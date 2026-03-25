SUV tartışması büyüyor: Londra'da SUV'lara ek ücret gündemde

Londra yönetimi, şehir içi güvenliği artırmak için SUV modellerine yönelik yeni bir ücretlendirme planını gündemine aldı. “Vision Zero” stratejisi kapsamında değerlendirilen bu adım, özellikle büyük araçların şehir içindeki etkisini hedef alıyor.
"Kazalarda ölümcül sonuçlara yol açıyor"
Ancak en çarpıcı veri güvenlik tarafında ortaya çıkıyor. Şehir analizlerine göre SUV’lar, yayalarla yaşanan kazalarda daha ölümcül sonuçlara yol açıyor. Hatta veriler, bir SUV’un çocuklara çarpması durumunda ölüm riskinin standart otomobillere kıyasla %77 daha yüksek olduğunu gösteriyor.
SUV kullanımındaki artış da dikkat çekici boyutta. 2002 yılında yaklaşık 80 bin olan SUV sayısı, 2023 itibarıyla 800 bine ulaşmış durumda. Bu hızlı yükseliş, şehir planlaması açısından ciddi bir baskı oluşturuyor.
Planlanan düzenleme, toplam 43 maddelik geniş bir güvenlik paketinin parçası. Bu kapsamda hız limiti 30 km/s olan alanların artırılması, yeni yaya geçitleri eklenmesi ve tehlikeli sürüş davranışlarını tespit etmek için yapay zeka sistemlerinin kullanılması da yer alıyor.
Henüz SUV ücretlendirmesinin detayları netleşmiş değil. Ancak bu adım, sadece güvenlik değil, elektrikli araç dönüşümü açısından da önemli sonuçlar doğurabilir. Çünkü günümüzde elektrikli araç satışlarının büyük bölümünü SUV modeller oluşturuyor.
Kısacası Londra, sadece emisyonu değil, araçların fiziksel boyutlarını da regülasyon kapsamına almaya hazırlanıyor. Bu yaklaşımın diğer büyük şehirlere de örnek olması sürpriz olmayacak.Kaynakça https://tfl.gov.uk/corporate/protecting-our-network/road-safety/vision-zero-for-london https://www.electrive.com/2026/03/25/london-considers-suv-charges-in-vision-zero-plan/
