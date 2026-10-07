Suzuki'nin küçük elektriklisi Avrupa'ya geliyor: 310 km menzil ve 13 bin dolar fiyat

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Japon üretici Suzuki, ilk %100 elektrikli binek kei car modeli Suzuki e SKY'ı geçtiğimiz Ağustos ayında tanıtmıştı. 2025 yılında sergilenen Vision e SKY konseptinin üretim versiyonu olarak geliştirilen model, 16 Kasım 2026 tarihinde Japonya'daki bayilerde satışa sunulacak. Suzuki eSky'ın 2027 yılından itibaren Avrupa ve Birleşik Krallık pazarlarına ihraç edilmesi planlanıyor.

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Kei car kategorisinin katı boyut ve güç sınırlarına uygun olarak geliştirilen beş kapılı kompakt model yenilenen farları, tamponları, jantları ve dikiz aynası kapaklarıyla öne çıkıyor. Suzuki eSky markanın elektrikli araçlara özel olarak uyarladığı HEARTECT-e platformu üzerine inşa edildi.

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26 kWh batarya ve düşük tüketim

e SKY modeli 3.40 metre uzunluğa, 1.48 metre genişliğe ve 1.63 metre yüksekliğe sahip. Kompakt boyutları sayesinde şehir içinde kolay manevra yapabilen modelin dönüş çapı ise 4.40 metre. Büyük batarya yerine düşük ağırlığa odaklanan araç, yaklaşık 1.030 kg ağırlığıyla elektrikli otomobiller arasında oldukça hafif bir yapı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Aracın tabanında 26 kWh kapasiteli LFP batarya paketi mevcut. Japonya'daki WLTC test döngüsüne göre tek şarjla 310 km menzil sunan model, 100 kilometrede yaklaşık 8.4 kWh enerji tüketiyor. Bu düşük tüketimde hafif gövdenin yanı sıra motor, invertör ve redüktörü tek bir ünitede birleştiren ön e-Axle mimarisi de önemli rol oynuyor.

Hızlı şarj tarafında 50 kW DC desteği sunan e SKY, teorik olarak bataryasını %70 seviyesine yaklaşık 22 dakikada çıkarabiliyor. Elektrik motoru normal şartlarda 70 kW (95 beygir) güç üretebilse de Japonya'daki kei car düzenlemeleri nedeniyle ülke içindeki versiyon 47 kW (64 beygir) ile sınırlandırılmış durumda.

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İç mekan teknolojileri

Dört kişilik oturma kapasitesi sunan e SKY'ın iç mekanında, donanım seviyesine göre 10.1 inç büyüklüğe kadar multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli yer alıyor. Suzuki Connect altyapısı, akıllı telefon entegrasyonu, USB-C bağlantı noktaları, otomatik klima ve anahtarsız giriş-çalıştırma gibi özellikler sunan modelin üst donanımlarında çevre görüş kameraları ve batarya durumunu dikkate alarak şarj molaları öneren bağlantılı navigasyon sistemi de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca aracın X donanım seviyesi 1.500W gücünde harici priz ve çift yönlü şarj (V2L) desteği sayesinde açık hava etkinliklerinde veya elektrik kesintilerinde harici güç kaynağı işlevi görebiliyor.

Fiyat etiketleri

Japonya'da 2.120.000 yen 13.400 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak e SKY'ın fiyatı donanım seviyesine göre 2.790.000 yen'e (17.600 dolar) kadar çıkıyor. Yerel devlet teşvikleriyle birlikte fiyatın 1.552.000 yen'e (9.800 dolar) kadar düşebildiğini belirtelim. Suzuki'nin Japonya iç pazarı için aylık 1.000 adetlik satış hedefi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör e SKY'ın Avrupa satış fiyatı ve Avrupa versiyonunda batarya kapasitesinin değişip değişmeyeceği henüz açıklanmadı. Modelin 2027'den itibaren Avrupa pazarına girmesiyle birlikte Dacia Spring, Renault Twingo, Fiat 500 ve Volkswagen ID. Up! gibi küçük elektrikli şehir otomobilleriyle rekabet etmesi bekleniyor.

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Suzuki e SKY Avrupa'ya geliyor: 310 km menzil, 13 bin dolar fiyat

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