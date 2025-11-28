Suudi Arabistan'da dünyanın en yüksek gökdeleninin inşası devam ediyor: 1 km yüksekliğinde olacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşa edilen dünyanın en yüksek gökdelenin inşası hızla devam ediyor. Daha önce Kingdom Tower ve Jeddah Tower adlarıyla bilinen JEC Tower (Jeddah Economic Company Tower), 1 kilometrenin üstünde yüksekliğe sahip olacak.

1 km yüksekliğiyle Burj Khalifa’yı geride bırakacak

Binanın nihai yüksekliği henüz açıklanmadı ancak mimarlık firması AS+GG (Adrian Smith + Gordon Gill), yapının 1 kilometreyi aşacağını yeniden doğruladı. Bu yükseklik, 828 metre yüksekliğiyle şuadan dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa’yı geride bırakacak. Aynı zamanda ABD’nin en yüksek gökdeleni One World Trade Center’ın neredeyse iki katı, Avrupa’nın en yüksek yapısı Shard’ın ise üç katından fazla yüksekliğe sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Cidde limanında yükselen JEC Tower, Eyfel Kulesi’nin üç katından daha yüksek bir görünüme sahip olacak. Tamamlandığında gökdelende 59 asansör ve en az 157 kat bulunacak. Dünyanın en yüksek seyir terasına, lüks bir otele, geniş ofis alanlarına ve üst düzey konutlara da ev sahipliği yapacak.

Tam Boyutta Gör 2018 yılında inşası durdurulan projede çalışmalar Ocak ayında yeniden başlamıştı. Şimdi ise inşaat ciddi şekilde hız kazanmış durumda. Kule çekirdeği 69. kata ulaşırken, yan kanatlar ise yaklaşık beş kat geriden geliyor. Kullanılacak betonun yaklaşık yarısı şimdiden dökülmüş durumda. AS+GG ayrıca Kasım ayında şantiyede çekilen ilerleme fotoğrafını paylaştı.

Henüz yapılacak çok iş olsa da firma, 2028 yılındaki tamamlanma hedefinin geçerliliğini koruduğunu ve bu tarihin Ağustos ayı olarak netleştirildiğini duyurdu. Önümüzdeki yıl proje hakkında daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

