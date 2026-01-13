Sıra dışı tasarımıyla Suudi Arabistan'ın ilk elektrikli otomobili ortaya çıktı

Ceer, Suudi Arabistan’ın ilk yerli elektrikli otomobil markası
2022 yılında Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından kurulan Ceer, Suudi Arabistan’ın tamamen yerli ilk elektrikli otomobil markası olma unvanını taşıyor. Ancak şu aşamada Ceer, kendi geliştirdiği özgün teknolojilere sahip değil.
Ceer; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile Hon Hai Precision Co. (Foxconn) ortaklığında kuruldu. Araç geliştirme sürecinde ise lisanslı BMW teknolojilerinden faydalanılıyor. Haziran 2024’te Ceer, yaklaşan elektrikli modellerinde kullanmak üzere Hyundai Transys ile üçü bir arada elektrikli sürüş sistemi için anlaşma imzaladı. Bunun ardından Kasım ayında, yüksek performanslı elektrikli tahrik sistemi kullanımı için Rimac ile stratejik bir ortaklık duyuruldu.
İlk Ceer modeli nasıl görünecek?
Ceer, Suudi Arabistan’ın Vision 2030 ekonomik dönüşüm programının önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu plan, ülkenin petrol bağımlılığını azaltmayı ve teknoloji ile yenilenebilir enerji gibi alanlara yönelmeyi hedefliyor. Kamu Yatırım Fonu’nun öngörülerine göre Ceer, 2034 yılına kadar Suudi Arabistan ekonomisine doğrudan 8 milyar dolarlık katkı sağlayacak.