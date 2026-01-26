Suudi Arabistan’ın 170 kilometrelik çizgi kenti “The Line” küçülüyor

Kızıldeniz kıyısı boyunca uzanan ve yaklaşık Belçika büyüklüğünde bir alanı kapsayan Neom, 2017’de duyurulduğunda dünyanın en büyük kentsel ve endüstriyel dönüşüm projelerinden biri olarak lanse edilmişti. Ancak geçen yıllar içinde maliyetlerin kontrolden çıkması ve inşaat takvimlerinin sürekli ötelenmesi Riyad yönetimini projeyi yeniden değerlendirmeye zorladı.
The Line için köklü değişim sinyali
Neom’un merkezinde yer alan ve 170 kilometre uzunluğunda doğrusal bir şehir olarak tasarlanan The Line, yeniden yapılandırmadan en fazla etkilenecek bölüm olarak öne çıkıyor. İlk planlarda denizden başlayarak çöl dağlarının içine doğru uzanması hedeflenen bu fütüristik şehir, artık radikal biçimde küçültülmüş bir konseptle ele alınıyor. Mevcut bilgilere göre mimarlar halihazırda inşa edilmiş altyapıyı temel alan, daha mütevazı ve işlev odaklı bir The Line tasarımı üzerinde çalışıyor.
Yeniden tasarım sürecinin en dikkat çekici başlıklarından biri, Neom’un küresel bir veri merkezi ve yapay zeka üssü haline getirilmesi planı. Suudi Arabistan’ın yapay zeka alanında lider ülkelerden biri olma hedefi doğrultusunda Neom’da endüstriyel sektörlere daha fazla ağırlık verilmesi bekleniyor. Kıyı şeridinde yer alması sayesinde deniz suyuyla soğutma imkanı sunan bölgenin büyük ölçekli veri merkezleri için önemli bir avantaj sağladığı belirtiliyor.
Neom yönetimi de yaptığı açıklamada, ülkenin veri ve yapay zeka alanında küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda yatırımcıları, iş ortaklarını ve kiracıları çekmeye odaklandıklarını ifade ediyor. Açıklamada gelişmiş dijital altyapı, üç kıtanın kesişim noktasındaki stratejik konum, bol ve düşük maliyetli yenilenebilir enerji kaynakları ile geniş arazi imkanlarının Neom’un doğal avantajları arasında olduğu vurgulanıyor.
Trojena ve diğer projeler de küçülüyor
Neom çatısı altında duyurulan diğer mega projeler de yeniden ölçeklendiriliyor. Dağlık bölgede planlanan ve 2029 Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapması öngörülen Trojena kayak merkezi, artık bu organizasyonu düzenlemeyecek. Suudi yetkililer, Trojena’nın da daha küçük bir versiyonla hayata geçirileceğini resmen açıkladı. Bunun yanı sıra , Oxagon adlı kıyı lojistik ve sanayi bölgesinin öncelikleri de gözden geçiriliyor.
Neom'un sahibi olan ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık varlığı yöneten Kamu Yatırım Fonu (PIF) de yatırımlarından somut geri dönüş bekleme baskısı altında. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, daha önce yaptığı açıklamalarda, kamu yararı gerektirdiği takdirde projeleri iptal etmekten veya köklü biçimde değiştirmekten çekinmeyeceklerini açıkça dile getirmişti.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/ambitious-170-km-long-saudimegacity-the-line-has-scope-slashed-and-may-be-repurposed-as-ai-data-center-hub-futuristic-desert-city-was-set-to-house-9-million-people-and-showcased-polarizing-sci-fi-design https://www.ft.com/content/036b158f-ea34-46d1-ad0a-093eba031501
