    Sıra dışı tasarımıyla Suudi Arabistan'ın ilk elektrikli otomobili ortaya çıktı

    Suudi Arabistan’ın elektrikli otomobil markası Ceer’in ilk aracı ilk kez halka açık alanda görüntülendi. Sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken otomobilin bu yıl tanıtılması bekleniyor.

    Suudi Arabistan'ın ilk elektrikli otomobili ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan’ın yeni elektrikli otomobil markası Ceer’in ilk aracı ilk kez halka açık alanda görüntülendi. Sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken otomobilin bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Ceer, Suudi Arabistan’ın ilk yerli elektrikli otomobil markası

    2022 yılında Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından kurulan Ceer, Suudi Arabistan’ın tamamen yerli ilk elektrikli otomobil markası olma unvanını taşıyor. Ancak şu aşamada Ceer, kendi geliştirdiği özgün teknolojilere sahip değil.

    Ceer; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile Hon Hai Precision Co. (Foxconn) ortaklığında kuruldu. Araç geliştirme sürecinde ise lisanslı BMW teknolojilerinden faydalanılıyor. Haziran 2024’te Ceer, yaklaşan elektrikli modellerinde kullanmak üzere Hyundai Transys ile üçü bir arada elektrikli sürüş sistemi için anlaşma imzaladı. Bunun ardından Kasım ayında, yüksek performanslı elektrikli tahrik sistemi kullanımı için Rimac ile stratejik bir ortaklık duyuruldu.

    İlk Ceer modeli nasıl görünecek?

    Suudi Arabistan'ın ilk elektrikli otomobili ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ceer, ilk elektrikli otomobilini 2026 yılında piyasaya sürmeye hazırlanırken, nihayet aracın tasarımına dair ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Oldukça alçak ve arkaya doğru düz bir şekilde uzanan ilginç bir tavana sahip olan prototip, küçük ölçekli bir Tesla Cybertruck’ı andırırken, aynı zamanda crossover SUV formunu da taşıyor. Ayrıca aracın iki kapılı olduğu dikkatleri çekiyor. Otomobilin üç kollu jantları da oldukça sıra dışı.
    Suudi Arabistan'ın ilk elektrikli otomobili ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylar henüz açıklanmasa da şirket, aracın neredeyse tamamen düz yapıya sahip olan ve hava akışını iyileştirmek için tasarlanan dünyanın en büyük ön camına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu camın kızılötesi koruma sunduğu ve gelişmiş ses yalıtımı sağladığı belirtiliyor. Yan camlar da oldukça dikkat çekici; bunun nedeni ise kelebek kapılara benzer bir kapı tasarımının kullanılması.
    Suudi Arabistan'ın ilk elektrikli otomobili ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ceer, ilk elektrikli aracını şu anda Avrupa’daki gizli bir test merkezinde deniyor. Şirket, fiyat, menzil veya performans gibi temel teknik verilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak yakın zamanda daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

    Ceer, Suudi Arabistan’ın Vision 2030 ekonomik dönüşüm programının önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu plan, ülkenin petrol bağımlılığını azaltmayı ve teknoloji ile yenilenebilir enerji gibi alanlara yönelmeyi hedefliyor. Kamu Yatırım Fonu’nun öngörülerine göre Ceer, 2034 yılına kadar Suudi Arabistan ekonomisine doğrudan 8 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

    Kaynakça https://carbuzz.com/ceer-suv-spy-shots-january-2026/ https://electrek.co/2026/01/12/crazy-ev-hyundai-german-engineering/
