Suzuki'den 7.700 dolarlık ekonomik SUV: Yeni Brezza tanıtıldı

Yenilenen Brezza'nın dış görünüşündeki en dikkat çekici yenilik ön kısmında. Aracın ön tamponu tamamen yenilenirken, sis farları eski modele göre daha yukarıya konumlandırıldı. Radyatör ızgarası yeni dekoratif çıtalarla yenilenirken, 16 inçlik jantlar da yeni tasarıma kavuştu.
İç mekan ve güvenlik teknolojileri
Brezza'nın kabininde malzeme kalitesi artırılırken, teknolojik donanımlar da önemli ölçüde geliştirildi. En üst donanım seviyesinde multimedya ekranı 9 inçten 10.1 inçe yükseltildi. Bu pakette ayrıca havalandırmalı ön koltuklar, Arkamys ses sistemi ve 64 farklı renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması yer alıyor.
Yeni turbo motor ve şanzıman güncellemesi
Teknik taraftaki en büyük yenilik, 110 beygir güç üreten 1.0 litrelik hafif hibrit turbo motorun ürün gamına dahil edilmesi oldu. Mevcut 1.5 litrelik hafif hibrit atmosferik motor (103 beygir) ve 1.5 litrelik sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) versiyon (88 beygir) korunurken tüm manuel versiyonlarda 6 ileri şanzıman standart hale getirildi.
Yenilenen Suzuki Brezza, Hindistan pazarında 739.900 rupiden (yaklaşık 7.700 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sadece önden çekişli olarak sunulan modelin, yapılan bu güncellemelerle birlikte yeniden SUV satış listelerinin üst sıralarına tırmanması bekleniyor.