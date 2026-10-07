Suzuki'nin küçük elektriklisi Avrupa'ya geliyor: 310 km menzil ve 13 bin dolar fiyat

Kei car kategorisinin katı boyut ve güç sınırlarına uygun olarak geliştirilen beş kapılı kompakt model yenilenen farları, tamponları, jantları ve dikiz aynası kapaklarıyla öne çıkıyor. Suzuki eSky markanın elektrikli araçlara özel olarak uyarladığı HEARTECT-e platformu üzerine inşa edildi.
26 kWh batarya ve düşük tüketim
e SKY modeli 3.40 metre uzunluğa, 1.48 metre genişliğe ve 1.63 metre yüksekliğe sahip. Kompakt boyutları sayesinde şehir içinde kolay manevra yapabilen modelin dönüş çapı ise 4.40 metre. Büyük batarya yerine düşük ağırlığa odaklanan araç, yaklaşık 1.030 kg ağırlığıyla elektrikli otomobiller arasında oldukça hafif bir yapı sunuyor.
Hızlı şarj tarafında 50 kW DC desteği sunan e SKY, teorik olarak bataryasını %70 seviyesine yaklaşık 22 dakikada çıkarabiliyor. Elektrik motoru normal şartlarda 70 kW (95 beygir) güç üretebilse de Japonya'daki kei car düzenlemeleri nedeniyle ülke içindeki versiyon 47 kW (64 beygir) ile sınırlandırılmış durumda.
İç mekan teknolojileri
Dört kişilik oturma kapasitesi sunan e SKY'ın iç mekanında, donanım seviyesine göre 10.1 inç büyüklüğe kadar multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli yer alıyor. Suzuki Connect altyapısı, akıllı telefon entegrasyonu, USB-C bağlantı noktaları, otomatik klima ve anahtarsız giriş-çalıştırma gibi özellikler sunan modelin üst donanımlarında çevre görüş kameraları ve batarya durumunu dikkate alarak şarj molaları öneren bağlantılı navigasyon sistemi de bulunuyor.
Fiyat etiketleri
Japonya'da 2.120.000 yen 13.400 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak e SKY'ın fiyatı donanım seviyesine göre 2.790.000 yen'e (17.600 dolar) kadar çıkıyor. Yerel devlet teşvikleriyle birlikte fiyatın 1.552.000 yen'e (9.800 dolar) kadar düşebildiğini belirtelim. Suzuki'nin Japonya iç pazarı için aylık 1.000 adetlik satış hedefi bulunuyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ama.?