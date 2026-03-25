Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SUV tartışması büyüyor: Londra'da SUV'lara ek ücret gündemde

    Londra, artan SUV sayısı ve güvenlik riskleri nedeniyle yeni bir ücretlendirme planını değerlendiriyor. Karar, hem trafik güvenliğini hem de elektrikli araç dönüşümünü etkileyebilir.

    Londra yönetimi, şehir içi güvenliği artırmak için SUV modellerine yönelik yeni bir ücretlendirme planını gündemine aldı. “Vision Zero” stratejisi kapsamında değerlendirilen bu adım, özellikle büyük araçların şehir içindeki etkisini hedef alıyor.

    "Kazalarda ölümcül sonuçlara yol açıyor"

    Yetkililere göre sorun sadece trafik yoğunluğu değil. Günümüzde satılan araçların yaklaşık yarısı, standart sokak park alanlarına sığmayacak kadar geniş. SUV’lar daha fazla yol alanı kaplarken, kavşak ve yaya geçitlerinde görüşü de ciddi şekilde kısıtlıyor. Bu durum, bisikletliler ve motosiklet kullanıcıları için de ekstra risk yaratıyor.

    Ancak en çarpıcı veri güvenlik tarafında ortaya çıkıyor. Şehir analizlerine göre SUV’lar, yayalarla yaşanan kazalarda daha ölümcül sonuçlara yol açıyor. Hatta veriler, bir SUV’un çocuklara çarpması durumunda ölüm riskinin standart otomobillere kıyasla %77 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

    SUV kullanımındaki artış da dikkat çekici boyutta. 2002 yılında yaklaşık 80 bin olan SUV sayısı, 2023 itibarıyla 800 bine ulaşmış durumda. Bu hızlı yükseliş, şehir planlaması açısından ciddi bir baskı oluşturuyor.

    Planlanan düzenleme, toplam 43 maddelik geniş bir güvenlik paketinin parçası. Bu kapsamda hız limiti 30 km/s olan alanların artırılması, yeni yaya geçitleri eklenmesi ve tehlikeli sürüş davranışlarını tespit etmek için yapay zeka sistemlerinin kullanılması da yer alıyor.

    Henüz SUV ücretlendirmesinin detayları netleşmiş değil. Ancak bu adım, sadece güvenlik değil, elektrikli araç dönüşümü açısından da önemli sonuçlar doğurabilir. Çünkü günümüzde elektrikli araç satışlarının büyük bölümünü SUV modeller oluşturuyor.

    Kısacası Londra, sadece emisyonu değil, araçların fiziksel boyutlarını da regülasyon kapsamına almaya hazırlanıyor. Bu yaklaşımın diğer büyük şehirlere de örnek olması sürpriz olmayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mchose g75 pro tork konvertörlü şanzıman ömrü galatasaray antrenman izleme ücreti kamu çıkması araçlar resmi araçların kazaya karışması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum