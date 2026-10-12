Sürüş halindeyken arka aksı kopan Chery hakkında resmi açıklama geldi: İşte sebebi

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Chery, Malezya'da bir Omoda 5 SUV modelinin seyir halindeyken arka aksının kopması üzerine 8.878 aracı kapsayan bir geri çağırma süreci başlattı. Yaşanan güvenlik ihlalinin ardından Malezya Karayolu Taşımacılığı Dairesi (JPJ) modelin yeni araç tescillerini ve onaylarını askıya aldı.

Olayın detayları

Daha önceki haberimizde sizlere duyurduğumuz olay 6 Ekim tarihinde Malezya'nın Johor Bahru kentinde meydana geldi. 2023 model bir Omoda 5'in sürüş esnasında arka aksı ve tekerlekleri şasiden koparak ayrıldı. Chery tarafından Pazar günü yapılan açıklamada olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

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İnceleme sonuçları

Şirketin yürüttüğü ilk incelemelerde etkilenen üretim partisindeki araçların arka aks salıncak kollarındaki bazı kaynakların yeterli mukavemete sahip olmayabileceği ve zorlu sürüş koşullarında kırılma riski taşıdığı tespit edildi. Chery yetkilileri söz konusu tasarımı kullanan modellerin üretiminin zaten daha önce sonlandırıldığını belirtti.

Chery Malezya, geri çağırmanın Omoda 5 modelinin C ve H varyantlarını kapsadığını duyurdu. Bileşenlerin kontrol edileceğini ve gerekli durumlarda ücretsiz olarak tamir edileceğini açıklayan şirket, şu anda satışta olan en son Omoda 5 modellerinin bu süreçten etkilenmediğini vurguladı.

Öte yandan Malezya ve etkilenmiş olabilecek diğer pazarlarda ek risk değerlendirmeleri yürütülüyor. Bu durum Omoda 5'in Malezya'da karşılaştığı ilk aks sorunu değil. Nisan 2024'te de benzer bir aks kırılması yaşanmış ve Chery Malezya 600 aracı güvenlik kontrolü için geri çağırmıştı.

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Sürüş halindeyken arka aksı kopan Chery hakkında resmi açıklama

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