    Suudi Arabistan'da dünyanın en yüksek gökdeleninin inşası devam ediyor: 1 km yüksekliğinde olacak!

    Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dünyanın en yüksek gökdeleni inşa ediliyor. Daha önce Jeddah Tower adlarıyla bilinen JEC Tower, 1 kilometrenin üstünde yüksekliğiyle Burj Khalifa’yı geride bırakacak.

    Suudi Arabistan'da dünyanın en yüksek gökdeleninin inşası sürüyor Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşa edilen dünyanın en yüksek gökdelenin inşası hızla devam ediyor. Daha önce Kingdom Tower ve Jeddah Tower adlarıyla bilinen JEC Tower (Jeddah Economic Company Tower), 1 kilometrenin üstünde yüksekliğe sahip olacak.

    1 km yüksekliğiyle Burj Khalifa’yı geride bırakacak

    Binanın nihai yüksekliği henüz açıklanmadı ancak mimarlık firması AS+GG (Adrian Smith + Gordon Gill), yapının 1 kilometreyi aşacağını yeniden doğruladı. Bu yükseklik, 828 metre yüksekliğiyle şuadan dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa’yı geride bırakacak. Aynı zamanda ABD’nin en yüksek gökdeleni One World Trade Center’ın neredeyse iki katı, Avrupa’nın en yüksek yapısı Shard’ın ise üç katından fazla yüksekliğe sahip olacak.

    Suudi Arabistan'da dünyanın en yüksek gökdeleninin inşası sürüyor Tam Boyutta Gör
    Cidde limanında yükselen JEC Tower, Eyfel Kulesi’nin üç katından daha yüksek bir görünüme sahip olacak. Tamamlandığında gökdelende 59 asansör ve en az 157 kat bulunacak. Dünyanın en yüksek seyir terasına, lüks bir otele, geniş ofis alanlarına ve üst düzey konutlara da ev sahipliği yapacak.
    Suudi Arabistan'da dünyanın en yüksek gökdeleninin inşası sürüyor Tam Boyutta Gör
    2018 yılında inşası durdurulan projede çalışmalar Ocak ayında yeniden başlamıştı. Şimdi ise inşaat ciddi şekilde hız kazanmış durumda. Kule çekirdeği 69. kata ulaşırken, yan kanatlar ise yaklaşık beş kat geriden geliyor. Kullanılacak betonun yaklaşık yarısı şimdiden dökülmüş durumda. AS+GG ayrıca Kasım ayında şantiyede çekilen ilerleme fotoğrafını paylaştı.

    Henüz yapılacak çok iş olsa da firma, 2028 yılındaki tamamlanma hedefinin geçerliliğini koruduğunu ve bu tarihin Ağustos ayı olarak netleştirildiğini duyurdu. Önümüzdeki yıl proje hakkında daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 4 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 7 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 9 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 9 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 9 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 9 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 9 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 9 saat önce

    Kupon varsa talibim.

