Suudi Arabistan dünyanın en büyük gökdeleninin inşaatını durdurdu

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan'ın iddialı projelerinden biri olan ve dünyanın en büyük gökdeleni olarak planlanan Mukaab projesi sekteye uğradı. Yeni bir rapora göre, Suudi Arabistan yetkilileri bu dev yapının inşaatını durdurdu.

400 metrelik devasa küp şeklinde bina

Mukaab’ın, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 400 metre yüksekliğe ulaşması planlanıyordu. Yapıyı asıl sıra dışı kılan nokta ise yalnızca yüksekliği değil, uzunluğu ve genişliğinin de yüksekliğiyle aynı olacak şekilde tasarlanmış olmasıydı. Bu sayede, teorik olarak içine 20 adet Empire State Binası sığabilecek ve bina, dünyanın en büyük binası unvanını kazanacaktı.

Tam Boyutta Gör Küp formundaki yapının dış cephesi geleneksel İslam mimarisinden esinlenirken, iç mekanda yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir kullanım alanı öngörülüyordu. Yapının merkezinde ise burgu şeklinde yükselen başka bir kule yer alacaktı. 2024’ün sonlarına doğru kazı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış, bu süreçte 10 milyon metreküp toprak çıkarılmıştı. Mukaab için gerekli olan devasa temel ve altyapı çalışmaları büyük ölçüde ilerlemiş olsa da, görünen o ki şimdilik bu çalışmalar yarım kalacak.

Fizibilitesi yeniden değerlendirilecek

Reuters’ın güvenilir bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Suudi yetkililer projenin finansmanını ve uygulanabilirliğini yeniden değerlendirmek amacıyla çalışmaları durdurdu. Ayrıca, binanın merkezinde yer alacağı Yeni Murabba bölgesinin tamamlanma hedefi de 2030’dan 2040’a ertelendi. Analistler, Yeni Murabba bölgesinin yaklaşık 50 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.

Suudi Arabistan’ın artık gösterişli mimari projelere yapılan yoğun harcamalar yerine, 2034 Dünya Kupası hazırlıklarına ve Qiddiya turizm projesine öncelik verdiği belirtiliyor. Bu değişimde, petrol fiyatlarının ülkenin iddialı dönüşüm planlarını finanse etmek için yeterince yüksek olmamasının etkili olduğu ifade ediliyor. Benzer şekilde, Trojena mega projesi de bu yeni yaklaşımın kurbanlarından biri olmuş görünüyor. Zira Suudi Arabistan, burada düzenlenmesi planlanan 2029 Asya Kış Oyunları’nı süresiz olarak ertelediğini duyurdu.

Bu gelişmelerin diğer Suudi mega projeleri nasıl etkileyeceği henüz net değil, ancak ülkeden gelen sinyaller pek iyimser değil. Yine de dünyanın yeni en yüksek binası olması beklenen JEC Tower'ın inşaatı hızla sürüyor. Ayrıca devasa çizgi şehir projesi The Line'ın (ölçeği önemli ölçüde küçültülse de) inşaatı da devam ediyor.

