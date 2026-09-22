3 metrelik "Şahin Kapılar" ve 1.111 beygir: İşte Suudi Arabistan'ın ilk yerli otomobilleri

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Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan'ın otomotiv sektöründeki küresel vizyonu ilk meyvesini verdi. Ülkenin ilk yerli elektrikli araç markası CEER, ilk amiral gemisi modeli EXOBOT’u resmi olarak tanıttı. 2030 yılına kadar 7 farklı model sunmayı hedefleyen markanın bu ilk hamlesi, Sedan ve SUV olmak üzere iki farklı gövde tipiyle yollara çıkıyor.

EXOBOT; 5.26 metrelik sedan ve 5.02 metrelik SUV boyutlarıyla lüks F-segmentinde konumlanıyor.

3 metrelik "Şahin Kanat" kapılar

Tam Boyutta Gör Aracın dış tasarımında aerodinamiyi baştan yazan 2.4 metrelik devasa ön cam ve 15 derecelik radikal yatıklık açısı dikkat çekiyor. Buna ek olarak; Suudi kültüründeki Şahin kuşunun süzülüşünden esinlenilen, tek tıkla 60 cm'lik bir kavisle açılan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki martı kanat kapılar da göze çarpıyor.

Krallığın kuruluş yılı olan 1932'ye ithafen tasarlanan 32 adet bağımsız LED çubuktan oluşan ışık imzasıyla gelen otomobillerin geleneksel mimarideki üçgen motiflerden esinlenilen hafif dövme alüminyum jantları da tasarımı tamamlıyor.

1.111 beygir güç ve 2.1 saniyelik hızlanma

Tam Boyutta Gör EXOBOT, performans tarafında adeta hiper otomobil dünyasına gözdağı veriyor. Üç motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan tepe versiyon; 1.111 beygir güç ve 1.500 Nm tork üretiyor. EXOBOT Sedan, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2.1 saniyede ulaşıyor ve maksimum hızı 250 km/s. EXOBOT SUV ise 0-100 km/s hızlanmasını 2.4 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı ise 210 km/s.

Çöl sıcağına özel "Halo Cooling" teknolojisi

Aşırı iklim koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan araçta, Halo Cooling adı verilen özel bir iklimlendirme sistemi yer alıyor. Bu sistem sayesinde Suudi Arabistan sıcağında güneş altında kalmış kabin sıcaklığı 65°C'den 32°C'ye sadece 10 dakikada indirilebiliyor. Ayrıca üç katmanlı gümüş kaplamalı camlar güneş ısısının içeri girmesini engelliyor.

Kabinde 48 inçlik 8K ekran

Tam Boyutta Gör EXOBOT modellerinde mekanik bağlantıyı ortadan kaldıran Steer-by-Wire teknolojili direksiyon sistemi ve arka aks yönlendirme teknolojisi kullanılmış. Direksiyon turu 400 dereceden 160 dereceye düşürülerek süper spor araç hissi hedeflenmiş.

Kabin içi öne çıkan teknolojiler ise şöyle sıralanıyor:

Konsolu uçtan uca kaplayan 48 inçlik 8K çözünürlüklü Digital Horizon ekran, 10.4 inç orta kontrol paneli ve arka yolcular için 8 inçlik ekran.

ekran, 10.4 inç orta kontrol paneli ve arka yolcular için 8 inçlik ekran. Tek dokunuşla saydamlıktan opaklığa geçen akıllı kapı camları (Tam gizlilik modu).

Yapay zeka destekli, doğal dil işleyen sesli asistan.

Kabin yüzeylerini hoparlöre dönüştüren SoundStage ses sistemi ve 3 farklı koku hazneli parfüm sistemi.

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İlk olarak "First Edition" satışa çıkacak

Marka, lansmana özel EXOBOT First Edition serisini üretecek. Bu özel seri 850 beygir güç, 1.000 Nm tork, 112 kWsa batarya ve 670 km'ye varan menzil (SUV'da 560 km) sunacak. 800V mimarisi sayesinde %10-%80 şarj süresi 30 dakikanın altında tamamlanacak. Araçların şasi numarasıyla (VIN) eşleşen özel numaralı plakalar ve Nappa deri döşemeler bu seride standart olacak.

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Suudi Arabistan'ın ilk yerli otomobilleri EXOBOT Sedan ve SUV

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