveni bir üst seviyeye taşıyarak FSD’yi Otomatik Acil Frenleme (AEB) gibi acil durum güvenlik müdahale aracı olarak konumlandırıyor.
Sistem hangi senaryolarda devreye giriyor?
Otomatik Çarpışma Önleme sistemi, manuel sürüş sırasında iki temel kaza senaryosunu tespit ettiğinde aktif oluyor:
- Kaçınılmaz önden çarpışmalar: Standart AEB sistemleri gibi aracı yalnızca düz bir hatta frenleyip durdurmaya çalışmak yerine sistem, engelin etrafından dolanmanın (kaçış manevrası) daha güvenli olduğuna karar verirse FSD'yi anlık olarak başlatıyor. Araç şerit değiştirerek engelden kaçıyor; duruma göre fren veya gaz uygulayarak güvenliğe ulaştıktan sonra kontrolü tekrar sürücüye devrediyor. Bu senaryo, otoyollarda 137 km/s hıza kadar geçerli oluyor.
- Sürücünün dikkat dağınıklığı veya kontrol kaybı: Sürücünün arka koltuğa uzanması, yoldan tamamen kopması veya FSD'nin yanlışlıkla devre dışı kalması durumunda araç kontrolü otomatik üstlenip güvenli bir noktaya yönlendiriyor.
Sistemin çalışabilmesi için araçta FSD paketinin satın alınmış ve ayarlardan aktifleştirilmiş olması gerekiyor. Acil durum manevrası sırasında araç, sürücünün yanlışlıkla yapabileceği panik tepkilerini engellemek adına gaz pedalını duyarsızlaştırıyor. Frene basmak aracı yavaşlatsa da kaçış manevrasını iptal etmiyor; sürücünün sistemi devre dışı bırakması için direksiyona kararlı ve sert bir kuvvet uygulaması gerekiyor.
Şimdilik yalnızca Kuzey Amerika pazarında kullanıma sunulan bu özellik, Tesla'nın yapay zeka ağlarının ulaştığı olgunluk seviyesini gözler önüne seriyor. Şirketin otonom sürüş filosunun mevcut bireysel araçlarda FSD v14, Robotaxi tarafında ise FSD v15 sürümüne geçiş yaptığı bu dönemde, kaçış manevrası altyapısının ilerleyen dönemde çukur/engel kaçınma özelliklerine de temel oluşturması bekleniyor.Kaynakça https://www.notateslaapp.com/news/4646/tesla-adds-fsd-automatic-collision-evasion-for-manual-drives https://x.com/TeslaNewswire/status/2095784383101665788 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: