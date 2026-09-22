3 metrelik "Şahin Kapılar" ve 1.111 beygir: İşte Suudi Arabistan'ın ilk yerli otomobilleri

EXOBOT; 5.26 metrelik sedan ve 5.02 metrelik SUV boyutlarıyla lüks F-segmentinde konumlanıyor.
3 metrelik "Şahin Kanat" kapılar
Krallığın kuruluş yılı olan 1932'ye ithafen tasarlanan 32 adet bağımsız LED çubuktan oluşan ışık imzasıyla gelen otomobillerin geleneksel mimarideki üçgen motiflerden esinlenilen hafif dövme alüminyum jantları da tasarımı tamamlıyor.
1.111 beygir güç ve 2.1 saniyelik hızlanma
Çöl sıcağına özel "Halo Cooling" teknolojisi
Aşırı iklim koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan araçta, Halo Cooling adı verilen özel bir iklimlendirme sistemi yer alıyor. Bu sistem sayesinde Suudi Arabistan sıcağında güneş altında kalmış kabin sıcaklığı 65°C'den 32°C'ye sadece 10 dakikada indirilebiliyor. Ayrıca üç katmanlı gümüş kaplamalı camlar güneş ısısının içeri girmesini engelliyor.
Kabinde 48 inçlik 8K ekran
Kabin içi öne çıkan teknolojiler ise şöyle sıralanıyor:
- Konsolu uçtan uca kaplayan 48 inçlik 8K çözünürlüklü Digital Horizon ekran, 10.4 inç orta kontrol paneli ve arka yolcular için 8 inçlik ekran.
- Tek dokunuşla saydamlıktan opaklığa geçen akıllı kapı camları (Tam gizlilik modu).
- Yapay zeka destekli, doğal dil işleyen sesli asistan.
- Kabin yüzeylerini hoparlöre dönüştüren SoundStage ses sistemi ve 3 farklı koku hazneli parfüm sistemi.
İlk olarak "First Edition" satışa çıkacak
Marka, lansmana özel EXOBOT First Edition serisini üretecek. Bu özel seri 850 beygir güç, 1.000 Nm tork, 112 kWsa batarya ve 670 km'ye varan menzil (SUV'da 560 km) sunacak. 800V mimarisi sayesinde %10-%80 şarj süresi 30 dakikanın altında tamamlanacak. Araçların şasi numarasıyla (VIN) eşleşen özel numaralı plakalar ve Nappa deri döşemeler bu seride standart olacak.
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