SUV tartışması büyüyor: Londra'da SUV'lara ek ücret gündemde

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Londra yönetimi, şehir içi güvenliği artırmak için SUV modellerine yönelik yeni bir ücretlendirme planını gündemine aldı. “Vision Zero” stratejisi kapsamında değerlendirilen bu adım, özellikle büyük araçların şehir içindeki etkisini hedef alıyor.

"Kazalarda ölümcül sonuçlara yol açıyor"

Tam Boyutta Gör Yetkililere göre sorun sadece trafik yoğunluğu değil. Günümüzde satılan araçların yaklaşık yarısı, standart sokak park alanlarına sığmayacak kadar geniş. SUV’lar daha fazla yol alanı kaplarken, kavşak ve yaya geçitlerinde görüşü de ciddi şekilde kısıtlıyor. Bu durum, bisikletliler ve motosiklet kullanıcıları için de ekstra risk yaratıyor.

Ancak en çarpıcı veri güvenlik tarafında ortaya çıkıyor. Şehir analizlerine göre SUV’lar, yayalarla yaşanan kazalarda daha ölümcül sonuçlara yol açıyor. Hatta veriler, bir SUV’un çocuklara çarpması durumunda ölüm riskinin standart otomobillere kıyasla %77 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

SUV kullanımındaki artış da dikkat çekici boyutta. 2002 yılında yaklaşık 80 bin olan SUV sayısı, 2023 itibarıyla 800 bine ulaşmış durumda. Bu hızlı yükseliş, şehir planlaması açısından ciddi bir baskı oluşturuyor.

Volkswagen, İsrail ile kritik temasta: Demir Kubbe için parça üre 17 sa. önce eklendi

Planlanan düzenleme, toplam 43 maddelik geniş bir güvenlik paketinin parçası. Bu kapsamda hız limiti 30 km/s olan alanların artırılması, yeni yaya geçitleri eklenmesi ve tehlikeli sürüş davranışlarını tespit etmek için yapay zeka sistemlerinin kullanılması da yer alıyor.

Henüz SUV ücretlendirmesinin detayları netleşmiş değil. Ancak bu adım, sadece güvenlik değil, elektrikli araç dönüşümü açısından da önemli sonuçlar doğurabilir. Çünkü günümüzde elektrikli araç satışlarının büyük bölümünü SUV modeller oluşturuyor.

Kısacası Londra, sadece emisyonu değil, araçların fiziksel boyutlarını da regülasyon kapsamına almaya hazırlanıyor. Bu yaklaşımın diğer büyük şehirlere de örnek olması sürpriz olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

SUV tartışması büyüyor: Londra'da SUV'lara ek ücret gündemde

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: