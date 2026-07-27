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    Suzuki'den 7.700 dolarlık ekonomik SUV: Yeni Brezza tanıtıldı

    Suzuki popüler kompakt SUV modeli Brezza'yı daha modern tasarım ve teknolojilerle güncelledi. Teknik taraftaki en büyük yenilik ise 110 beygirlik turbo motor ve yeni 6 ileri manuel şanzıman oldu.

    Suzuki'den 7.700 dolarlık ekonomik SUV: Yeni Brezza tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Maruti Suzuki, özellikle Hindistan pazarı için büyük önem taşıyan popüler kompakt SUV modeli Brezza'yı kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirdi. Şirket bir dönem pazarın lideri olan ancak geçen yıl satışları %7 gerileyen aracı tasarım ve teknik açıdan yenileyerek yeniden iddialı hale getirdi.

    Yenilenen Brezza'nın dış görünüşündeki en dikkat çekici yenilik ön kısmında. Aracın ön tamponu tamamen yenilenirken, sis farları eski modele göre daha yukarıya konumlandırıldı. Radyatör ızgarası yeni dekoratif çıtalarla yenilenirken, 16 inçlik jantlar da yeni tasarıma kavuştu.

    Suzuki'den 7.700 dolarlık ekonomik SUV: Yeni Brezza tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Araç kırmızı detaylarıyla dikkat çeken Turbo seçeneği de dahil olmak üzere üç farklı tasarım paketiyle sunuluyor. Bu paketler Brezza'nın dış görünümüne daha sportif ve özgün bir karakter kazandırıyor. Modelin uzunluğu ise Hindistan'daki vergi avantajlarından yararlanabilmesi için 4 metrenin altında (3.995 mm) tutulmaya devam edildi.

    Suzuki'den 7.700 dolarlık ekonomik SUV: Yeni Brezza tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    İç mekan ve güvenlik teknolojileri

    Brezza'nın kabininde malzeme kalitesi artırılırken, teknolojik donanımlar da önemli ölçüde geliştirildi. En üst donanım seviyesinde multimedya ekranı 9 inçten 10.1 inçe yükseltildi. Bu pakette ayrıca havalandırmalı ön koltuklar, Arkamys ses sistemi ve 64 farklı renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması yer alıyor.

    Suzuki'den 7.700 dolarlık ekonomik SUV: Yeni Brezza tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafında ise gelişmiş sürüş destek sistemlerine (ADAS) kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarı sistemi, araçtan güvenli çıkış uyarısı ile geliştirilmiş 360 derece çevre görüş sistemi eklendi. Standart donanımda altı hava yastığı, ESP, yokuş kalkış desteği ve arka park sensörleri yer alıyor. Anahtarsız giriş, elektrikli yan aynalar, LED farlar ve otomatik klima ise VXi ve üstü donanımlarda standart.

    Suzuki'den 7.700 dolarlık ekonomik SUV: Yeni Brezza tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Yeni turbo motor ve şanzıman güncellemesi

    Teknik taraftaki en büyük yenilik, 110 beygir güç üreten 1.0 litrelik hafif hibrit turbo motorun ürün gamına dahil edilmesi oldu. Mevcut 1.5 litrelik hafif hibrit atmosferik motor (103 beygir) ve 1.5 litrelik sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) versiyon (88 beygir) korunurken tüm manuel versiyonlarda 6 ileri şanzıman standart hale getirildi.

    Suzuki'den 7.700 dolarlık ekonomik SUV: Yeni Brezza tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    1.5 litrelik atmosferik motor ayrıca isteğe bağlı olarak 6 ileri klasik otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra CNG'li versiyonda bagaj hacmini kısıtlayan CNG tankı artık gövde altına yerleştirilerek kullanım alanı artırıldı.

    Yenilenen Suzuki Brezza, Hindistan pazarında 739.900 rupiden (yaklaşık 7.700 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sadece önden çekişli olarak sunulan modelin, yapılan bu güncellemelerle birlikte yeniden SUV satış listelerinin üst sıralarına tırmanması bekleniyor.

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