Suudi Arabistan'da dünyanın en yüksek gökdeleninin inşası devam ediyor: 1 km yüksekliğinde olacak!

1 km yüksekliğiyle Burj Khalifa’yı geride bırakacak
Binanın nihai yüksekliği henüz açıklanmadı ancak mimarlık firması AS+GG (Adrian Smith + Gordon Gill), yapının 1 kilometreyi aşacağını yeniden doğruladı. Bu yükseklik, 828 metre yüksekliğiyle şuadan dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa’yı geride bırakacak. Aynı zamanda ABD’nin en yüksek gökdeleni One World Trade Center’ın neredeyse iki katı, Avrupa’nın en yüksek yapısı Shard’ın ise üç katından fazla yüksekliğe sahip olacak.
Henüz yapılacak çok iş olsa da firma, 2028 yılındaki tamamlanma hedefinin geçerliliğini koruduğunu ve bu tarihin Ağustos ayı olarak netleştirildiğini duyurdu. Önümüzdeki yıl proje hakkında daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.
